Muharip gazi; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade ettiği gibi, malül gazi ise; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetler sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.
Gaziler toplumun gözünde kahraman, asil, yüksek şeref, ahlak ve fazilet sahibir.
AYDIN’DA GAZİLERİN YAŞAM SAVAŞI
Aydın’ın Efeler ilçesi dağ köylerinde yaşayan gazilerin çarşı merkezine ulaşımda sorun yaşadığı bildirildi.
Kıbrıs Gazisi Ali Eksen, Gaziler Günü’nde düzenlenen törenlerde özellikle köyde yaşayan gazilerden katılamayanların olduğunu ifade ederek, gazileri yakinen tanıdığını ve bazılarının sağlık sorunu yaşarken bazılarının da yaşlılık ve ulaşım sorunu nedeniyle törene katılamadıklarını ifade etti.
Efeler ilçesi dağ köylerinden Eğrikavak Mahallesi eski muhtarı İlyas Yüksel de, Kore gazisi Mehmet Tetik’in üç ayda bir aldığı aylığını ve biten ilaçlarını eczaneden almak için çarşıya inebildiğini, bir dağ köyü olan Efeler’e bağlı Eğrikavak Mahallesi’nde ulaşım sorununun yaşandığını, başta gazi olmak üzere yaşlıların ancak pazarcı araçları ile çarşı merkezine inebildiğini söyledi.
Mahalleye dönüşen dağ köylerinin, Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerinden yaralanamadığını savunan Yüksel, yetkililerin konuya duyarlı olmalarını ve haftada bir kez de olsa münavebeli olarak dağ köylerine belediye ulaşım araçlarının servis yapmasını istedi.
Belediyelerin merkez mahallelere sunduğu hizmetlerin eşit bir şekilde mahallelere dönüşen dağ köylerine de sunulması dileğiyle…