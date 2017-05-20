Festival denildiğinde, genel anlamda yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı yörenin imgesi hâline gelmiş etkinliklerin bütünü olduğu ve literatüre bakıldığında da Latince bir kelime olan Festa’dan geldiği bilinmektedir.

AYDIN’DA DÜZENLENEN FESTİVALLER RENKLİ GEÇİYOR

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 48’ncisi düzenlenen “Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali” renkli geçti.

Festivalin uluslararası düzeyde gerçekleştirildiğini belirten Sultanhisar belediye Başkanın Osman Yıldırımkaya, etkinliğe Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Osetya’dan da katılım olduğunu belirtti.

Sanat, tarım ve çileğin ön planda olacağı festivalin Sultanhisar’da geleneksel hal alacağını ifade eden Yıldırımkaya, ilçede örtüaltı çilek yetiştiriciliğin yaygın olduğu, ürünün yüzde 60-70’inin ihracat edildiğini kaydetti.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı Sultanhisar çilek festivali uluslararası nitelik kazandığı, yurtdışından konuklar oılduğu gibi ülkemizin çeşitli illerinden gelerek yerel ürünlerini sergileyen satış bölümleri ile 17 Mayıs’ta başlayan ve 19 Mayıs’ta düzenlenen yürüyüşle taçlandırılan panayır havasında bir festival olmasının amaçlandığını ifade etti.

Aydın’ın Koçarlı İlçesinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Koçarlı Geleneksel Çam Fıstığı Festivali’ Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Koçarlı’da 19 – 21 Mayıs arasında yapılan Çam Fıstığı Festivali’nin çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, festivali düzenlenmesindeki amacın, esnafla çiftçiyi biraraya getirmek, Koçarlı’nın altını olan çam fıstığı ve künarın adını ilk önce ülkeye ardından dünyaya duyurmak olduğunu ifade etti.

Aydın’da ardarda düzenlenen gerek “Sultanhisar Çilek Festivali”, gerekse “Koçarlı Çam Fıstığı Festivali” etkinlikleri ilçelerin tanıtımına katkı sağladığı gibi üretici çiftçilerimize de bol kazançlar sağlaması dileğiyle….