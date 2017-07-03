Hain Kılıçdaroğlu

Ne hainmiş şu Kılıçdaroğlu!

Senelerdir tüm yetki onda ya, ülkeyi bak ne hale getirdi?

FETÖ‘nün kurduğu Ergenekon Balyoz kumpaslarında kürsüye çıktı, “Ben bu davanın savcısıyım” dedi, kumpasçı savcı ve hakimlere sahip çıktı.

2002 yılına kadar orduda, yargıda bir tek FETÖ’cü yok iken, Kılıçdaroğlu tüm bu kurumlara FETÖ’cüleri doldurdu.

Bütün bakanlıklar ve mahkemeler üzerinde söz sahibi olduğu için, tüm yetki kendisinde olduğu için, o kumpas davaları sayesinde ordunun bütün yurtsever üst düzey komutanlarının sahte deliller ve iftiralarla tasfiye edilmesini, yerlerine FETÖ’cü komutanların gelmesini sağladı. O FETÖ’cü komutanlar 15 Temmuz’u yaptılar.

Yetmezmiş gibi, 2010’da referandum diye tutturdu, “Yetmez ama evet” diyerek anayasayı değiştirtti. O anayasa değişikliğiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na ve yargı kurumlarına, mahkemelere FETÖ’cüleri doldurdu. O FETÖ’cü yargı mensupları da ülkede ADALET diye birşey bırakmadılar! Gerçekleri yazan, söyleyen kim varsa, halkımızı uyandıran, uyaran kim varsa hepsini zindanlara tıktılar. En değerli aydınlarımızı, akademisyenlerimizi, sanatçılarımızı, dürüst ve vatansever gazetecilerimizi ya zindanlara tıktılar, ya da işlerinden, devlet kadrolarından attılar, açlığa mahkum ettiler.

Üstelik bu Kılıçdaroğlu, bir yandan da tüm eğitim ve sağlık kurumlarına FETÖ’cüleri doldurmayı da ihmal etmedi. Herhangi bir cemaatin mensubu olmayan, isterse dünyanın en iyi doktoru ya da öğretmeni olsun, hiçbir eğitim ya da sağlık kurumuna giremez oldu.

KPSS, ALES, üniversite ve polislik gibi sınavların hepsinde FETÖ’nün yaptığı sınav hilelerine, bu sınavlara giren milyonlarca pırıl pırıl insanımızın kul hakkının yenmesine, bir ömür boyu gece gündüz çalışarak, binbir zorlukla okuyarak kazandıkları diplomalarıyla devlet kadrolarına girip vatana ve millete hizmet etme haklarının ellerinden alınmasına seyirci kaldı, suçlulara yıllarca hiçbir yasal işlem başlatmadı. Hakkı yenilen milyonlarca sınav mağduru, işsizliğe hattâ intihara sürüklendi.

Hem, diploma demişken aklıma geldi. Bu Kılıçdaroğlu’nun diploması da sahtedir kesin!

Sonra, Habur açılımı yaptı, teröristler davul zurnayla Habur’dan girerek çadırlarda beraat ettirildiler.

Hızını alamadı, açılım saçılım yaptı, Oslo’da PKK ile masaya oturdu.

En az 3 yıl boyunca valilerin, ordumuzun, polisimizin güneydoğuda terör operasyonu yapmasına engel oldu.

Teröristlerin göz göre göre kentleri, kasabaları hendekler, cephaneler ve bombalarla doldurmasına seyirci kaldı.

O 3 yıl içinde yığılan silah ve cephaneler yüzünden, bugün bile her gün şehit veriyoruz, şehit annelerinin ve bizlerin ciğerleri dağlanıyor, ocaklar sönüyor. O birkaç yıllık gaflet, dalâlet ve hattâ hıyanet yüzünden, binlerce şehit verdik, veriyoruz.

Hain bu Kılıçdaroğlu.

Okullarda ders müfredatlarından Atatürk’ü kaldırttı.

Andımız’ı kaldırttı.

