EVET Mİ HAYIR MI?

15 yıldır, işsizleri iş sahibi yapacak ekonomik reformlar yapılmasına, taşeron işçilerin kadroya alınmasına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, emekli maaşlarını artıracak, onları refaha kavuşturacak ekonomik reformlar yapılmasına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, eğitim sistemini adam etmelerine, çocuklarımıza daha çağdaş, daha kaliteli bir eğitim vermelerine, köy çocuklarına daha iyi şartlarda okuma olanağı vermelerine, sınav şaibelerinin son bulmasına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, atanamayan yüzbinlerce öğretmeni atamalarına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, çiftçilerimizin daha fazla üretip, daha fazla kazanmasına, ürününün daha fazla para etmesine, ucuz ithal tarım ürünleri yüzünden yerli ürünlerimizin değersizleşmesine son verecek yasaları çıkarmalarına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, yepyeni fabrikalar açmalarına, özel sektörü güçlendirecek köklü ekonomik reformlar yapılmasına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, esnaf ve zanaatkârın, turizmcinin, kobilerin belini büken ağır vergiler ve ekonomik zorlukları düzeltmek için köklü ekonomik reformlar yapılmasına, kazançlarının artmasına, yandaş trilyoner şirketlere verilen teminatsız ve kredilerin küçük işletmelere de verilmesine parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, milyonlarca dargelirli vatandaşımızın belini büken ve günden güne artan, çeşitlenen vergilerin hafifletilmesine parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, yazılım sektörüne, bilişim sektörüne, nanoteknoloji gibi ileri teknolojilere yatırım yapmalarına, bu sektörleri büyütecek, dünya çapında yazılım firmalarımızın, teknoloji firmalarımızın ortaya çıkmasını sağlayacak doğru dürüst, başarılı ve bilimsel devlet destekleri ve kalkınma politikaları uygulamalarına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? Ülkede inşaattan başka gelişen, büyüyen, kalkınan sektör var mı? HAYIR!

15 yıldır, kutuplaşmanın, terörün sona ermesine, 80 milyonun huzur ve güveninin sağlanmasına, eşitliğin, adaletin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin tesis edilmesine yönelik yasaları çıkarmaya, parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, “3Y’yi yokedeceğiz” dedikleri “Yoksulluk”, “Yolsuzluk” ve “Yasaklar”ı ortadan kaldıracak adımları atmalarına, bu konuda yasalar çıkarmalarına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, binlerce (evet abartmıyorum, binlerce) yasa çıkardılar. Çıkarmak istedikleri kaç yasayı çıkaramadılar? Yıllardır gece yarıları çıkarılan torba yasalara parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı engel mi oldu? HAYIR!

15 yıldır, ihalelerin temiz, şaibesiz, açık, şeffaf yapılmasını, usulsüzlüklerin ve yandaş kayırmanın tarihe gömülmesini, ihaleleri en uygun fiyata en kaliteli şekilde yapabilecek olan dürüst şirketlerin kazanmasını sağlayacak reformlar yapılmasına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, çocuk tacizlerine, kadına şiddete, tecavüzlere, cinayetlere, soygunlara, dolandırıcılıklara son verecek, failleri en ağır şekilde cezalandıracak hukuk ve güvenlik reformları yapılmasına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, halkın, yani her T.C. vatandaşının dinine, mezhebine, etnik kökenine bakılmaksızın devletin bütün kurumlarında, her türlü resmi işlemde, iş başvurularında, sınavlarda eşit ve adil şekilde muamele görmesine, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin tarihe gömülmesine parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, hak ve hukukun, adaletin, demokrasinin, tarafsız ve bağımsız yargının, iktidar veya kumpasçı etkilerinden, siyasi baskılardan arındırılarak, tüm kavram ve kurumlarıyla yerleşmesine parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

15 yıldır, FETÖ ve bilumum örgütlü yapılanmaların devletin tüm kurumlarında yapılanmasının önüne geçmeye, parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi, Gazi Meclis mi engel oldu? Onları tüm bu kurumlara muhalefet mi yerleştirdi? Atama kararlarının altına muhalefet mi imza attı? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

FETÖ darbesinin elebaşılarının ve siyasi ayağının açığa çıkarılmasına, 15 Temmuz’da yaşananların aydınlatılmasına parlamenter sistem mi engel oldu? Muhalefet mi engel oldu? İktidarın oyları mı yetmedi? Hangi yetkilerden mahrumlardı da yapamadılar? Hükümete başka bir cumhurbaşkanı mı engel oldu? HAYIR!

“Evet” çıkarsa OHAL kalkacak mı? HAYIR!

Zaten fiilen aylardır uygulanmakta olan KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yetkileri kalıcı hale gelecek.

Dünyada en gelişmiş 10 ülkeden 9’u tek adam sistemiyle mi yönetilmektedir? HAYIR!

Parlamenter sistemle yönetilmektedir.

Dünyada en geri kalmış, en fakir, en istikrarsız ülkeler Parlamenter sistemle mi yönetilmektedir? HAYIR!

Tek adam sistemleriyle yönetilmektedir.

Dünyada, parçalanan veya işgal edilen ülkeler, Parlamenter sistemle mi yönetiliyordu? HAYIR!

Tek adam sistemleriyle yönetiliyordu.

İşte eski Yugoslavya (Bosna, Sırbistan, Hırvatistan), işte Irak, İşte Libya, İşte Suriye.

Kısacası, 16 Nisan’da milyonlarca seçmenimizin önüne konulacak olan 18 maddelik anayasa değişikliğinin gerekçesinin, daha fazla yetkiyle ülkenin sorunlarını çözmek ve ülkeyi daha iyi yönetmek olduğunu zanneden seçmenlerimiz varsa, yukarıdaki satırları bir kez daha okumalarında yarar var. Acaba gerçekten de tüm yetkiler tek elde toplanamadığı için mi yukarıdaki sorunlar çözülemedi? Abdullah Gül’ün imzalamayıp Meclis’e geri gönderdiği yasa biliyor musunuz mesela? Ya da Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hangi yasayı hatırlıyorsunuz? Acaba tüm yetkilerin tek elde toplanması, gerçekte neye ve kime hizmet edecek?

Hani “Neden Hayır diyorsunuz?” diye hâlâ merak eden varsa, ya da Evet demeye eğilimli olup da içinden “Yanılıyor, aldanıyor muyum acaba?” diye düşünen varsa, hâlâ geç değil. 16 Nisan’a kadar “HAYIR” demek için alın size yukarıda saydığım bir yığın sebep. Oysa “Evet” demek için, memleketimizin, milletimizin yarar göreceği bir tek somut (18 maddenin içinde yazan) neden sayabilir misiniz? Yukarıda saydığım bir yığın ülke sorununu, mevcut yetkilerle ve sahip olunan Meclis çoğunluğuyla bu 15 yıl içinde çözmek mümkündü. Ne engel olmaya yetecek bir muhalefet çoğunluğu, ne yasaları onaylamayıp geri yollayan bir cumhurbaşkanı, ne de iptal eden bir Anayasa Mahkemesi vardı. O halde millete neden “Tüm bu egemenlik yetkilerini devret” deniyor?

Kendimize bir seçmen olarak asıl sormamız gereken soru, “16 Nisan’da önümüze getirilecek 18 anayasa maddesinden bir tekini olsun, biliyor muyuz?” sorusudur.

Bu 18 maddeden hangisine, hangi nedenden dolayı “Evet” denilebilir? Evet çıkarsa bu rejim değişikliği ülkemizi nerelere, hangi maceralara, hangi akibete sürükler? Önemli olan budur.

HAYIR diyenlerin çoğu, bu maddelere neden hayır dediklerini biliyor. Önemli olan “Evet” demeyi düşünen seçmenlerimizin, hangi anayasa maddesine neden evet diyeceğini bilerek oy kullanıp kullanmadığıdır.

