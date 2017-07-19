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GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
19 Temmuz 2017
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FETÃ–’nÃ¼n Yolundan Gitmek…


GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
guclucezik@hotmail.com

FETÃ–, daha ilk yÄ±llarÄ±ndan itibaren neyi, kimi ve kimleri hedef almÄ±ÅŸtÄ±?

Demokratik, laik sosyal hukuk devletimizin temel yapÄ±sÄ±nÄ±, AtatÃ¼rk’Ã¼ ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼leri hedef almÄ±ÅŸtÄ± deÄŸil mi?

YÄ±llarca devletimizin temel yapÄ±sÄ±nÄ±, orduyu, yargÄ±yÄ± iÃ§ten iÃ§e ele geÃ§irip, Ã§Ã¼rÃ¼tÃ¼p sonunda da Ã§Ã¶kertme noktasÄ±na geldiler.

YÄ±llarca gencecik insanlarÄ±mÄ±zÄ±, Ã¶ÄŸrencilerimizi Ã¶rgÃ¼t evlerinde devÅŸirerek, AtatÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanÄ± bir kitle oluÅŸturmak iÃ§in hiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.

15 Temmuz durup dururken mi oldu? Bir gecede mi gerÃ§ekleÅŸti?

Bunun bir Ã¶ncesi, evveli yok mu?

Elbette ki var.

15 Temmuz’dan Ã¶nceki gÃ¼nlerde nasÄ±l bir TÃ¼rkiye’de yaÅŸar olmuÅŸtuk?

23 Nisan’larÄ±n, 19 MayÄ±s’larÄ±n, 30 AÄŸustos’larÄ±n, 10 KasÄ±m’larÄ±n adeta yasaklandÄ±ÄŸÄ±, AtatÃ¼rk’e her tÃ¼rlÃ¼ iÄŸrenÃ§ ve iftiranÄ±n serbest hale geldiÄŸi, devlet dairelerinde, kamu kurumlarÄ±na giriÅŸ sÄ±navlarÄ±nda ve atamalarda eÅŸitliÄŸin ve laikliÄŸin fiilen ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±, her yere cemaat mensuplarÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, kurumlardan T.C. ibaresinin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, AtatÃ¼rk resimlerinin ve derslerinin mÃ¼fredatlardan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, her yere ihtiyacÄ±n 10 katÄ± imam-hatip okullarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, dar gelirli insanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ± imam-hatip okullarÄ±na ya da gerici tarikat yurtlarÄ±na gÃ¶ndermeye mecbur bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TÃ¼rkiye, hatÄ±rlÄ±yor musunuz?

15 Temmuz’u yaratan iklim, bu iklim deÄŸil miydi?

Peki 15 Temmuz’dan sonra ne deÄŸiÅŸti?

Darbe giriÅŸiminin Ã¼zerinden 1 koca yÄ±l geÃ§ti…

FETÃ– ile mÃ¼cadele etmek, hatasÄ±ndan dÃ¶nmek ve darbeyi yaratan ortamÄ± ortadan kaldÄ±rmak isteyen bir siyasi anlayÄ±ÅŸ, eÄŸer bu sÃ¶yleminde ve niyetinde samimi ise, ilk ne yapmasÄ± beklenir?

FETÃ–’nÃ¼n yÄ±llarca yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¼lkeyi getirdiÄŸi bu yoldan dÃ¶nmesi beklenir, deÄŸil mi?

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±n'da Yaz DurgunluÄŸu

Mesela gelecekte devletin tekrar cemaat ve tarikat yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n eline geÃ§memesi, bir daha paralel devlet yapÄ±lanmalarÄ±na fÄ±rsat verilmemesi iÃ§in, FETÃ–’cÃ¼lerden boÅŸalan gÃ¶revlere baÅŸka cemaat yapÄ±lanmalarÄ±nÄ± deÄŸil, liyakat esasÄ±na gÃ¶re adaletli sÄ±navlar sonucunda en baÅŸarÄ±lÄ± ve en liyakatlÄ± tertemiz vatan evlatlarÄ±nÄ± almasÄ± gerekir, deÄŸil mi?

Mesela, darbecilerin Ã¼lkemizde yarattÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ± onarmak isteyen, darbe iklimini ortadan kaldÄ±rmaya niyeti olan bir siyasi zihniyet eÄŸer samimi ise; FETÃ–’nÃ¼n yÄ±llarca AtatÃ¼rk’e ve O’nun bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eserlere, mirasÄ±na saldÄ±rarak 15 Temmuz iklimini yarattÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸini gÃ¶rmesi ve derhal bu yoldan dÃ¶nmesi beklenir, deÄŸil mi? AtatÃ¼rk’Ã¼ Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n daha iyi tanÄ±masÄ± ve bir daha bÃ¶yle sinsi yapÄ±lanmalara aldanmamalarÄ± iÃ§in ders kitaplarÄ±na AtatÃ¼rk’Ã¼ ve 90 kÃ¼sur yÄ±ldÄ±r bu cumhuriyeti dimdik ayakta tutan ilkelerini daha iyi anlatan dersler koymalarÄ± beklenir, deÄŸil mi?