Devlet kurumlarından T.C. ibaresini kaldırttı.

23 Nisan’ları, 19 Mayıs’ları, 30 Ağustos’ları, 29 Ekim’leri yasaklatmaya çalıştı, bayram olmaktan çıkarmaya kalktı.

Suriyeli muhalifleri destekledi, İstanbul’da en lüks otellerde ağırladı ve o muhalifler de Suriye’de iç savaş çıkarttılar.

Kılıçdaroğlu’nun desteklediği o muhalifler silahlanıp iç savaş çıkardığı için, ülkemize Milyonlarca Suriyeli mülteci olarak geldi.

Güya mülteci bunlar, ama Ramazan Bayramı’nda ailecek bavullarıyla birlikte her nasılsa memleketlerine gayet güven içinde bayramlaşmaya gidebiliyorlar, hiçbir endişe duymuyorlar da, bayram bitişi nedense gene Türkiye’ye geri dönüyorlar.

Bu Kılıçdaroğlu yok mu bu Kılıçdaroğlu; 4 Milyon civarındaki Suriyeli’ye devletin 30 Milyar’ını harcamış da, emekliye, işçiye 3 kuruş zammı çok görüyor. Suriyelilere gelince 30 Milyar Dolar buluyor da, emekliye, işçiye, memura zam vermeye gelince, “Devlet bütçesine yük olur, bütçe açığı veririz, ekonomi zarar görür” diye bahaneler uyduruyor.

Halbuki 30 Milyar Dolar’ı Suriyelilere değil de kendi öz vatandaşı olan 11 Milyon emekliye bölüştürse, her emekliye 2 Bin 727 Dolar Bayram İkramiyesi düşerdi! Yani her bir emekliye 9 Bin 700 Lira! Düşünebiliyor musun? Bizim emekliler de hâlâ daha bu kafayla bu adama oy vermeye devam etsinler!

Bu nasıl da körü körüne akıl mantık dışı bir Kılıçdaroğlu fanatikliği anlamıyorum ki arkadaş…

“Kendi ülkemizin vatandaşına, emekliye, işçiye, köylüye, öğretmene, öğrenciye vereceği Milyarlarca Dolar’ı elin Suriyelilerine veriyor. Suriyelileri ülkemizin başına bela etti. Şehirlerde, köylerde işimize, aşımıza, bacılarımıza göz koymaya başladılar, her yerde olay çıkarıyorlar. Biz buna niye gidip gidip hâlâ oy veriyoruz?” diye insan bir kez olsun düşünmez mi?

Dahası da var.

Bu Kılıçdaroğlu var ya, düne kadar IŞİD’e destek veriyordu. IŞİD’e IŞİD bile demez, denmesine de kızardı.

Bunun avaneleri de, köktendinci teröristlere “Bizim öfkeli çocuklar” diyor, sempati duygularını böyle sözlerle dile getiriyor, İstanbul’un göbeğinde onların militan toplamalarına seyirci kalıyorlardı. Kaç kere gazetelerde, televizyonlarda adeta askere alma merkezi gibi çalışan bu militan toplama merkezleri haber oldu, bu avaneler gereğini yapacaklarına adeta 3 maymunu oynadılar, görmediler, duymadılar, konuşmadılar.

Sonra işte hep bu Kılıçdaroğlu ve avaneleri yüzünden Ankara’nın, İstanbul’un göbeğinde bombalar patladı, canlarımız gitti, şehitler verdik.

Sonra yine tutturdu referandum diye, 16 Nisan referandumuna mecbur kaldı ülke.

Parlamenter demokrasiyi rafa kaldırdı, Başbakanlık makamı tarihe gömüldü, bakanlıklar tarihe karıştı.

Meclis’in bütün yetkilerini de elinden aldı Kılıçdaroğlu. Millet henüz farkında değil ama, 2019’dan itibaren bu ülkede milletvekillerinin, yani millî iradenin hükümeti denetleme yetkisi olmayacak. Hükümete gensoru veremeyecek, soru önergesi veremeyecek. İktidara hiçbir haksızlığın, hukuksuzluğun, yolsuzluğun hesabını soramayacak, bütçeyi denetleyemeyecek.

