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Hüseyin Çetinkaya
08 Nisan 2017
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FİDE DİKİMİ…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Günümüzde tohumdan yetiştirilen ve belli bir büyüklüğe ulaşmış sebze veya çiçeklerin fide halini almasıyla istenilen başka bir yerlere şaşırtma ya da dikme usulü olarak bilinmektedir.
Fide yetiştirilen yerlere genellikle yastık veya tavla ismi verilir.

Sebze ve türlü çiçek yetiştirilen yerlerde mahsulü daha erken çıkarmak için sera ya da örtü altında taze hayvan gübresi veya su buharı gibi imkânlardan yararlanılır. Tohumlar tek tek özel tüplü kaplara ekilerek fide yetiştirildiği gibi tohumlar doğrudan özel hazırlanmış toprağa ekilerek fide konumuna geldiğinde demetler haline getirilerek de dikime hazır hale getirilebilir.
Üreticinin fide ile dikim yapması halinde erken mahsul almasına imkân sağlar.
AYDIN YÖRESİNDE SEBZE FİDE DİKİMLERİ BAŞLADI
Aydın’ın Didim ilçesinde bahar mevsimi ile birlikte çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar sebze fidanı dikmeye başladı.
Didim’de sebze fidanı satışı yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Uzun, fidanların dikim mevsiminin başladığını belirterek, erkencilik yapmak isteyen üreticiler için uygun bir zaman olduğunu söyledi.
Sebze fidelerinin tüplerin içinde uzun bir süre kalabildiklerini ifade eden Uzun, son yıllarda vatandaşların kendi tüketmek istediği sebzeyi küçük bir bahçesi ya da tarlası varsa orada yetiştirmek istediğini belirtti.
En çok rağbet gören sebze fidanının domates, biber, salatalık ve patlıcan olduğunu belirten Uzun, tüplü olan sebze fidelerinin ürününe göre tanesi 0,75 TL ile 1 TL arasında satışının gerçekleştiğini kaydetti.
Özellikle Ege bölgesinde tohum ekiminin Nisan ayının 15’ine kadar yapıldığına dikkat çeken Uzun, tohum ekimleri Şubat sonu Mart başı yapılırken fide ekimleri Nisan ayı itibarı ile başladığını, sera şartların da üretimi gerçekleştirilen sertifikalı sebze fideleri üreticiye 30–40 günlük bir süre kazandırdığını ifade etti.
Üretici çiftçilerimiz Nisan ayı içerisinde olduğumuz bu günlerde direk tohumdan ekim yaptıkları gibi, erken ürün almak için hazır tüp içerisinde veya demetler halinde halihazırdaki fide ile de dikimi gerçekleştirebilir.
Üreticilerimizin tohum ve fideleri güvenilir yerlerden temin etmeleri dileğiyle…

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