GAZİ…

Gazi, savaşan ve savaştan sağ ve yengi kazanmış olarak dönen kişiler olarak tanımlanır.

Muharip gazi; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade ettiği gibi, malül gazi ise; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetler sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.