Üstelik kendi seçmenlerini, “16 Nisan’dan sonra FETÖ’nün siyasi ayağına operasyon yapılacak” söylentilerine inandırdı, milletin oylarını topladı, ama bak kaç ay geçti ama ne bir vekil ne de daha üst seviyede bir tek FETÖ’cüye soruşturma bile açılmadı, bırak soruşturmayı, tanık olarak bile ifadelerine başvuran yok.

Bir de Barzani’yi kırmızı halıyla karşıladı, Barzanistan bayrağını Ankara’nın ve İstanbul’un göbeğine çektirtti. Artık nerelerde adamları varsa gari…

Bu Kılıçdaroğlu var ya bu Kılıçdaroğlu, Yunan Ordusu’nun Ege’de 18 adamızı birer birer işgal etmesine de seyirci kaldı. Bu adalardan 2 tanesi Aydın il sınırlarında hem de. Üstelik bugün de Yunan gemileri Türk gemisine ateş ettiler, bizimkinden gene tık yok.

Yetmezmiş gibi Kıbrıs’ı da teslim etmek üzere Kılıçdaroğlu. Rumlar Kıbrıs’tan Türk ordusunun çıkmasını şart koştu. Bizimki Kıbrıs için bir miting bile düzenlemiyor, dünyaya mesaj vermiyor. Kıbrıs elden giderse, Türkiye Akdeniz’e kayık bile çıkaramayacak. Süveyş Kanalı’nın deniz ticaret yolları kontrolden çıkacak. Batmayan bir uçak gemisi gibi olan Kıbrıs bizim Akdeniz’deki varlığımızın sigortası. Ama Kılıçdaroğlu yüzünden, Akdeniz’deki tüm doğalgaz, petrol yataklarını da kaydedeceğiz, savaş gemilerimiz denize açılamayacak.

Daha işgal altındaki adalarımıza ve Kıbrıs’a sahip çıkmazken, şimdi de tutturdu Katar diye.

15 Temmuz’u da fırsat bilip, Cumhuriyetimizin 90 küsur yılda kurup bugünlere getirdiği en büyük bankalarımızı, en büyük fabrikalarımızı, en büyük limanlarımızı, yani ülkemizin ekonomisini ayakta tutan tüm büyük mal varlıklarımızı fona devretti, yabancılardan borç karşılığı ipotek ediyor. Miktarını bilen bile yok. Ama bu kurumlarımızın değeri Milyarlarca Dolar ediyor. Sadece Eti Bor Madenleri’nin dünyadaki stratejik önemi ve ekonomik değeri desem, gerisini sen düşün gari…

Ne Kılıçdaroğlu’ymuş arkadaş!

Geldi, kabus gibi çöktü ülkenin üzerine.

Kaç senedir ülkenin başında, ama bak herşey kötüye gidiyor. Ülke yaşanmaz hale geldi.

Ülkede bir şeylerin düzelmesi için, seçmenin bu Kılıçdaroğlu’ndan ilk seçimde kurtulması lazım.

Ama bunca yıldır bütün bu hatalarına, ülkede yarattığı bunca tahribata rağmen, milyonlarca seçmen hâlâ Kılıçdaroğlu’na nasıl oy veriyor, elindeki yetkiler yetmezmiş gibi, bir de bütün yetkileri buna nasıl verebildiler anlamıyorum.

Gerçi son referandumda mühürsüz yani Seçim Kanunu’na göre kesinlikle geçersiz olan oyları da Kılıçdaroğlu geçerli saydırtmıştı ya, o ayrı mesele.

Neyse, demem o ki, Perşembe’nin gelişi, Çarşamba’dan bellidir.

Bu Kılıçdaroğlu başımızda oldukça, daha çoook felaket yaşarız.

Milletçe aklımızı başımıza almamız lazım.