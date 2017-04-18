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Güçlü Çezik
18 Nisan 2017
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GALİPTİR BU YOLDA MAĞLUP


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Hayır oyu veren yurttaşlarımız ve Hayır kampanyası için gece gündüz çabalayan bütün muhalefet çevreleri, bu yenilmişlik psikolojisinden derhal çıkmalıdır.

Ortada bir yenilgi yok, büyük bir başarı, büyük bir umut vardır!

Hakkınız yenmiş olabilir, hukuksuzluğun hukuku, kural tanımazlığın kuralı baskın gelmiş olabilir.

Daha önceki seçimlerden çok daha vahim şekilde, oylarımız kurumsal, organize ve sistematik bir şekilde çalınmış, gasp edilmiş olabilir!

Olsun!

Gerçek sonucun HAYIR olduğunu, artık hem kendileri, hem de EVET seçmenleri biliyor, cümle alem, bütün dünya biliyor.

Önemli olan odur. Devletin bütün olanaklarını, tüyü bitmemiş yetimin parasını, yani Hazine’den trilyonlarca lira ödeneği oluk oluk akıttılar, trilyonluk uçaklar, helikopterler, zırhlı araçlar, her türlü kredi, destek, hibe, yardım musluklarını sonuna kadar açtılar, valiler, kamu görevlileri, belediyeler ve bilumum kurumlar aracılığıyla hayır kampanyalarına her türlü engellemeyi yaptılar, broşürleri, afişleri, pankartları bile yırttılar. Televizyonların hiçbirisine muhalefeti çıkartmadıkları gibi, kendileri bile muhalefet liderleriyle birlikte o canlı yayınlara çıkmaktan köşe bucak kaçtılar.

Tüm bunlara rağmen HAYIR baskın çıkınca, son çare olarak YSK’yı devreye soktular, ofsayttan elle atılan golde, hem ofsaytı, hem de elle oynamayı YSK görmezden gelip gol saydı!

Ama herkes bunu biliyor değil mi? Biliyor.

Yani aslında HAYIR kazandı, yani başardınız, başardık. Karşı tribünler bile bütün bu olan bitenleri gördü, artık inkâr edebilecekleri bir şey kalmadı.

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O halde silkinin artık, çıkın bu yenilmişlik psikolojisinden, kutlayın bu zaferi!

Arabanızda İZMİR MARŞI’nı dinleyin, sesini de azıcık açın hattâ, 3-5 araba şöyle bir turlayın çevreyi rahatsız etmeyecek kadar. Cümle aleme gösterin sevincinizi. Medeni ve ölçülü bir şekilde, nasıl ki başka zamanlarda gençler çıstak çıstak hip hop, pop falan dinleyerek geçiyorsa yanınızdan, sizin de HAYIR şarkıları, İZMİR MARŞI dinleyerek kimseyi rahatsız etmeden turlamanızda ne sakınca var?

Ezilme HAYIR seçmeni! Gün senin günün! Bu bir son değil, başlangıçtır çünkü. Demokrasiye sahip çıkmanın, millî iradeye haksız, hukuksuz, cebren ve hile ile el koyma çabalarına bir dur demenin başlangıcı.

Galiptir bu yolda mağlup!

İstanbul HAYIR dedi. Nüfusu 15 Milyon!

Ankara HAYIR dedi. Nüfusu 5,5 Milyon!

İzmir HAYIR dedi. Nüfusu 4 küsur Milyon!

Adana HAYIR dedi. Nüfusu 2 küsur Milyon!

Antalya HAYIR dedi. Nüfusu 2 küsur Milyon!

Aydın, Denizli, bütün Akdeniz, bütün Ege, bütün Trakya, Güneydoğu’nun yarısı HAYIR dedi!

En kuzeydoğudan, en kuzeybatıya, en güneydoğudan, en güneybatıya yurdun dört köşesi HAYIR dedi!

Bu saydığım bölgeler, Türkiye nüfusunun ezici çoğunluğunun olduğu bölgelerdir.

Tamamı HAYIR dedi.

Ama her nasılsa, referandum sonucu EVET çıktı deniyor.

YERSEN!..

Referandumun gerçek sonucunun HAYIR olduğunu anlamak için, balkon konuşmasından önceki yüz ifadelerine bakmak bile yeterli.

Ne bir sevinç, ne bir gülümseme, ne de kazanmış olmanın en ufak bir emaresi vardı o balkonda…

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Herkes biliyor HAYIR çıktığını, sen de HAYIR çıktığından emin olduğuna göre, pes etme, üzülme, bırakma kendini…

Kaybeden sen değilsin, kaybeden HAYIR değil. Kaybedenler düşünsün…

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