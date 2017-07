Halisdemir Gibi Kahramanlar

15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde halkımızın gösterdiği kahramanlığı, cesareti hiç kimse inkâr edemez, hafife alamaz.

Ama darbenin ilk saatlerinden itibaren, yani daha henüz Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ekranından canlı yayında halkımıza çağrıda bulunmadan önce, Ömer Halisdemir gibi kahraman şehitlerimizin darbeye gövdelerini siper ettiğini de hiç kimse inkâr edemez, hafife alamaz.

Daha darbenin ilk saatlerinde, yani daha halk ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, Ömer Halisdemir koskoca generali adamlarının yanında alnının ortasından vurarak şehit olmayı göze almasaydı, acaba bu darbe yalnızca silahsız sivil halkımızın direnişiyle bastırılabilir miydi?

O general (belli ki darbenin en kilit isimlerinden ve en önemli planlayıcılarındandı) vurulmasaydı, acaba tepeden tırnağa silahlı kaç birlik darbeye iştirak edecekti?

Hem şehit Halisdemir, hem de diğer kahraman subaylarımız ve polislerimiz daha kalkışmanın ilk saatlerinde darbecilere en büyük darbeyi vurmasaydı, sokaklara on kat daha fazla tank, on kat daha fazla uçak, on kat daha fazla asker çıksaydı, bu ülkenin hali nice olurdu? Darbecilerin elleri ayaklarına böyle dolaşır mıydı? Böyle kabak gibi ortada kalırlar mıydı?

Milletçe ne büyük bir felaketin eşiğinden döndüğümüzün hiç farkında değilmiş gibi, yaşananları hiç idrâk edememiş gibi, kimileri 1 yıldır sanki 15 Temmuz’da yalnızca AKP seçmenleri sokaklara çıkmış da yalnızca AKP seçmenleri darbeyi önlemiş gibi bir hava yaratmak için her türlü çarpıtmayı yapıyorlar.

Adama sormazlar mı, kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir AKP’li miydi diye?

Adama sormazlar mı, o gece Emniyet Genel Müdürlüğü’nün önünde, Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının önünde, Gölbaşı’nda, askeri kışlalarda ve hava üslerinde gövdelerini siper ederek canları pahasına darbecilere engel olanlar, AKP’li miydi diye?

Bu gerçekleri, o geceyi yaşayan polislerimiz biliyor, subaylarımız da biliyor.

Ama ne yazık ki fanatik yandaş seçmenlerin bir kısmı, ne yazık ki ülkeye hakim siyasi söylemlerin etkisinde kalarak, sanki AKP’li olmayan herkes darbecilere destek vermiş de, yalnızca AKP’li seçmenler darbeye karşı koymuş gibi, yandaş olmayan milyonlarca vatandaşa “Meydanlara sadece biz çıktık darbeyi biz engelledik” diye herkese nefret kusuyorlar!

Ülkemizin bu kadar büyük tehlikelerden geçtiği böyle kritik günlerde, biraz olsun izan ve sağduyu ile hareket etmek lazım.

İnsan bir kez olsun düşünür;

Allah’a çok şükür ki, o gece darbeci jetler İstanbul’a bir tek bomba, roket bile atmadı, atamadı.

Ya atsalardı?

Sokaklardaki silahsız sivil insanlarımız jetlere taş atarak mı karşılık vereceklerdi?

Kim engelledi o jetleri? Kim yere indirdi?

Bunun gibi örnekler o kadar çok ki!

O gece darbecilerin sivil halk karşısında yapayalnız kalmasını, ikmallerinin kesilmesini, harekat planlarının bozulmasını ve teslimiyet psikolojisi içine girmelerini sağlayan şehit asker, subay ve polislerimizin eşleri bugün gözü yaşlı bağrı yanık karalar bağlamış dul şehit eşi, çocukları da yetim kalmıştır efendiler! Lütfen şehitlerimize ve onların bizlere emaneti olan ailelerine biraz daha saygı! Şehitler arasında ayrım yapmayalım, vefasızlık yapmayalım.

