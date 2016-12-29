FETÖ DE BAŞKANLIK İSTİYORDU?

Ama atıyorlar işte…

Akıl tutulmasının yaşanmadığı, aklın ve mantığın hakim olduğu herhangi bir ülkede, meclisi ve milletvekillerini işlevsiz, yetkisiz, göstermelik ve sembolik hale getirecek bir anayasa değişikliği paketi, o meclise getirilebilir mi?

Ama getiriliyor işte…

Herşeyi bir yana bırakalım, hani FETÖ ile, Meclis’i bombalayan, kendi halkına ateş eden darbeci FETÖ zihniyeti ile mücadele edilecekti?

Güya Meclis’te FETÖ Araştırma Komisyonu kuruldu…

Güya FETÖ yargılamaları başladı…

Ama FETÖ mensuplarının yıllardır istedikleri, halkımıza, seçmenlerimize, millî iradeye kabul ettirmek için her yolu denedikleri başkanlık sistemi ve anayasa değişiklikleri bugün Meclis’in gündeminde…

1 Kasım’dan sonra rafa kaldırılmışken, 15 Temmuz’dan sonra MHP yönetiminin birdenbire yeniden gündeme getirmesiyle tekrar raftan indirildi ve ısıtılıp halkımızın, Gazi Meclis’imizin önüne getirildi.

Anlayan beri gelsin!

2007 Referandumu’na en büyük desteği FETÖ vermişti.

2010 Referandumu’na da en büyük desteği FETÖ vermişti.

Hattâ Pensilvanya’dan “Mezardakiler bile kalkıp oy vermeli” diye talimat gelmedi mi?

“Yetmez ama evet” korosu da bu kervana katılmadı mı?

Dünyada bunu inkâr edebilecek bir tek insan var mıdır?

Türkiye’de, bunu inkâr edebilecek bir tek AKP seçmeni, bir tek AKP’li vekil var mıdır?

2002’de AKP’nin iktidara gelmesinden sonraki yıllar boyunca, senelerce bütün büyük televizyonlarda, FETÖ gazetelerinde falan gece gündüz anayasanın değiştirilmesi gerektiğinin, başkanlık sisteminin, eyalet sisteminin ve Güneydoğu’da özerkliğin propagandası yapılmadı mı? Gerçeklerin halktan gizlendiği bir dünyada, halkımızın beyni yıkanmaya çalışılmadı mı?

Peki FETÖ tarafından yıllardır Türk milletine kabul ettirilmeye çalışılan, bunun için medyada, orduda, yargıda, siyasette halkımıza yönelik her türlü algı operasyonlarının yapıldığı bu başkanlık sistemi, yani demokratik, parlamenter laik Türkiye Cumhuriyeti rejimini yıkıp başka bir sistem getirme projesi, kimlerin projesidir?

Yanıtını AKP’liler de, AKP seçmeni de, muhalefet de biliyor zaten değil mi?

Bu proje, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adıyla başlayan ve yıllardır Türkiye’ye dayatılan bölücü, yıkıcı ve Emperyalist bir ABD projesidir.

Şimdi AKP’li vekiller bütün yetkileri tek elde toplamak ve iktidarda kalabilmek hevesiyle, bütün bu korkunç gerçeklerden habersizmiş gibi, var güçleriyle paketi Meclis’ten geçirmeye çalışıyorlar.

Bu gerçekleri bilmiyorlarsa, durumları çok vahimdir.

Ama bu gerçekleri bile bile ülkemize bu kötülüğü yaparlarsa, durum daha da vahimdir.

Nasıl bir insan, kendi ülkesini bile bile, göre göre böyle bir tehlikeye atabilir?

Neye alet olacaklarını bilmediklerini, göremediklerini varsayalım, tez zamanda gönül gözlerinin açılmasını, bu gerçekleri görmelerini ve ABD’nin, AB’nin ve onların desteklediği FETÖ’nün yıllarca uğraştığı bu anayasa değişikliklerinden, tüm AKP’li vekiller olmasa da, en azından sağduyulu ve mantık sahibi, FETÖ’ye gerçekten karşı olan AKP’li vekillerin desteklerini çekmelerini, paket komisyondan cebren, içtüzük ve yasalar çiğnenerek zorla geçirilse bile, kendi çoluk çocukları ve ülkenin geleceği için sorumlu davranarak “hayır” oyu vermelerini dileyelim.

Bunu söylerken, AKP ve diğer partilerin içindeki kripto FETÖ vekilleri kastetmiyoruz elbette.

O apayrı bir konu. Ayrıca onların durumu, AKP yönetiminin FETÖ ile gerçekten mücadele edip etmediğine bağlıdır. AKP bu vekillerin varolmadığını ispatlamak istese, Bylock listelerini falan açıklayarak kolayca ispatlayabilir, değil mi? Listeler neden açıklanamıyor?

Bu paket Meclis’ten geçerse, iki gerçek asla değişmeyecektir:

1. Muhtemelen Kriptolu FETÖ vekillerinin de “evet” oyları ile geçmiş olacaktır. (FETÖ’nün siyasi ayağı hiçbir partide yoktur diyebiliyor musunuz?)

2. ABD ve AB destekli FETÖ’nün yıllarca her türlü kumpas ve medyada yürüttüğü algı operasyonları ile yıllardır uğraşıp başaramadığı sistem değişikliğini, AKP başarmış olacaktır.

Bu gerçekleri görüp de kahrolmayacak bir vatan evladı düşünülebilir mi?

ABD ve AB’nin tutumu bile, bu söylediklerimizi ispatlar niteliktedir.

ABD ve AB, Türkiye’nin hayrına, iyiliğine, güçlenmesine yarayacak birşeye destek verdi mi hiç bugüne kadar? Peki bu anayasa ve sistem değişikliği paketine neden hiç ses çıkarmıyorlar, neden itiraz etmiyorlar? Acaba AKP’liler ve seçmenler bunu hiç düşünüyorlar mı?

Emperyalizm, yıkmak istediği ülkelerde tıpkı Irak, Suriye, Libya ve Latin Amerika ülkelerinde yaptığı gibi önce tek adam rejimleri oluşmasına destek vermiş, sonra da o tek adamları akla hayale gelmeyecek yöntemlerle devirerek o ülkeleri kan gölüne çevirmiştir. Meclis’imiz, o nedenle ülkemizin hayat sigortasıdır.

Bu tuzağı, bu tehlikeyi başka nasıl anlatalım? 15 Temmuz’da milletçe felaketten döndük, ama hatalarımızdan, bizi yanlışları göremez hale getiren siyasi fanatikliğimizden döndük mü?

Allah aşkına, bir ülkede milletvekilleri bile bile ülkesini, milletini, devletini ateşe atar mı?