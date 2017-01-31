FETÖ ŞAİBELERİ SÜRÜYOR MU?

BİK Genel Kurulu arefesinde yaşananlar da bu endişelerimizin hiç de yersiz olmadığının adeta ispatı gibi.

Doğrudan Başbakanlık’a bağlı bir kurumun sorumluluğundaki genel kurul seçimlerinde bile bu şaibeler önlenemiyorsa, referandumda nasıl önlenecek?

Üzülmemek elde değil…

BİK Genel Kurulu arefesinde yaşananlarla ilgili haberde zaten bütün detaylar en ince ayrıntısına kadar mevcut. Ben burada yalnızca konunun en önemli kısmını ele alacağım. Yıllardır hemen hemen her sınavda, her kurumda benzeri şaibeler yaşandığı halde, neden 15 Temmuz’dan sonraki süreçte bile bu hatalardan tamamen dönülemiyor?

BİK Genel Kurulu Anadolu Temsilciliği seçimleri için Anadolu’nun dört bir yanındaki gazete sahipleri vekalet belgeleri gönderdiler. Ama Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), bazı illerde bu belgelerin topluca başka ellere geçtiği konusunda BYEGM nezdinde uyarılarda bulundu.

Şaibe bununla da sınırlı değil. Bazı vekalet belgelerinin, gazete sahipleri adına, vekalet sahibinden habersiz doldurulduğu ve altına imza atıldığı gerekçesiyle itirazlarda bulunuldu.

Bu durumda hem vekaletname sahte hale geliyor, hem de vekalet sahibi adına başka birisi imza atıyor. Yani imza, vekalet sahibine ait değil.

Buna hukuk dilinde ne dendiğini, evrakta yapılan bu usulsüzlüğün hangi kapsama girdiğini söylememe gerek yok.

BYEGM, bu itirazları haklı bularak, her iki usulsüzlüğü de iki ayrı başlıkta değerlendiren resmi bir açıklama yaptı. Özetle, bu şaibeler ortadayken seçim yapılmasının kurumu töhmet altında bırakacağı, böyle şaibeli bir hazirun listesiyle yapılacak seçimlerin güvenilirliğine ve adilliğine gölge düşeceği gerekçeleriyle seçimin sonradan belirlenecek bir tarihe ertelendiğini duyuran bir açıklamaydı bu.

Doğrusu da buydu.

Biz tam kurumu bu adil, hakka ve hukuka uygun kararından dolayı alkışlamak üzereydik ki…

Hemen bir gün sonra bu kararla tamamen çelişen ikinci bir açıklamanın şokunu yaşadık.

Seçimlerin ertelenmesine neden olan hazirun listesi için gerekli tahkikatlar ve iptaller yapılmadan, vekalet süreci için yeni bir çalışma yapılmadan, yeni kriterler ile daha sağlıklı ve adil bir seçim ortamı oluşturulmadan, aynı listeyle seçime gidileceği duyuruldu. Aynı hazirun listesiyle seçime gidilecekse, seçimlerin ertelenmesinin ne anlamı var ki?

TGF adayları, kurumun erteleme kararı almasının ardından, birilerinin kurumu etkilediği ve ilk kararla çelişen ikinci kararın ışık hızıyla çıkartıldığı görüşünü savunuyorlar. Daha da kötüsü, geçmişte sınav sorularının çalınması ve bu tür seçim usulsüzlükleriyle FETÖ mensuplarının çeşitli kurumlara nasıl sızdığını hatırlatıyorlar. Ben de HSYK, baro seçimleri, polislik sınavları, KPSS ve kamu kurumlarına personel seçimleri gibi sayısız örneği hatırlatmak isterim.

FETÖ ile mücadele yurt çapında sürüyor. Ülkede OHAL ilan edilmesinin nedeni ve amacı da bu değil miydi zaten?

Ama siz alt kademede FETÖ ile mücadele ederken, devletin en üst kurumlarındaki veya Meclis’teki FETÖ mensuplarını deşifre edemezseniz, bu tür şaibeleri tamamen ortadan kaldıramazsanız, FETÖ ile mücadele darbe almaz mı?

TGF temsilcilerinin açıklamasından yalnızca şu ifadeyi sizlerle paylaşsam yeterli: “Geçmişte FETÖ’cü basın kuruluşlarına milyonlarca liralık usulsüz resmi ilan geliri sağladıkları yönünde çok ciddi iddialar da bulunan sözde Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin…”

Bu iddiaların üzerine gidilmesi gerekmez mi? Keza, yalnız gazetelerin değil, bir takım televizyonlara aktarılan açık ya da örtülü kaynakların da araştırılması gerekmez mi? Sınırsız OHAL yetkileri tüm bunlara imkan vermiyor mu?

Buradan Başbakan Sayın Binali Yıldırım’a sesleniyorum. Neden Sayın Başbakan’a sesleniyorum? Çünkü BYEGM doğrudan Başbakanlığa bağlı.

BYEGM ilk açıklamasında alkışlanacak bir karara imza atmıştı. Yerden göğe kadar haklı, kurumu her türlü töhmetten, seçimi de her türlü şaibeden kurtaracak bir karardı. Sayın Yıldırım, lütfen kurumun bu kararın arkasında durmasını sağlayınız. Anadolu’dan topu topu 3 gazete temsilcisi seçilecek. Üstelik o 3 temsilci genel kurul kararlarında çoğunlukta bile değiller. Hükümete bağlı kurumların temsilcileri ve üyeleri, genel kurulda ezici çoğunluğa sahip. Herhangi bir genel kurul kararına diğer üyeler “evet” dediğinde, bu 3 gazete temsilcisinin “Hayır” demesi, kararın çıkmasını engellemiyor bile.

O halde 3 üyelik için akla hayale gelmeyecek bu olaylar niye? Hiç olmazsa 81 ilin gazete sahiplerini temsil edecek o 3 üyenin en azından demokratik, adil ve şaibesiz bir seçimle seçilebilmelerini sağlayınız Sayın Yıldırım. 3 üye için bile niçin bunca şaibenin ve usulsüzlüğün göze alındığını araştırmanız, kimlerin bu kadar gözlerini kararttıklarını açığa çıkarmanız tüm basın camiasına güven verecektir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da sesleniyorum. FETÖ ile mücadelede, bağımsız basının sizi körü körüne eleştireceğini ya da engelleyeceğini düşünmeyiniz. Emin olunuz ki, Anadolu’da ülkenin geleceğini, ülke çıkarlarını ve halkımızın birliğini, dirliğini herşeyden üstün tutan yüzlerce basın kuruluşu vardır. Bir basın kuruluşunun, sizin atacağınız doğru adımları desteklemek için yandaş olması gerekmez. Özellikle de bu tür şaibelerin üzerine gitmeniz, Anadolu basınının en muhalifleri tarafından bile takdirle karşılanacak güven verici adımlar olacaktır.

En azından ben kendi adıma, son aylarda AKP hükümetinin Suriye, PKK ve Rusya politikalarındaki eski hatalarından dönmüş olmasını memnuniyetle karşıladığımı ve bu konulardaki yeni devlet politikasını sonuna kadar desteklediğimi özellikle belirtmek isterim.

Elbette referandum konusu ayrı bir konu. Böyle bir ortamda referanduma gidilmesinin doğru olmadığına, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyeceğine ve bu nedenlerden dolayı paketin geri çekileceğine dair umutlarımı hâlâ koruyorum.

Bu yazıda anlattığım örnek olayın bile, çekincelerime sağlam birer gerekçe teşkil ettiğine inanıyorum.

Umuyor ve diliyorum ki, Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı, ilk adım olarak BİK Genel Kurulu seçimleriyle ilgili endişeleri ortadan kaldırır, BYEGM’nin ilk karar doğrultusunda şaibesiz bir seçim için gereğini yapabilmesini sağlarlar.

Ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Bunu sağlamanın tek yolu da, en küçük meslek kuruluşu seçimlerinden, en büyük anayasa referandumlarına kadar bütün seçimlerin şeffaf, adil ve tüm tarafların sonucu kabulleneceği meşru zeminlerde gerçekleşmesidir. Seçimler adil, meşru ve şaibesiz gerçekleştiği sürece, sonuçlar ne olursa olsun, iç barışımızı güçlendirir, kutuplaşmayı azaltır, halkımızın ve milletimizin demokrasimize duyduğu inancı ve güveni pekiştirir.

Kaybedenlerin de itiraz edebileceği, ardına sığınabileceği bir bahane kalmaz…

Sesimin duyulacağına inanıyorum…

Böyle bir ortamda referanduma gidilmesinin, anayasa değişikliğinin meşruiyetine zarar vereceğini zaten defalarca yazdık. Üstelik pek çok deneyimli hukukçu, siyasetçi ve anayasa profesörleri de ısrarla bu gerçeği dile getirdi.