O kahramanlarımızın devletin bekası, demokrasimizin, cumhuriyetimizin devamı, milletimizin esenliği için gözlerini bile kırpmadan canlarını feda ettiklerinden habersizmişiz gibi davranamayız.

15 Temmuz kanlı FETÖ kalkışmasını, halkımız, ordumuz ve polis teşkilatımız hep birlikte bastırmıştır, nokta!

Hâlâ daha o korkunç geceden ders almayıp da, darbecilere sanki milyonlarca muhalif yurttaş destek olmuş da, darbeyi yalnızca AKP seçmenleri bastırmış gibi halkımızı ayrıştırmaya, birbirine daha da düşman etmeye çalışmak hangi akla hizmettir?

Ha, “ordu komple AKP’lilerin ordusu, polis komple AKP’lilerin polisi” diyorsanız, yani asker ve polis teşkilatımızın tamamen AKP’lilerden oluştuğunu iddia ediyorsanız o ayrı!

O gece verdiğimiz şehitlerimizi hiç merak edip araştırdınız mı? Sağcısı, solcusu, milliyetçisi, pek çoğu bir ortak payda olarak Atatürkçüsü, kısacası her görüşten şehidimiz var!

Hal böyleyken, ağlayan bir ABD askerinin yüzünü teslim olmuş bir Türk askerine monte edip, Türk ordusunu, Türk askerini rencide edecek afişler hazırlamaktaki amaç nedir?

Darbeden sonra tutuklanan onbinlerce FETÖ mensubuna bakarsanız, büyük çoğunluğunun ordudan değil, sivil bürokrasiden olduğunu görürsünüz.

Keza, darbe hazırlıklarının ordu içindeki değil, ordu dışındaki sivil FETÖ imamları tarafından aylarca planlandığını, Meclis Darbe Araştırma Komisyonu’ndaki vekillerin de açıklamalarıyla basına yansımadı mı?

Var mı itiraz?

O halde, sanki bu darbe, TSK tarafından emir komuta zinciri dahilinde kendi başına gerçekleştirilmiş gibi, sanki darbenin sivil ve siyasi ayağı yokmuş gibi, afişlerde yalnızca asker figürlerinin kullanılması nasıl kabul edilebilir?

Afişlerde tankın üstüne çıkmış sivillerimiz olsa kimsenin diyecek lafı olmaz.

1 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir kez daha hatırlatalım:

Ordumuz, polisimiz o gece FETÖ mensubu bir cuntaya halkımızla birlikte kahramanca karşı koymuş ve darbe girişimini hep birlikte bastırmıştır.

Bu yüzden, ordumuzu böyle yıpratmak, demoralize etmek, yalnızca FETÖ gibi ordu düşmanlarını sevindirir.

Ordusuz kalan bir millet, bu Ortadoğu bataklığında işgal ve parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Sırtlanlar dört bir yandan üzerimize çullanır.

O yüzden, ordumuzu daha fazla yıpratıp hırpalamamalıyız. Unutmayalım ki, FETÖ’nün ilk yaptığı iş de Ergenekon, Balyoz ve casusluk gibi kumpaslarla ordunun tüm üst düzey komuta kademelerini yıpratıp tasfiye etmek olmuştu.

15 Temmuz’u bir ayrışma ve kutuplaşma vesilesi değil, milletçe birlik beraberlik ve dayanışma vesilesi haline getirmemiz lazımdır.

Eğer “Tüm yandaşlar darbeye karşı koydu, 15 Temmuz yalnızca AKP’lilerin direnişiyle bastırıldı” diye düşünen seçmenlerimiz varsa, düne kadar FETÖ’cülerin de yandaş olduğunu hatırlatmak isterim.

Hâlâ da ikna olmayan varsa, bir örnekle yazıyı bağlayalım: Yandaş insanlarımızın pek çoğunun adeta nefret ettiği ünlü televizyon habercisi Uğur Dündar, darbe gerçekleşseydi infaz edilecek olan isimler listesinin en tepesinde yer alıyordu.

Daha ne diyelim?..