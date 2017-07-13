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Güçlü Çezik
13 Temmuz 2017
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FETÖ Raporunda CHP


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporun baskıya hazırlanma aşamasında, son dakikada komisyon milletvekillerinin haberi olmadan CHP’yi FETÖ ile ilişkilendiren bazı satırlar raporun sonuna eklenivermiş!

CHP buna çok sert tepki gösterdi.

Tabii ki Meclis tarihinin hiçbir döneminde böyle bir uygulamanın örneği yok!

Komisyon dediğin, günlerce haftalarca beraber çalışır, rapor beraber hazırlanır, raporda çekincesi olan komisyon üyeleri varsa, rapora şerh koyarlar ve raporun son hali bütün komisyon üyelerinin bilgisi dahilinde yayına verilir.

Yani hazırlanmış ve baskıya verilmek üzere olan rapora, komisyon üyelerinin haberi olmadan gizlice 1-2 cümle ekleyip baskıya vermek, tarihte örneği olmayan, muhtemelen de dünyanın hiçbir meclisinde de eşi ve benzeri görülmemiş bir uyanıklık!

Ama Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının, yıllarca ekranlarda cansiperane savunuculuğunu yapmış bir kişinin söz sahibi olduğu bir komisyonun, rapora son dakikada böyle bir şip şak ekleme yapmasına şaşırdık mı?

Ben ne zaman resmi evraklara ekleme türünde bir haber okusam, nedense yıllar öncesinde yaşanan ekleme türü başka vukuatları hatırlıyorum.

Halbuki ne alakası var değil mi? Yaş 35’i çoktan geçti, ondan mı acaba?

15 Temmuz FETÖ darbesini araştıran bir komisyonun yaptığı ekleme, hiç geçmişteki alakasız olayları hatırlatır mı insana?

Benim kafa böyle işte, biraz ters çalışıyor galiba…

Alakasız alakasız şeyleri olur olmaz hatırlayıp duruyorum. Melankolik mi oldum ne?

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Halbuki ikide bir geçmişteki olur olmaz olayları hatırlamasam, gereksiz yere huzursuz olmayacağım, buluttan nem kapmayacağım, mutlu mesut yaşayacağım.

Durup dururken paranoyak olmanın alemi ne?

Mesela, ilkokuldan Harp Okulu’na kadar tüm öğrenim hayatı boyunca okuduğu bütün okulları istisnasız en iyi derecelerle bitiren Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin cep telefonuna, kendisi tutukluyken ve cep telefonu devletin emanetinde delil olarak koruma altındayken, FETÖ’cüler kaşla göz arasında 301 tane yasa dışı örgüt kaydını ekleyivermişlerdi.

Durup dururken bu alakasız olayı hatırlar mı insan? Ben hatırlıyorum işte. Psikolojim mi bozuk nedir?

Yine mesela, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında FETÖ mensupları ordunun komuta kademesini  ve Atatürkçü aydınları, gazetecileri, bilimadamlarını, siyasetçileri zindanlara atmak için cd’lere, hard disklere, evlerine, işyerlerine sahte belgeler, sahte suç delilleri ekleyivermişlerdi! Sonra da kendi koydukları belgeleri elleriyle koymuş gibi buluvermişlerdi! E kendi elleriyle koymuşlardı tabii ki, deyim bile saçma kalıyor bu noktada, farkındayım…

Yine o kumpas davaları boyunca, neler neler eklenmişti değil mi? Aylarca ana haber bültenlerinin, tartışma programlarının başlıca gündem konusu olmuş, gece gündüz tartışılmıştı.

Neler eklenmemişti ki?

Komutanların sahte imzaları eklenmiş, sonra da “yok ıslak imzaydı, yok değildi” diye Türkiye gece gündüz bu tartışmalarla yatıp kalkmıştı…

Mesela ayıp görüntüler (cinsel içerikli) eklenmiş, komutanların itibarlarının, aile şereflerinin yerle bir edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin halkın gözünden düşmesi için yıllarca algı operasyonu yürütülmüştü.

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Neyse, demem o ki, resmi evraklara ekleme yapılmasıyla ilgili haberler yeni değil. FETÖ’nün devletin her kademesine yerleştiği yıllar boyunca, bu tür haberlerle her Allah’ın günü karşılaşıyor, adeta kanıksıyorduk.

Ama benim anlamadığım, FETÖ’cü darbe girişimi bastırıldığı, OHAL ilan edildiği, onbinlerce FETÖ mensubu tutuklandığı, FETÖ ile mücadele edildiği halde, neden resmi bir rapora birkaç satır eklenmesiyle ilgili bir haberin bana geçmişi hatırlattığı…

Ne alakası var ki, değil mi?

Gerçekten Melankoli’ye mi yakalanıyorum acaba?..

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