Fotoğraf ve Hayal Gücü

Fotoğraf sanatçıları kesinlikle büyük ustalar.

Alt tarafı bir fotoğraf dediğimiz bir görselde binbir zahmet nice emek var.

Benim şöyle bir fotoğrafı çekebilmek için harcadığım süre 6 ay belki ama bu hiç de kolay olmadı.

Şu an için çekebildiğim en iyi fotoğraftan bir örnek.

Önemli olan sadece dolu dolu bir fotoğraf makinesi veya stüdyo ekipmanlarıyla fotoğraf çekebilmek değil, fotoğrafı okuyabilmek, hayal gücünü katabilmekmiş…

Henri Cartier Bresson’un da ifade ettiği gibi kesinlikle fotoğraf çekebilmek insanın aklını gözünü yüreğini aynı hizaya getirmesi.

Bir fotoğrafa bahar havası katarken bile işlediğim detaylar ve ortaya çıkan sonuç benim mutlu olma sebebim…

Fotoğraf’ın dili de bu işte…

Önemli olan çekeceğiniz bir fotoğrafta neyi gördüğünüz değil, hayal gücünüzün çektiğiniz fotoğrafa neyi söylediği…