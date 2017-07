FETÃ–’nÃ¼n Yolundan Gitmek…

FETÖ’nün Yolundan Gitmek…

FETÖ, daha ilk yıllarından itibaren neyi, kimi ve kimleri hedef almıştı?

Demokratik, laik sosyal hukuk devletimizin temel yapısını, Atatürk’ü ve Atatürkçüleri hedef almıştı değil mi?

Yıllarca devletimizin temel yapısını, orduyu, yargıyı içten içe ele geçirip, çürütüp sonunda da çökertme noktasına geldiler.

Yıllarca gencecik insanlarımızı, öğrencilerimizi örgüt evlerinde devşirerek, Atatürk düşmanı bir kitle oluşturmak için hiç durmadan çalıştılar.

15 Temmuz durup dururken mi oldu? Bir gecede mi gerçekleşti?

Bunun bir öncesi, evveli yok mu?

Elbette ki var.

15 Temmuz’dan önceki günlerde nasıl bir Türkiye’de yaşar olmuştuk?

23 Nisan’ların, 19 Mayıs’ların, 30 Ağustos’ların, 10 Kasım’ların adeta yasaklandığı, Atatürk’e her türlü iğrenç ve iftiranın serbest hale geldiği, devlet dairelerinde, kamu kurumlarına giriş sınavlarında ve atamalarda eşitliğin ve laikliğin fiilen ortadan kalktığı, her yere cemaat mensuplarının alındığı, kurumlardan T.C. ibaresinin kaldırıldığı, Atatürk resimlerinin ve derslerinin müfredatlardan çıkarıldığı, her yere ihtiyacın 10 katı imam-hatip okullarının açıldığı, dar gelirli insanlarımızın çocuklarını imam-hatip okullarına ya da gerici tarikat yurtlarına göndermeye mecbur bırakıldığı bir Türkiye, hatırlıyor musunuz?

15 Temmuz’u yaratan iklim, bu iklim değil miydi?

Peki 15 Temmuz’dan sonra ne değişti?

Darbe girişiminin üzerinden 1 koca yıl geçti…

FETÖ ile mücadele etmek, hatasından dönmek ve darbeyi yaratan ortamı ortadan kaldırmak isteyen bir siyasi anlayış, eğer bu söyleminde ve niyetinde samimi ise, ilk ne yapması beklenir?

FETÖ’nün yıllarca yürüdüğü ve ülkeyi getirdiği bu yoldan dönmesi beklenir, değil mi?

Mesela gelecekte devletin tekrar cemaat ve tarikat yapılanmalarının eline geçmemesi, bir daha paralel devlet yapılanmalarına fırsat verilmemesi için, FETÖ’cülerden boşalan görevlere başka cemaat yapılanmalarını değil, liyakat esasına göre adaletli sınavlar sonucunda en başarılı ve en liyakatlı tertemiz vatan evlatlarını alması gerekir, değil mi?

Mesela, darbecilerin ülkemizde yarattığı tahribatı onarmak isteyen, darbe iklimini ortadan kaldırmaya niyeti olan bir siyasi zihniyet eğer samimi ise; FETÖ’nün yıllarca Atatürk’e ve O’nun bıraktığı eserlere, mirasına saldırarak 15 Temmuz iklimini yarattığı gerçeğini görmesi ve derhal bu yoldan dönmesi beklenir, değil mi? Atatürk’ü çocuklarımızın daha iyi tanıması ve bir daha böyle sinsi yapılanmalara aldanmamaları için ders kitaplarına Atatürk’ü ve 90 küsur yıldır bu cumhuriyeti dimdik ayakta tutan ilkelerini daha iyi anlatan dersler koymaları beklenir, değil mi?

Bir KHK ile bir gecede binlerce imam-hatiplinin Diyanet’ten atıldığı gerçeğini göz önünde bulundurması, artık bütün okulları dayatmayla imam-hatip okulu haline getirmekten, müfredata cihat dersleri koymaktan vazgeçmesi, ihtiyaç fazlası imam hatip okullarını kapatması, çocuklarımızın, gençlerimizin bir daha böyle tehlikeli tarikatların eline düşmemeleri için daha fazla fen lisesi, daha fazla meslek ve teknoloji lisesi kurması beklenir değil mi?

FETÖ’nün elinden aldığı yurtları başka tarikatlara teslim etmek yerine, bu yurtları devlete teslim etmesi ve dargelirli öğrencilerin çaresizlik içinde örümcek ağlarının tuzağına düşmemesi için kat kat daha fazla devlet yurdu açması beklenir, değil mi?

Muhalefetin 20-30 yıldır FETÖ’nün tehlikeleri konusundaki uyarılarının haklı çıktığını, FETÖ’nün yıllarca özellikle Atatürkçü muhaliflere kumpas kurduğu ve onları yıllarca zindanlarda tuttuğu gerçeğini görmesi, bu nedenle FETÖ ile mücadele konusunda muhalefete zeytin dalı uzatarak millî birlik ve beraberliği sağlaması, bu mücadeleyi iktidar ve muhalefet olarak hep birlikte yapması, FETÖ’nün yarattığı ayrışmayı ve kutuplaşmayı ortadan kaldırması beklenir, değil mi?

Bir daha darbe tehlikeleri yaşanmaması için, demokrasiyi daha da güçlendirmesi, FETÖ ile alakası olmayan milyonlarca insana iftira atmaması, baskı ve dayatmada bulunmaması, hoşgörü ve farklı fikirlere saygı iklimi oluşturması gerekir değil mi?

Peki bunların hiçbirisi yapılmıyorsa, FETÖ’nün yürüdüğü yollardan aynen yürünüyorsa, FETÖ ile mücadelede, darbecilerden hesap sormakta ve bir daha darbelerin yaşanmayacağı, demokrasisi çok daha güçlenmiş bir Türkiye yaratmakta samimi olduğu nasıl düşünülebilir?