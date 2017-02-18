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Güçlü Çezik
18 Şubat 2017
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“EVET”İ 6 AYDIR YAŞAMIYOR MUYUZ?


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Ordumuz Fırat Kalkanı’nda savaşmakta, hergün şehit vermekte olduğu halde, GATA kapatıldı.

Hangi yetkiyle?

Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan “Evet” çıkarsa kalıcı olarak verilecek olan KHK yetkileriyle…

Askeri liseler kapatıldı.

Hangi yetkiyle?

Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan “Evet” çıkarsa kalıcı olarak verilecek olan KHK yetkileriyle…

Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları, Astsubay Okulları, Jandarma Okulları kapatıldı.

Hangi yetkiyle?

Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan “Evet” çıkarsa kalıcı olarak verilecek olan KHK yetkileriyle…

Artık günümüzde koskoca Türk ordusuna subay ve astsubay yetiştiren okullar yoktur.

Zaten 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında büyük yara almış olan ordumuzdaki muvazzaf subay ve astsubayların görevleri sona erdiğinde, yerlerine kimler gelecektir?

Subay ve astsubay mı ithal edilecektir?

Binlerce polis atıldı.

İçlerinde elbette suçlu olanlar vardır. O konuda itirazımız yok.

Peki yerlerine liyakatla, en çok hakeden en başarılı vatan evlatlarını almak yerine, KPSS’siz, diplomasız seçme usulüyle, büyük ihtimalle siyasi yandaşlıkla, parti il başkanlarının etkili olduğu isim listeleriyle polis adayları alındı, alınmaya da devam ediyor.

Hangi yetkiyle?

Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan “Evet” çıkarsa kalıcı olarak verilecek olan KHK yetkileriyle…

Yüzbinlerce memur ve öğretmen atıldı.

İçlerinde elbette suçlu olanlar vardır. O konuda itirazımız yok.

Ama yüzbinlerce atanamayan öğretmen, yüzbinlerce memur adayı, analarının ak sütü gibi helal KPSS puanları ve diplomaları ile beklerken, sözlü mülakat diye birşey çıkarıldı.

Hangi yetkiyle?

Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan “Evet” çıkarsa kalıcı olarak verilecek olan KHK yetkileriyle…

Mülakattaki jürilerde kimler var?

Herhalde Acun yok!

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Ben de yokum. Eğitim fakültelerinin en deneyimli profesörleri mi var jürilerde? Elbette hayır.

İşin en garibi, yıllardır atanmayı bekleyen ve sayıları milyonlara varan memur ve öğretmen adayı gençlerimizin, bu gerçeklerden habersiz görünmeleridir.

Ya da şöyle diyelim: Yıllardır atanamayışlarının nedeninin, bu haksız, hukuksuz, adaletsiz, adam kayırmacı, partizan uygulamalar olduğunun bile farkında değillermiş gibi, tepkisiz, sessiz, öğrenilmiş çaresizlik içerisinde teslimiyetçi bir ruh hali içinde olduklarını kpss forumlarındaki yorum ve paylaşımlardan kolaylıkla anlıyor ve üzülüyoruz. Bu milyonlarca gencimiz ve aileleri, “EVET” derlerse bu adaletsiz düzen ve uygulamaların aynen devamına da “EVET” demiş olacaklarını çok iyi bilmelidirler.

Ayrıca, artık özel mülkiyetinizin de hiçbir güvencesi, garantisi kalmamıştır. Yani malınızın, mülkünüzün, tapularınızın…

Neden mi, nasıl mı? Anlatalım:

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin üzerinden daha 2 hafta geçmişken, Varlık Fonu kuruldu.

Hangi yetkiyle?

Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan “Evet” çıkarsa kalıcı olarak verilecek olan KHK yetkileriyle…

Peki Varlık Fonu’nun, FETÖ mücadelesiyle bir alakası var mı? Yok!

E peki hani OHAL yalnızca FETÖ ile mücadele için ilan edilmişti?

80 yıllık Cumhuriyet’imizin en büyük birikimleri olan Ziraat Bankası, BOTAŞ, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, Çaykur, Milli Piyango, hattâ İzmir Limanı bile fona devredildi.

Üstelik yalnızca bu kurumlar değil, Kuşadası, Didim gibi turizm beldelerindeki trilyonluk arsalara da el konuldu. Ve şimdi öğreniyoruz ki, el konulan gayrimenkuller arasında özel sektörün yaptığı oteller falan da var.

Hangi yetkiyle?

Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan “Evet” çıkarsa kalıcı olarak verilecek olan KHK yetkileriyle…

Diyelim ki senin değerli bir arazin var.

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Yarın bir KHK çıkarılıp senin o arazine el konulmayacağının garantisi var mı?

Hangi yetkiyle?

Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan “Evet” çıkarsa kalıcı olarak verilecek olan KHK yetkileriyle…

Öyle birşey yarın senin başına geldiğinde, başvurabileceğin bir mahkeme bulabilecek misin?

İyi düşün!

“HAYIR” dersen, bir sonraki seçimde yine Erdoğan’a, AKP’ye ya da dilediğin partiye oy verme hakkın ve şansın her zaman devam edecek.

Egemenlik sende kalmaya devam edecek. Hukuk güvencen olacak.

Ama “EVET” dersen…

Geri dönüşü yok…

Referandumda oy vermeden önce, iyi düşün…

Bu bir siyasi parti seçimi değil…

Hem ülkenin kaderi, hem de kendinin ve ailenin kaderi senin ellerinde…

Sonradan pişman olman, “Ellerim kırılsaydı da” diye feryat etmen zamanı ve kaybedeceklerini geri getirmeyecektir…

Kısacası, “EVET” çıkarsa vermiş olacağın yetkiler, zaten 6 aydır OHAL yetkileri olarak kullanılıyor. Yani “EVET”i milletçe 6 aydır yaşıyoruz.

Peki ülkede iyiye giden birşey gördün mü?

 

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