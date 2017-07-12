Halisdemir Gibi Kahramanlar

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin Ã¶nlenmesinde halkÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±ÄŸÄ±, cesareti hiÃ§ kimse inkÃ¢r edemez, hafife alamaz.

Ama darbenin ilk saatlerinden itibaren, yani daha henÃ¼z Recep Tayyip ErdoÄŸan cep telefonu ekranÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nda halkÄ±mÄ±za Ã§aÄŸrÄ±da bulunmadan Ã¶nce, Ã–mer Halisdemir gibi kahraman ÅŸehitlerimizin darbeye gÃ¶vdelerini siper ettiÄŸini de hiÃ§ kimse inkÃ¢r edemez, hafife alamaz.

Daha darbenin ilk saatlerinde, yani daha halk ne olup bittiÄŸini anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Ã–mer Halisdemir koskoca generali adamlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda alnÄ±nÄ±n ortasÄ±ndan vurarak ÅŸehit olmayÄ± gÃ¶ze almasaydÄ±, acaba bu darbe yalnÄ±zca silahsÄ±z sivil halkÄ±mÄ±zÄ±n direniÅŸiyle bastÄ±rÄ±labilir miydi?

O general (belli ki darbenin en kilit isimlerinden ve en Ã¶nemli planlayÄ±cÄ±larÄ±ndandÄ±) vurulmasaydÄ±, acaba tepeden tÄ±rnaÄŸa silahlÄ± kaÃ§ birlik darbeye iÅŸtirak edecekti?

Hem ÅŸehit Halisdemir, hem de diÄŸer kahraman subaylarÄ±mÄ±z ve polislerimiz daha kalkÄ±ÅŸmanÄ±n ilk saatlerinde darbecilere en bÃ¼yÃ¼k darbeyi vurmasaydÄ±, sokaklara on kat daha fazla tank, on kat daha fazla uÃ§ak, on kat daha fazla asker Ã§Ä±ksaydÄ±, bu Ã¼lkenin hali nice olurdu? Darbecilerin elleri ayaklarÄ±na bÃ¶yle dolaÅŸÄ±r mÄ±ydÄ±? BÃ¶yle kabak gibi ortada kalÄ±rlar mÄ±ydÄ±?

MilletÃ§e ne bÃ¼yÃ¼k bir felaketin eÅŸiÄŸinden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n hiÃ§ farkÄ±nda deÄŸilmiÅŸ gibi, yaÅŸananlarÄ± hiÃ§ idrÃ¢k edememiÅŸ gibi, kimileri 1 yÄ±ldÄ±r sanki 15 Temmuz’da yalnÄ±zca AKP seÃ§menleri sokaklara Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ da yalnÄ±zca AKP seÃ§menleri darbeyi Ã¶nlemiÅŸ gibi bir hava yaratmak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã§arpÄ±tmayÄ± yapÄ±yorlar.

Adama sormazlar mÄ±, kahraman ÅŸehidimiz Ã–mer Halisdemir AKP’li miydi diye?

Adama sormazlar mÄ±, o gece Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼’nÃ¼n Ã¶nÃ¼nde, Genelkurmay ve kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, GÃ¶lbaÅŸÄ±’nda, askeri kÄ±ÅŸlalarda ve hava Ã¼slerinde gÃ¶vdelerini siper ederek canlarÄ± pahasÄ±na darbecilere engel olanlar, AKP’li miydi diye?

Bu gerÃ§ekleri, o geceyi yaÅŸayan polislerimiz biliyor, subaylarÄ±mÄ±z da biliyor.

Ama ne yazÄ±k ki fanatik yandaÅŸ seÃ§menlerin bir kÄ±smÄ±, ne yazÄ±k ki Ã¼lkeye hakim siyasi sÃ¶ylemlerin etkisinde kalarak, sanki AKP’li olmayan herkes darbecilere destek vermiÅŸ de, yalnÄ±zca AKP’li seÃ§menler darbeye karÅŸÄ± koymuÅŸ gibi, yandaÅŸ olmayan milyonlarca vatandaÅŸa “Meydanlara sadece biz Ã§Ä±ktÄ±k darbeyi biz engelledik” diye herkese nefret kusuyorlar!

