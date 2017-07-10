Son Dakika

Son Haberler

logo

Hüseyin Çetinkaya
10 Temmuz 2017
Yazarlar

GAZİ…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Gazi, savaşan ve savaştan sağ ve yengi kazanmış olarak dönen kişiler olarak tanımlanır.

Muharip gazi; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade ettiği gibi, malül gazi ise; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetler sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.
Gaziler toplumun gözünde kahraman, asil, yüksek şeref, ahlak ve fazilet sahibir.
AYDIN’DA GAZİLERİN YAŞAM SAVAŞIAydın’ın Efeler ilçesi dağ köylerinde yaşayan gazilerin çarşı merkezine ulaşımda sorun yaşadığı bildirildi.
Kıbrıs Gazisi Ali Eksen, Gaziler Günü’nde düzenlenen törenlerde özellikle köyde yaşayan gazilerden katılamayanların olduğunu ifade ederek, gazileri yakinen tanıdığını ve bazılarının sağlık sorunu yaşarken bazılarının da yaşlılık ve ulaşım sorunu nedeniyle törene katılamadıklarını ifade etti.
Efeler ilçesi dağ köylerinden Eğrikavak Mahallesi eski muhtarı İlyas Yüksel de, Kore gazisi Mehmet Tetik’in üç ayda bir aldığı aylığını ve biten ilaçlarını eczaneden almak için çarşıya inebildiğini, bir dağ köyü olan Efeler’e bağlı Eğrikavak Mahallesi’nde ulaşım sorununun yaşandığını, başta gazi olmak üzere yaşlıların ancak pazarcı araçları ile çarşı merkezine inebildiğini söyledi.
Mahalleye dönüşen dağ köylerinin, Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerinden yaralanamadığını savunan Yüksel, yetkililerin konuya duyarlı olmalarını ve haftada bir kez de olsa münavebeli olarak dağ köylerine belediye ulaşım araçlarının servis yapmasını istedi.
Belediyelerin merkez mahallelere sunduğu hizmetlerin eşit bir şekilde mahallelere dönüşen dağ köylerine de sunulması dileğiyle…

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    GAZİ…

    10 Temmuz 2017 Yazarlar

    Gazi, savaşan ve savaştan sağ ve yengi kazanmış olarak dönen kişiler olarak tanımlanır. Muharip gazi; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade ettiği gibi, malül gazi ise; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetler sırasında, bu harekat ve hizmet...

  • Güçlü Çezik

    Hilafet Gafleti!

    10 Temmuz 2017 Yazarlar

    16 Nisan'da mühürsüz oy skandalıyla millî iradenin gasp edilmesinden cesaret alan çevreler, farkında mısınız bilmem ama daha şimdiden sanki Hilafet ilan edilmiş gibi davranıyor ve konuşuyorlar. Bazı başdanışmanların söz ve eylemlerine bakın, bazı üst düzey yandaşların söz ve eylemlerine bakın, bu ihtirası apaçık göreceksiniz! Ortadoğu'ya, Suriye'ye, Kuzey Irak'a yönelik dış politika söylemlerinde de aynı Hilafet hevesleri, aynı Yeni Osmanlıcı hayaller apaçık belli oluyor. Besbelli ki, tüm yetkiler bile yetmiyor, adı konulmamış bir halife ...

  • Güçlü Çezik

    3Y ve ADALET…

    08 Temmuz 2017 Yazarlar

    Adında "Adalet" olan Adalet ve Kalkınma Partisi, 15 yıl önce halkımıza şu 3 konuda söz vererek iktidara geldi: Yolsuzluk, Yoksuzluk ve Yasaklar... AKP, yolsuzlukları tarihe gömecekti... AKP, halkımızın yoksulluğunu çözecekti... AKP, yasakları kaldıracak, ülkemizi daha demokratik ve özgür bir hale getirecekti... Tam 15 koca sene geçti... Ülkede yolsuzluklar azaldı mı, yoksa tüm toplumu bir kanser gibi sardı mı? Ülkede yoksulluk azaldı mı, yoksa kat kat arttı mı? Ülkemizde yasaklar kalktı mı, yoksa artık insanlarımız en kü...

  • Hüseyin Çetinkaya

    SICAKLIK…

    08 Temmuz 2017 Yazarlar

    Sıcaklık, ısının ölçüm tanımlamasını yapan bir birim olarak bilinir. Sıcaklık bir enerji olmadığı gibi ısı ve sıcaklık birbirine bağlı olarak değişen kavramlardır. Çokça kullanılan bir kavram olduğu halde, sıcaklığın tam bir tanımını yapmak oldukça zordur. Sıcaklık, duyularla algılanmakta ve genellikle ‘sıcak’ veya ‘soğuk’ kavramlarla ifade edildiği görülür. Termometre ile güneş altında ölçülmeye çalışılan hava sıcaklığı değerleri süreye bağlı olarak derece en yaygını cesius (C) olarak ölçülebildiği gibi sıcaklık birimlri Fahrenheit...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE