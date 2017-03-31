Evet Uğruna Kerkük Gidiyor

Türkiye’nin göbeğinde, Ankara ve İstanbul’da Barzanistan bayrağını asarsan…

Bugüne kadar bir tek teröristi bile teslim etmemiş, topraklarında bulunan PKK’nın merkez üssü Kandil’e her türlü terör faaliyetinde kolaylık sağlamış Barzanistan temsilcisini kırmızı halı ile karşılarsan…

Devlet başkanı gibi en üst düzey karşılama ve uğurlama ile ağırlarsan…

En üst düzey devlet temsilcilerinle görüşmesine göz yumarsan…

Kırmızı halılarla karşıladığın o Barzanistan temsilcisi, Kuzey Irak’a geri döndüğünde “Evet” kampanyasına destek vereceklerini açıklarsa…

Elbette ki Kerkük’e Barzanistan bayrağı asma cüretini kendinde bulacaktır…

Bu cüreti gösterenler, Kerkük’ten nasıl seslendiler?

“Türkiye’de, Türkiye’nin başkentinde bile Barzanistan bayrağı göndere çekiliyorsa, bizim burada Kerkük’te göndere çekmemize neden şaşıyorsunuz?”

Yaklaşık olarak böyle söyledi.

Türkiye’de hiçkimsenin gıkı çıkmadı.

Neden? Çünkü Barzanistan “evet”e destek veriyor, gücendirmemek lazım!

Kandil nerede?

Barzanistan’da, yani Kuzey Irak’ta…

Bugüne kadar Kandil’e göz yuman, ellerinde binlerce şehidimizin kanı olan teröristlere kucak açan Barzanistan temsilcisine haddini bildirmeyen, kırmızı halılarla karşılayanlar kimler?

Sizlerden 16 Nisan’da “evet” oyu isteyen bazı siyasetçiler…

Tekrar yazıyorum, Barzanistan temsilcisi, Türkiye’de büyük bir devlet başkanı gibi kırmızı halılarla karşılanıp en yüksek düzeyde ağırlandıktan sonra Kuzey Irak’a döner dönmez “Evet”e destek kampanyasına başladıklarını açıkladı.

Ama sabah akşam yandaş medyayı seyrediyorsan, senden gizlenen bu gerçeği elbette ki bilemezsin.

İnanmayan varsa internetten resmi açıklamalara baksın.

Kerkük yüzlerce yıldır Türk yurdudur, Türkmen şehridir.

Kerkük türkülerimiz dillere destandır.

Bakma etnik bölücülerin ve Barzanistan’ın iddialarına. Öyle olmasa, ABD destekli işgalden sonra ilk iş olarak Kerkük ve Musul’daki nüfus ve tapu kayıtlarını yakmazlardı!

Kendileri orada çoğunlukta olsa, bunun en büyük ispatı olan nüfus ve tapu kayıtlarını yakarlar mıydı? Neyse ki o evrakların diğer nüshaları bizimkilerin elinde de var. İstedikleri kadar yaksınlar, günü geldiğinde önlerine konulacaktır.

Kerkük’e Barzanistan bayrağı dikilince, bu yüzlerce yıllık Türkmen şehrinde Türkmen soydaşlarımız ayağa kalktı.

Şehrin dört bir yanını Türkmen bayraklarıyla donattılar.

Ama basına yansıyan haberlerden takip edebildiğim kadarıyla, astıkları o Türkmen bayraklarına saldırılıyor, o bayraklar indiriliyor!

Türkmen bayrağı, şanlı Türk bayrağımızdan aşağı değildir.

Yakılan, indirilen her Türkmen bayrağı, yüreğimi kanatıyor, vicdanımı yaralıyor, millî onurumuzu rencide ediyor…

Kerkük Türkmenleri sahipsiz.

Kerkük Türkmenleri silahsız, savunmasız.

Sizden 16 Nisan’da “evet” oyu isteyen o pek “kudretli” siyasetçilerden hiçbirisi, Barzanistan’a “Sen ne yapıyorsun?” diyemedi. Deseler de, senden oy almak için lafta kalıyor.

Bak, Fırat Kalkanı da bitti!

Ama PKK, PYD yerinde duruyor.

Barzanistan’ın adım adım kurulmasına kimse dur demiyor.

Neden?

Çünkü Barzanistan “evet”i destekliyor, gücendirmemeli!

Bir “evet” uğruna ya Rab, Kerkük elden gidiyor!..

“Benim 16 Nisan referandumunda vereceğim evet oyuyla Kerkük’ün ne alakası var?” diyebilirsin belki. “Kerkük’ün düşmesiyle Türkiye’nin ne alakası var?” diye düşünebilirsin…

Çok ve dehşet bir alakası var.