İnsanın, içeriğini bilmediği bir şeye evet demesi, her türlü tehlikeye ve pişmanlığa açıktır.

Zaten aklımız, mantığımız, sağduyumuz, hafızamız baskın gelirse, içimizdeki “HAYIR” eğilimini dizginleyebilir miyiz ki?

Hangi partinin, hangi siyasetçinin destekçisi olursanız olun, farketmez…

Çünkü bu bir parti seçimi değildir. Buna HAYIR diyebilir, bir sonraki seçimde yine sevdiğiniz siyasetçilere ve partilere oy verebilirsiniz sonuçta.

Sonuç olarak, 16 Nisan referandumundan, açık farkla HAYIR çıkacağına inanıyor, ülkemizin, milletimizin geleceği, birliği ve bütünlüğü için tüm kalbimle bunu diliyorum.

Ama mutlaka sandığa gitmeli, oy kullandığımız sandığa da mutlaka sahip çıkmalıyız. Sandık sonuç tutanaklarının da mutlaka fotoğrafını çekmeliyiz.

Seçim Kanunu’na uygun davranmak koşuluyla, sandıklardaki oy sayım işlerini ve seçim tutanaklarını takip etmenin, her seçmenimizin hakkı olduğunu hatırlatmak isterim.

Oy kullanırken size müdahale eden olursa şikayetçi olabilir, savcıyı çağırabilirsiniz.

Oy kabinine cep telefonuyla girmeye kalkanları sandık görevlilerine şikayet edin, onları uyarın, takipçisi olun.

Oy kullanma salonunda gördüğünüz usulsüzlüklere sessiz kalmayın.

Engellilerin oy kullanmasına sandık kurulları yardım edemeyecek. O nedenle yardıma ihtiyacı olduğunu belli eden engellilere, rızasını alarak oy kullanmalarında yardımcı olabilirsiniz. Ama yalnızca bir kişi yardım edebilir ve birden fazla engelliye yardım edemez, unutmayın.

Oy vermeye giderken T.C. vatandaşlık numaranızın bulunduğu kimliğinizle gidin. Kimliğinizi akşamdan cebinize koymanız en garanti yoldur. Unutma riskiniz sıfıra iner.

En önemlisi, YSK Genelgesi’nin 38. MADDE ‘sinde şöyle yazar: “Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilirler”

‘sinde şöyle yazar: Bu nedenle, eğer mümkünse sandıkların açılacağı saatte sandığınızın başında olun. Sayım işlemlerini izleyin. Çünkü seçmenlerin izleyeceği hiçbir sandık sayımında, oy kaydırma, tutanağa gerçek dışı oy rakamı yazma, sandıktan çıkan oyları indiragandi yapma gibi yöntemlere kalkışılamaz, kalkışılsa da sonuç alınamaz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, bulunduğunuz yeri terketmeden koridorlardaki siyasi parti temsilcilerine seslenebilirsiniz. Mutlaka sesinizi duyan olacaktır. Ancak sinirlerinize hakim olun, kargaşa ve gerginlik çıkaracak, seçim güvenliğini ve huzurunu tehlikeye atacak davranışlardan kesinlikle uzak durun. Sandık tutanağı imzalanıp asılır asılmaz da fotoğrafını çekin. Sandık başında görev alsanız da almasanız da, resmi sandık sonuç tutanakları sınıf kapılarına asıldıktan hemen sonra, ulaşabildiğiniz kadar çok tutanağın fotoğrafını çekip, Oy ve Ötesi’nin geliştirdiği mobil uygulama aracılığıyla T3 sistemine göndererek sonuçların sağlamasının yapılmasına doğrudan katkıda bulunabilirsiniz.

“T3 Tutanak Gönder” uygulamasını cep telefonunuza kurmak isterseniz, bağlantılar aşağıda:

Android kullanıcıları için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oyveotesi

Iphone kullanıcıları için: https://itunes.apple.com/tr/app/t3-tutanak/id1222756158?mt=8

HAYDİ HAYIRLI REFERANDUMLARA, AYDINLIK, MUTLU YARINLARA…