Bir KHK ile bir gecede binlerce imam-hatiplinin Diyanet’ten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmasÄ±, artÄ±k bÃ¼tÃ¼n okullarÄ± dayatmayla imam-hatip okulu haline getirmekten, mÃ¼fredata cihat dersleri koymaktan vazgeÃ§mesi, ihtiyaÃ§ fazlasÄ± imam hatip okullarÄ±nÄ± kapatmasÄ±, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, genÃ§lerimizin bir daha bÃ¶yle tehlikeli tarikatlarÄ±n eline dÃ¼ÅŸmemeleri iÃ§in daha fazla fen lisesi, daha fazla meslek ve teknoloji lisesi kurmasÄ± beklenir deÄŸil mi?

FETÃ–’nÃ¼n elinden aldÄ±ÄŸÄ± yurtlarÄ± baÅŸka tarikatlara teslim etmek yerine, bu yurtlarÄ± devlete teslim etmesi ve dargelirli Ã¶ÄŸrencilerin Ã§aresizlik iÃ§inde Ã¶rÃ¼mcek aÄŸlarÄ±nÄ±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in kat kat daha fazla devlet yurdu aÃ§masÄ± beklenir, deÄŸil mi?

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  KESME Ã‡Ä°Ã‡EK...

Muhalefetin 20-30 yÄ±ldÄ±r FETÃ–’nÃ¼n tehlikeleri konusundaki uyarÄ±larÄ±nÄ±n haklÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, FETÃ–’nÃ¼n yÄ±llarca Ã¶zellikle AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ muhaliflere kumpas kurduÄŸu ve onlarÄ± yÄ±llarca zindanlarda tuttuÄŸu gerÃ§eÄŸini gÃ¶rmesi, bu nedenle FETÃ– ile mÃ¼cadele konusunda muhalefete zeytin dalÄ± uzatarak millÃ® birlik ve beraberliÄŸi saÄŸlamasÄ±, bu mÃ¼cadeleyi iktidar ve muhalefet olarak hep birlikte yapmasÄ±, FETÃ–’nÃ¼n yarattÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±ÅŸmayÄ± ve kutuplaÅŸmayÄ± ortadan kaldÄ±rmasÄ± beklenir, deÄŸil mi?

Bir daha darbe tehlikeleri yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in, demokrasiyi daha da gÃ¼Ã§lendirmesi, FETÃ– ile alakasÄ± olmayan milyonlarca insana iftira atmamasÄ±, baskÄ± ve dayatmada bulunmamasÄ±, hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ve farklÄ± fikirlere saygÄ± iklimi oluÅŸturmasÄ± gerekir deÄŸil mi?

Peki bunlarÄ±n hiÃ§birisi yapÄ±lmÄ±yorsa, FETÃ–’nÃ¼n yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ yollardan aynen yÃ¼rÃ¼nÃ¼yorsa, FETÃ– ile mÃ¼cadelede, darbecilerden hesap sormakta ve bir daha darbelerin yaÅŸanmayacaÄŸÄ±, demokrasisi Ã§ok daha gÃ¼Ã§lenmiÅŸ bir TÃ¼rkiye yaratmakta samimi olduÄŸu nasÄ±l dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir?

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    FETÃ–, daha ilk yÄ±llarÄ±ndan itibaren neyi, kimi ve kimleri hedef almÄ±ÅŸtÄ±? Demokratik, laik sosyal hukuk devletimizin temel yapÄ±sÄ±nÄ±, AtatÃ¼rk'Ã¼ ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼leri hedef almÄ±ÅŸtÄ± deÄŸil mi? YÄ±llarca devletimizin temel yapÄ±sÄ±nÄ±, orduyu, yargÄ±yÄ± iÃ§ten iÃ§e ele geÃ§irip, Ã§Ã¼rÃ¼tÃ¼p sonunda da Ã§Ã¶kertme noktasÄ±na geldiler. YÄ±llarca gencecik insanlarÄ±mÄ±zÄ±, Ã¶ÄŸrencilerimizi Ã¶rgÃ¼t evlerinde devÅŸirerek, AtatÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanÄ± bir kitle oluÅŸturmak iÃ§in hiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. 15 Temmuz durup dururken mi oldu? Bir gecede mi gerÃ§ekleÅŸti? Bunun bir Ã¶ncesi, evve...

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