Ãœlkemizin bu kadar bÃ¼yÃ¼k tehlikelerden geÃ§tiÄŸi bÃ¶yle kritik gÃ¼nlerde, biraz olsun izan ve saÄŸduyu ile hareket etmek lazÄ±m.

Ä°nsan bir kez olsun dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r;

Allah’a Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ki, o gece darbeci jetler Ä°stanbul’a bir tek bomba, roket bile atmadÄ±, atamadÄ±.

Ya atsalardÄ±?

Sokaklardaki silahsÄ±z sivil insanlarÄ±mÄ±z jetlere taÅŸ atarak mÄ± karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerdi?

Kim engelledi o jetleri? Kim yere indirdi?

Bunun gibi Ã¶rnekler o kadar Ã§ok ki!

O gece darbecilerin sivil halk karÅŸÄ±sÄ±nda yapayalnÄ±z kalmasÄ±nÄ±, ikmallerinin kesilmesini, harekat planlarÄ±nÄ±n bozulmasÄ±nÄ± ve teslimiyet psikolojisi iÃ§ine girmelerini saÄŸlayan ÅŸehit asker, subay ve polislerimizin eÅŸleri bugÃ¼n gÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± baÄŸrÄ± yanÄ±k karalar baÄŸlamÄ±ÅŸ dul ÅŸehit eÅŸi, Ã§ocuklarÄ± da yetim kalmÄ±ÅŸtÄ±r efendiler! LÃ¼tfen ÅŸehitlerimize ve onlarÄ±n bizlere emaneti olan ailelerine biraz daha saygÄ±! Åžehitler arasÄ±nda ayrÄ±m yapmayalÄ±m, vefasÄ±zlÄ±k yapmayalÄ±m.

O kahramanlarÄ±mÄ±zÄ±n devletin bekasÄ±, demokrasimizin, cumhuriyetimizin devamÄ±, milletimizin esenliÄŸi iÃ§in gÃ¶zlerini bile kÄ±rpmadan canlarÄ±nÄ± feda ettiklerinden habersizmiÅŸiz gibi davranamayÄ±z.

15 Temmuz kanlÄ± FETÃ– kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±, halkÄ±mÄ±z, ordumuz ve polis teÅŸkilatÄ±mÄ±z hep birlikte bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r, nokta!

HÃ¢lÃ¢ daha o korkunÃ§ geceden ders almayÄ±p da, darbecilere sanki milyonlarca muhalif yurttaÅŸ destek olmuÅŸ da, darbeyi yalnÄ±zca AKP seÃ§menleri bastÄ±rmÄ±ÅŸ gibi halkÄ±mÄ±zÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rmaya, birbirine daha da dÃ¼ÅŸman etmeye Ã§alÄ±ÅŸmak hangi akla hizmettir?

Ha, “ordu komple AKP’lilerin ordusu, polis komple AKP’lilerin polisi” diyorsanÄ±z, yani asker ve polis teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n tamamen AKP’lilerden oluÅŸtuÄŸunu iddia ediyorsanÄ±z o ayrÄ±!

O gece verdiÄŸimiz ÅŸehitlerimizi hiÃ§ merak edip araÅŸtÄ±rdÄ±nÄ±z mÄ±? SaÄŸcÄ±sÄ±, solcusu, milliyetÃ§isi, pek Ã§oÄŸu bir ortak payda olarak AtatÃ¼rkÃ§Ã¼sÃ¼, kÄ±sacasÄ± her gÃ¶rÃ¼ÅŸten ÅŸehidimiz var!