Bugün hedef Kerkük ise, yarın Güneydoğu illerimizdir…

Barzanistan haritasında, Türkiye’nin 22 ilinin de yer aldığını bilirsen, neden “Hayır” demen gerektiğini de zaten bilirsin. Barzanistan’ın siyasi temsilcisi, neyin umuduyla “Evet”i destekliyor?

ABD’nin referanduma sunulan anayasa paketi hakkında tek kelime eleştirisini, o paketteki anayasa maddelerinden bir teki için bile herhangi bir tepkisini duydun mu?

Duymadıysan, ABD’nin sinsice senin “evet” demeni beklediğinden emin olabilirsin.

Almanya ve Hollanda’nın bizim bakanlarımıza karşı sahnelediği terbiyesiz ve aşağılayıcı senaryoya aldanma.

Sahnelenen o kayıkçı kavgası, “evet”çilerin saflarını sıklaştırmak içindir.

AB devletlerinin, referanduma sunulan anayasa paketi hakkında tek kelime eleştirisini duydun mu?

16 Nisan’da önüne gelecek o paketteki anayasa maddelerinden bir teki için bile herhangi bir tepkisini, itirazını duydun mu?

Duymadıysan, AB’nin sinsice senin “evet” demeni beklediğinden emin olabilirsin.

Sana burada 18 Maddenin ayrıntılarını anlatacak değilim. Sayfalar sürer. Zaten her bir maddenin ülkemiz, devletimiz ve milletimizin geleceği için ne büyük, ne tehlikeli tuzaklarla dolu olduğunu önceki yazılarımda parça parça en ince detayına kadar anlattım.

Ama okumak istiyor musun?

Gerçekten öğrenmek istiyor musun?

Kendi geleceğin, ailenin geleceği, yurdumuzun, milletimizin geleceği için bu gerçeklerle yüzleşmek istiyor musun?

Mesele budur.

Ülkemizin hayrına, kendi çocuklarının, torunlarının geleceğinin hayrına bir iş yapmak istiyor musun?

Mesele budur.

Yoksa tüm gerçeklere, tüm uyarılara hem gözlerini, hem kulaklarını, hem de yüreğini sımsıkı kapatıp, katıksız bir siyasi fanatiklik içinde hiç düşünmeden, tıpkı bir futbol taraftarı gibi yalnızca bir yandaşlık duygusuyla mı oy kullanacaksın?

Mesele budur.

Bu anayasa paketinde, çiftçinin yüzünü güldürecek hangi madde var? İşçinin, esnafın belini doğrultacak hangi madde var? Turizmi, sanayiyi, ekonomiyi, üretimi kalkındıracak hangi madde var? Atanamayan öğretmenlerin ders vereceği okullar yaptıracak hangi madde var? Son 15 yılda kapanan köy okullarını ben mi kapattım?

Kapatmaya yetkisi olanların, açmaya mı yetkisi yok da senden tüm yetkileri istiyorlar?

Kentlerde, kasabalarda özelleştirmelerle sayısız fabrika kapandı, onbinlerce insanımız işsiz kaldı. Kapatmaya yetkisi olanların, açmaya yetkisi yok mu ki senden tüm yetkileri istiyorlar?

Mesele budur. Bu örnekleri yüzlerce, binlerce çoğaltmak mümkündür.

Mesele, bir seçmen olarak bu örnekleri düşünmektedir. Mesele, başkalarının ikbalini değil, kendi istikbalini, vatanının, milletinin istiklalini düşünmendedir.

Milletin parasıyla yol yapılmış, araban yok gidemezsin.

Milletin parasıyla köprü yapılmış, cebinde paran yok, geçemezsin.

1 Milyon Lira’lık işler 3 Milyon’a yapılmış, ama medya susturulduğu için bu gerçekleri öğrenemezsin.

Türkiye bugün, 20 yıl öncesinden daha mı iyi durumda, daha mı kötü durumda? Terör örgütleri azaldı mı arttı mı? Refah azaldı mı, arttı mı? Diğer ülkelerle ilişkileri iyiye mi gitti, kötüye mi?

Eğitim sistemi iyiye mi gitti, kötüye mi?

FETÖ’cüleri devletin, yargının, ordunun, eğitimin bütün kurumlarına muhalefet mi yerleştirdi?

Tüm sınavlarda şaibeler başladı mı, yoksa bitti mi?

4 Milyon Suriyeliyi, memleketimin dört bir yanına muhalefet mi yerleştirdi?

Tüm bunları düşünsen…

Bu paketi senin önüne getirip 16 Nisan’da senden “evet” isteyenlerin bunca yıldır yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının da teminatıdır. Bunu bir görsen…

16 Nisan’da yalnızca mantığının sesine bile kulak versen…

Kendi özgür iraden ve vicdanınla vereceğin kararın “Hayır” olmaması imkânsızdır…