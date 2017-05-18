Çocukluğum’dan bilirim.

Baharın gelişiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı 7’den 70’ine herkes dört gözle bekler ve geniş bir katılımla düzenlenen etkinliklerle kutlanırdı.

Gençlik Haftası, bakanlar kurulu tarafından alınan resmi kararla 15-21 Mayıs tarihleri arasında gençlerin serbest zamanlarında yapmış oldukları sanatsal-kültürel ve sportif etkinliklerini aktif olarak sergilemelerini, milli değerler etrafında toplumla bütünleşmelerini, görev ve sorumluluk duygularını geliştirmelerini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenmek üzere geleneksel hale getirildi.

Bütün il, ilçe ve köylerde vali ve kaymakamlar tarafından belirlenen programlar çerçevesinde etkinlikler sürdürülüyor.

“15-21 Mayıs Gençlik Haftası” ile ilgili birçok faaliyette birebir kendisinin bulunmasını, karar aşamasında aktif olmasını ve bu haftayı kendi ihtiyaçlarını kendisi tespit ederek oluşturmasını amaçlarken, farklı genç gruplarını okuyan, çalışan ve çalışmayan engellileri sürece dâhil ederek ülkenin her bir yanında kutlanmasına olanak sağlanmaktadır.

AYDIN’DA GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

Aydın’ın Efeler ilçesinde 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” düzenlenen etkinliklerle sürüyor.

Aydın’da çeşitli etkinliklerle devam eden ‘Gençlik Haftası’ ilk olarak Aydın Gençlik Merkezi tarafından kültürel etkinlikler düzenlendi. Gençlerinile ilgili birçok faaliyette birebir kendisinin bulunmasını, karar aşamasında aktif olmasını ve bu haftayı kendi ihtiyaçlarını kendisi tespit ederek oluşturmasını amaçlarken, farklı genç gruplarını okuyan, çalışan ve çalışmayan engellileri sürece dâhil ederek ülkenin her bir yanında kutlanmasına olanak sağlanmaktadır.Aydın’ın Efeler ilçesinde 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olandüzenlenen etkinliklerle sürüyor.Aydın’da çeşitli etkinliklerle devam edenilk olarak Aydın Gençlik Merkezi tarafından kültürel etkinlikler düzenlendi.

Kültürel etkinliklerde resim sergisi, ebru atölyesinde uygulamalı çalışma ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Forum Aydın meydanında Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı taekwondo, wushu, cimnastik ve karate branş gösterileri ile etkinlikler devam etti.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Efeler Atatürk Spor Salonu önünde 3×3 Sokak Basketbolu turnuvası düzenlendi.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Sokak Basketbolu turnuvasında ilk gün 10 müsabaka oynandı.

Sokak Basketbol turnuvasının ilk gününde 6 takımın mücadele ederken müsabakalar devam ediyor.

Ayrıca bir başka sportif turnuvalar ise Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Lisesi Spor Salonu’nda voleybol turnuvası ve Gençlik Merkezinde satranç turnuvası ile etkinlikler sürdürülüyor.

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kutlu olsun…