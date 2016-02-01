FETÃ–’cÃ¼ler Serbest Ama SÃ¶zcÃ¼’ye Operasyon

Fazla sÃ¶ze gerek yok ki!

OlayÄ±n tarihine baksanÄ±z bile yeter.

15 Temmuz’un Ã¼zerinden 10 ay geÃ§miÅŸ…

Ama bu koskoca 10 aylÄ±k sÃ¼reden sonra, tam da 19 MayÄ±s’ta, yani AtatÃ¼rk’Ã¼n Samsun’a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde operasyon yapÄ±lmasÄ± ne ilginÃ§ tesadÃ¼f, deÄŸil mi?

Biz bu tesadÃ¼flerin benzerlerini Ergenekon ve Balyoz kumpaslarÄ± dÃ¶neminde de gÃ¶rmedik mi?

AnlÄ± ÅŸanlÄ± generallerimiz, amirallerimiz, bilim adamlarÄ±mÄ±z iÄŸrenÃ§ iftiralarla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken hep de TÃ¼rk tarihinin Ã¶nemli gÃ¼nlerine, millÃ® bayram veya yÄ±ldÃ¶nÃ¼mlerine denk gelmiÅŸti her defasÄ±nda!

Ne tesadÃ¼f, deÄŸil mi?

Bak sen ÅŸu iÅŸe, demek ki tesadÃ¼fler devam ediyor.

Ä°yi de, o yargÄ± kumpaslarÄ±nÄ± yapanlar 15 Temmuz’dan sonra kendi yarattÄ±klarÄ± Silivri’ye tÄ±kÄ±lmamÄ±ÅŸlar mÄ±ydÄ±?

Ohalde bu tarihÃ® tesadÃ¼fler nasÄ±l oluyor da devam ediyor? KumpasÃ§Ä±larÄ±n hepsi iÃ§erideyse, bu nasÄ±l rastlantÄ±?

YanÄ±tÄ± siz veriniz, siyasiler versinler…

Son aylarda yaÅŸananlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gÃ¶rÃ¼lenÂ o ki, 15 Temmuz’dan sonraki OHAL ortamÄ±, FETÃ– ile mÃ¼cadeleden ziyade, birileri tarafÄ±ndan adeta tÃ¼m muhalefet kesimlerini sindirecek bir fÄ±rsat olarak kullanÄ±lÄ±yor.

15 Temmuz’dan en Ã§ok zarar gÃ¶renler, yine AtatÃ¼rkÃ§Ã¼, laik, demokratik kesimler oldu.

BaksanÄ±za, damat uyku apnesi bahanesiyle serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor, AtatÃ¼rk’Ã¼n anasÄ±na bacÄ±sÄ±na ve kendisine en iÄŸrenÃ§, en sapÄ±kÃ§a iftira ve hakaretleri sÄ±ralayan FETÃ–’cÃ¼ler hÃ¢lÃ¢ serbest dolaÅŸÄ±yor ama onlarÄ± iÃ§eri alan yok.

Bunca AtatÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanÄ± ve FETÃ–’cÃ¼ dururken, AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ gazetelerle uÄŸraÅŸÄ±yorlar.

Bunlar da yetmezmiÅŸ gibi, mesela IÄŸdÄ±r’da 19 MayÄ±s’ta AtatÃ¼rk anÄ±tÄ±na konulan Ã§elengi kaldÄ±rÄ±yorlar.

GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi, zihniyette hiÃ§bir dÃ¼zelme yok. Birlik ve beraberliÄŸe, uzlaÅŸÄ± ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye dair hiÃ§bir olumlu adÄ±m yok.

BaÅŸta CHP olmak Ã¼zere, tÃ¼m muhalefet kesimleri bu gidiÅŸattan ders Ã§Ä±karmalÄ±, herkes bir an Ã¶nce silkinip kendisine gelmelidir.