Hal bÃ¶yleyken, aÄŸlayan bir ABD askerinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ teslim olmuÅŸ bir TÃ¼rk askerine monte edip, TÃ¼rk ordusunu, TÃ¼rk askerini rencide edecek afiÅŸler hazÄ±rlamaktaki amaÃ§ nedir?

Darbeden sonra tutuklanan onbinlerce FETÃ– mensubuna bakarsanÄ±z, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun ordudan deÄŸil, sivil bÃ¼rokrasiden olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z.

Keza, darbe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n ordu iÃ§indeki deÄŸil, ordu dÄ±ÅŸÄ±ndaki sivil FETÃ– imamlarÄ± tarafÄ±ndan aylarca planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Meclis Darbe AraÅŸtÄ±rma Komisyonu’ndaki vekillerin de aÃ§Ä±klamalarÄ±yla basÄ±na yansÄ±madÄ± mÄ±?

Var mÄ± itiraz?

O halde, sanki bu darbe, TSK tarafÄ±ndan emir komuta zinciri dahilinde kendi baÅŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ gibi, sanki darbenin sivil ve siyasi ayaÄŸÄ± yokmuÅŸ gibi, afiÅŸlerde yalnÄ±zca asker figÃ¼rlerinin kullanÄ±lmasÄ± nasÄ±l kabul edilebilir?

AfiÅŸlerde tankÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ sivillerimiz olsa kimsenin diyecek lafÄ± olmaz.

1 yÄ±l geÃ§miÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen hÃ¢lÃ¢ anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir kez daha hatÄ±rlatalÄ±m:

Ordumuz, polisimiz o gece FETÃ– mensubu bir cuntaya halkÄ±mÄ±zla birlikte kahramanca karÅŸÄ± koymuÅŸ ve darbe giriÅŸimini hep birlikte bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu yÃ¼zden, ordumuzu bÃ¶yle yÄ±pratmak, demoralize etmek, yalnÄ±zca FETÃ– gibi ordu dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ± sevindirir.

Ordusuz kalan bir millet, bu OrtadoÄŸu bataklÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸgal ve parÃ§alanma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±r. SÄ±rtlanlar dÃ¶rt bir yandan Ã¼zerimize Ã§ullanÄ±r.

O yÃ¼zden, ordumuzu daha fazla yÄ±pratÄ±p hÄ±rpalamamalÄ±yÄ±z. UnutmayalÄ±m ki, FETÃ–’nÃ¼n ilk yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ de Ergenekon, Balyoz ve casusluk gibi kumpaslarla ordunun tÃ¼m Ã¼st dÃ¼zey komuta kademelerini yÄ±pratÄ±p tasfiye etmek olmuÅŸtu.

15 Temmuz’u bir ayrÄ±ÅŸma ve kutuplaÅŸma vesilesi deÄŸil, milletÃ§e birlik beraberlik ve dayanÄ±ÅŸma vesilesi haline getirmemiz lazÄ±mdÄ±r.

EÄŸer “TÃ¼m yandaÅŸlar darbeye karÅŸÄ± koydu, 15 Temmuz yalnÄ±zca AKP’lilerin direniÅŸiyle bastÄ±rÄ±ldÄ±” diye dÃ¼ÅŸÃ¼nen seÃ§menlerimiz varsa, dÃ¼ne kadar FETÃ–’cÃ¼lerin de yandaÅŸ olduÄŸunu hatÄ±rlatmak isterim.

HÃ¢lÃ¢ da ikna olmayan varsa, bir Ã¶rnekle yazÄ±yÄ± baÄŸlayalÄ±m: YandaÅŸ insanlarÄ±mÄ±zÄ±n pek Ã§oÄŸunun adeta nefret ettiÄŸi Ã¼nlÃ¼ televizyon habercisi UÄŸur DÃ¼ndar, darbe gerÃ§ekleÅŸseydi infaz edilecek olan isimler listesinin en tepesinde yer alÄ±yordu.

Daha ne diyelim?..