FETÖ’cü Vekil Yokmuş!!!

AKP’nin en üst düzey hükümet yetkilisi, Meclis’te Bylock kullanan vekil olmadığını açıkladı.

Şaka gibi, fıkra gibi, değil mi?

İyi de, 50 bin kişinin hepsini de Bylock kullandıkları için mi tutuklu, yüzbinlerce insan da Bylock kullandıkları için mi devlet kadrolarından atıldı?

FETÖ’cü olmanın tek delili, tek kriteri Bylock kullanmak mı yani?

Sözcü Gazetesi’nin patronunda da mı Bylock vardı acaba?

Ama haklılar, Meclis’te FETÖ’cü bakan ya da vekil olamaz! İftira!

Mesela, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının kurulmasına, sahte belgelere, FETÖ’cü hakim ve savcılara muhalefet yardım ederken, o dönem adaletten sorumlu olan ve bugün bile bakan olan bazı isimler, yargıdaki o FETÖ kumpaslarıyla, o hukuksuz yargı uygulamalarıyla mücadele ediyordu, değil mi? Hiçbir evraka da imza atmadılar, o yargı kumpaslarına müsaade etmediler değil mi?

Mesela, koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Genel Kurmay Başkanı’nı sanık yapan, eli kanlı teröristleri tanık yapan da muhalefetti, ama “Genelkurmay Başkanı yalnızca Yüce Divan’da yargılanabilir, bu yapılanlar hukuksuzdur, kumpastır, orduya FETÖ operasyonudur” diye bağıranlar, mücadele edenler de bakanlardı, değil mi?

Ne kadar iftiracı yahu şu muhalefet! İşleri güçleri iftira!

Hiç Meclis’te FETÖ’cü olur mu? Devletin bütün kurumlarına, hatta en derin istihbarat birimlerine bile girseler de, Meclis’e bir tek bile FETÖ’cü girmiş olamaz.

Parsel parsel diyen de, parsel parsel veren de uzaktan yakından FETÖ ile alakalı olamaz mesela.

Şu muhalefet olmasa, AKP ne kadar güzel mücadele edecek FETÖ ile…

Ne kadar güzel açıklığa kavuşturacak 15 Temmuz darbe girişimini kimlerin nasıl planladığını…

Zaten 15 Temmuz’da yaşananların en kilit tanıkları olan MİT Müsteşarı’nın ve Genelkurmay Başkanı’nın TBMM (Meclis) Darbe Araştırma Komisyonu’na gelip soruları yanıtlamasına da hep bu muhalefet engel oldu.

Yoksa, çoktan aydınlanmıştı o gün yaşananların bütün detayları.

Darbeyi araştıran komisyonun başındaki muhterem beyefendi mesela, FETÖ’cülerin Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını, yıllarca kanal kanal gezip can siperane savunmamış, bu kumpaslara asla arka çıkmamıştı! Mesela RTÜK arşivine gidin bakın, o televizyon kanallarının hiçbirisinin arşivinde bu muhterem beyefendinin kumpasları savunduğu bir tek tartışma programının video kaydını bulamazsınız eminim! Yayınlasınlar bak o görüntüleri, bakalım bir tek programda 1 dakika bile savunmuş mu bu kumpasları?

İşleri güçleri iftira!

Milletin aklıyla alay ediyorlar. İnternet diye birşey var. Google’a gir, Ergenekon yaz, balyoz yaz, video aramayı seç, zaten bütün o programların internet kayıtları karşına çıkar. İzle bak, kim neyi savunuyor?

Zaten millet hiç bunca yıl bu çok önemli tartışma programlarını izlememiş olabilir mi Allahaşkına?

Bu halkı, yıllardır hergün yarışma ve evlilik programlarını, saçma sapan dizileri izliyor sanıyorlar.

Bu halk, bunca yıldır haftada bir saat olsun hiç böyle kumpas davaları gibi önemli tartışma programlarını izlememiş olabilir mi? Halkı öyle görüyorlar işte. Bizim halkımız televizyonlarda hep ciddi ülke meselelerini izler. Hem sadece yandaş havuz medyasını izleyip gerçeklerden habersiz kalmak hatasına da düşmez bu halk.

Muhalefet işte, daha kendi halkını tanımıyor!

Zaten darbenin beyin takımı olan Yurtta Sulh Konseyi’nde kimlerin olduğunu, darbeyi başarsalardı devletin başına, bakanlıklara, belediye başkanlıklarına hangi isimleri oturtacakları da hep muhalefet yüzünden aydınlatılamadı. O isimlerden oluşan isim listesinin açıklanmasına da hep bu muhalefet engel oluyor. Yoksa, AKP şimdiye kadar çoktan açıklardı! Niye açıklamasın ki, değil mi?

Biz de böyle hâlâ meraktan ölüyoruz işte, Türkiye’nin başına bu korkunç belayı saranlar hangi isimler, yüzlerce şehidimizden sorumlu olan isimler neden açıklanmıyor diye…

Hep bu muhalefetin yüzünden…

Bir de iftira ve yıpratma kampanyası yapmıyorlar mı, ifrit oluyor insan!

Kılıçdaroğlu’nun o gece havaalanında uçaktan indikten sonra tankların üstüne çıkıp darbecilere gövdesini siper etmediği yetmezmiş gibi, koskoca bir devlet büyüğünün tünelde saklandığı, tankların önünde AKP’li bakanları görmedikleri, bir büyükşehir belediye başkanının gecekonduda saklandığı gibi saçma sapan lafları dillerine dolamışlar, ha bire yıpratmaya çalışıyorlar….

Şu muhalefet olmasa, AKP FETÖ ile rahat rahat mücadele edecek aslında. Ama bi rahat bırakmıyorlar ki!..

Tutturmuşlar “Darbenin siyasi ayağı” diye, papağan gibi tekrarlayıp duruyorlar.

Neymiş efendim, siyasi ayağı olmayan hiçbir darbe olmazmış. Dünyada ve tarihte örneği yokmuş!

Hadi oradan…