Ben ta 7 Haziran – 1 KasÄ±m seÃ§imleri arefesinde “BÃ¶yle giderse sÄ±ra CHP’ye gelir” diye uyarmÄ±ÅŸtÄ±m. O zamanlar herhalde “Hadi canÄ±m” deyip geÃ§miÅŸlerdi. Ne de olsa hiÃ§birimiz 15 Temmuz gibi akla matÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸmaz bir darbe giriÅŸimini aklÄ±mÄ±zÄ±n ucundan bile geÃ§iremez, bu darbe giriÅŸiminin birileri iÃ§in OHAL fÄ±rsatÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nemezdik. FÄ±rsat yazdÄ±m diye bana kÄ±zmayÄ±n,Â Ã§Ã¼nkÃ¼ “Allah’Ä±n bir lÃ¼tfu” diyen ben deÄŸilim.

15 Temmuz gibi kanlÄ± bir darbe gecesini yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nemezdik ama, tÃ¼m demokratik kurumlarÄ±n adÄ±m adÄ±m dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, baskÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±, yargÄ±nÄ±n, anayasanÄ±n bile ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, demokratik seÃ§im ortamÄ±nÄ±n gÃ¼nden gÃ¼ne ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da gÃ¼n gibi ortadaydÄ±, deÄŸil mi?Â Darbe giriÅŸimi olmasaydÄ± da aynÄ± hukuksuzluklar artarak devam etmeyecek miydi?

Peki ÅŸimdi CHP yÃ¶neticileri acaba inandÄ±lar mÄ± uyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n ne kadar Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼ olduÄŸuna? Peki biraz geÃ§ olmadÄ± mÄ±?

Herkes koltuk kavgasÄ±nÄ± bÄ±raksÄ±n da, aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na toplasÄ±n.

Muhalefetin yÄ±llarca AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ basÄ±na gerÃ§ek anlamda sahip Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in yazdÄ±k Ã§izdik. Ama hep hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±k.

Bayiden 25 kuruÅŸ verip gazete almak duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sorumluluÄŸunu bile gÃ¶steremeyen muhalefet kesimlerini gÃ¶rdÃ¼kÃ§e kederimizi hep iÃ§imize attÄ±k.

Kimin iÃ§in Ã¼zÃ¼lÃ¼rdÃ¼k? Kendimiz iÃ§in mi? HayÄ±r, Ã¼lkemizin ve demokrasimizin geleceÄŸi iÃ§in elbette…

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir Ã¼lkede yandaÅŸ medyadan baÅŸkasÄ± kalmazsa, ne demokrasi kalÄ±r, ne adalet kalÄ±r, sÄ±ra muhalefete gelir ve geniÅŸ halk kesimleri her tÃ¼rlÃ¼ zulmÃ¼ gÃ¶rÃ¼r. Tarihte Ã¶rnekleri Ã§oktur.

Bunu bildiÄŸimiz iÃ§in Ã¼zÃ¼lÃ¼yorduk.

Åžimdi en azÄ±ndan muhalefetin AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ Ä°stanbul gazetelerine bir nebze sahip Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz.

Dileriz yerelde de bir nebze olsa aynÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶stermeye baÅŸlarlar.

Mesela 1 Milyon nÃ¼fuslu AydÄ±n’da bildiÄŸimiz kadarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 14 Bin CHP Ã¼yesi var. Ama bu CHP’lilerin YÃ¼zde 1’i deÄŸil, Binde 1’i deÄŸil, 10 Binde 1’i bile bayilerden AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ yerel gazeteleri almÄ±yor! Alsalar yerel gazetelerin tirajlarÄ± 2’ye 3’e katlanÄ±rdÄ±.

SÃ¶zcÃ¼’ye bile sÄ±ra geldiktenÂ sonra, acaba CHP Genel BaÅŸkanÄ±, Ankara’daki ve yereldeki parti yÃ¶neticileri bir kez olsun bu konuda iÄŸneyi kendilerine batÄ±rÄ±rlar mÄ±?

Ã‡Ã¼nkÃ¼ muhalefetin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden bedel Ã¶deyenler hep gazeteler ve gazeteciler oluyor.

Ben yine de uyarmÄ±ÅŸ olayÄ±m, bugÃ¼n AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ gazetecilere yapÄ±lan, yalnÄ±zca bir adÄ±mdÄ±r, bir aÅŸamadÄ±r. O aÅŸamayÄ± geÃ§erlerse, sÄ±ranÄ±n CHP’lilere geleceÄŸinden hiÃ§ kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n.

“Herkes aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na toplasÄ±n” diyorsak, bu yÃ¼zdendir…