Evlilik ProgramlarÄ±

YayÄ±nlanan son KHK ile evlilik programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dair haberler son gÃ¼nlerde gÃ¼ndemi epeyce meÅŸgul ediyor.

YÄ±llardÄ±r bu programlarÄ±n toplumsal deÄŸerleri dejenere ettiÄŸi Ã§ok yazÄ±ldÄ±, sÃ¶ylendi.

Ben zaten baÅŸÄ±ndan beri bu programlarÄ±n halkÄ±mÄ±za, evlenecek olanlara kÃ¶tÃ¼ Ã¶rnek olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerdenim.

AÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemem gerekirse, yÄ±llardÄ±r ekranda gÃ¶rmeye bile tahammÃ¼l edemediÄŸim, insanlarÄ±mÄ±zÄ± uyutan, ahlaki deÄŸerlerimizi yozlaÅŸtÄ±ran programlar olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m programlardÄ± bunlar.

Ama benim merak ettiÄŸim, bu programlar kaldÄ±rÄ±lÄ±nca yerlerine hangi programlarÄ±n geleceÄŸi.

Herhalde halkÄ±mÄ±zÄ±n en Ã§ok televizyon izlediÄŸi saatlere belgesel tÃ¼rÃ¼ eÄŸitici ve nitelikli programlar koymazlar, deÄŸil mi?

Evlilik programlarÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yoruz deyip, yerlerine daha beter, daha rezil programlar koyarlar mÄ±, koymazlar mÄ±?

Bence asÄ±l kafa yorulmasÄ± gereken budur.

KeÅŸke halkÄ±mÄ±z bu kanallara kamuoyu baskÄ±sÄ± yapsa da doÄŸru dÃ¼rÃ¼st programlar yayÄ±nlasalar.

Ama Ã¼lkemizdeki seyirci kitlesinin eÄŸitim durumu, beÄŸeni seviyesi, tercihleri malum…

O yÃ¼zden, bu konuda pek iyimser olamÄ±yorum.

Zaten her gÃ¼n ve her akÅŸam saatlerce televizyon izleyen milyonlarca izleyicimizin tercihleri farklÄ± olsaydÄ±, evlilik programlarÄ± reyting alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendiliÄŸinden yayÄ±ndan kalkmaz mÄ±ydÄ±, yasaÄŸa gerek kalÄ±r mÄ±ydÄ±?