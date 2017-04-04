Son Dakika

Son Haberler

logo

Güçlü Çezik
04 Nisan 2017
Yazarlar

Evet – Hayır


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Önce millî iradeyi bilmek lazım.

Yani, milletin tercihlerine saygı duymak lazım.

Milli irade nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları içinde, oy verme hakkı olanların TAMAMIDIR!

Yok öyle işine geldiği gibi milli irade tanımı yapmak!

“Benim partime oy veren çoğunluk, milli iradedir” diye yok öyle çarpıtmak!

Ey vatandaş, hangi partinin seçmeni olursan ol…

Millî iradenin ne olduğunu bil.

Bil ki, aldanma, yanılma, kandırılma, beyin yıkama operasyonlarına kurban olma…

Yoksa pişman olan biz olmuyoruz, çünkü aldatılan biz değiliz…

Türkiye’de 55 milyon seçmen var.

Yani 16 Nisan günü referandum için oy kullanma hakkı olan 55 milyon seçmenin tamamıdır milli irade!

Şimdi senin önüne bir sandık koyacaklar değil mi?

2 tane de oy pusulası verecekler, değil mi?

Biri evet, biri hayır.

Evet demek senin en doğal hakkın, değil mi?

Peki hayır demek de senin en doğal hakkın değil mi?

55 milyon seçmenin tamamı milli iradenin sandığa yansımasıdır.

Yani ne yalnızca evet diyenler, ne  de yalnızca hayır diyenler, tek başına milli irade değildir.

Evet diyenler ve hayır diyenlerin tamamı milli iradeyi oluşturur.

Sen, evet diyenleri milli iradeden sayıp da, hayır diyenleri yok sayamazsın!

Evet demek nasıl ki senin hakkınsa, hayır demek de senin en doğal hakkın mı kardeşim?

Hakkındır.

O halde neden evet diyenler makbul, hayır diyenler kötüleniyor?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  En Güzel "HAYIR" Beyanı

Hani milli iradeye saygı?

Hayır diyenler de o milli iradenin yarısı değil mi?

Ah be seçmen vatandaşım, hiç düşünüyor musun, bütün televizyon kanallarında, bütün meydanlarda, internette falan, Milyarlarca Lira’lık evet reklamlarının, afişlerinin falan parası kimin cebinden çıkıyor? AKP’li siyasetçilerin cebinden mi çıkıyor sanıyorsun?

Senin cebinden çıkıyor seçmen vatandaşım. Senden evet oyu istenirken bile, faturayı sen ödüyorsun farkında bile değilsin.

Devletin bütün makam araçları, helikopterleri, uçakları, oluk oluk para harcanan mitingler, açılış törenleri vs. yani devletin bütün imkanları evet için seferber edilmiş. Sırf yakıt masrafları bile Milyarlarca lira tutuyor. Sen daha evet mührünü vurmadan, evetin faturasını aylardır ödüyorsun be seçmen vatandaşım.

Seçim mitinglerinde ve propaganda faaliyetlerinde devlet olanaklarını kullanmak yasak.

Ama Seçim Kanunu paspas edilmiş durumda, bilmiyorsun ki sevgili seçmen vatandaşım.

Hayırı savunanlar o devlet olanaklarının hiçbirisini kullanamıyor. Üstelik ülkede OHAL var.

Böyle bir ortamda senin gerçekleri öğrenmen, hayırcıların anlattıkları gerçekleri duyabilmen, tehlikeyi görebilmen, aldanmadan, yanılmadan oy kullanabilmen kolay mı seçmen vatandaşım?

Ne yazık ki değil. Bütün televizyonlarda evetçileri görüyorsun. Bütün meydanlarda evet afişleri görüyorsun. Hayır diyen tüm partilere o ekranlar yasak. Hayır afişleri her yerde parçalanıyor, okullarda, camilerde bile evet propagandası yapanların sırtı sıvazlanırken, camiye, okula bile siyaset sokulurken, pek çok şehirde küçük bir stand açıp hayır broşürleri dağıtanlar bile engelleniyor. Hayır toplantıları yasaklanıyor. Hayırcılara saldırılıyor, tehditler savuruluyor. Her türlü zorbalık ve hukuksuzluk diz boyu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kefenliler Nerede Yahu?

Tüm bunları yapanların istediği “evet”ten hayır gelir mi seçmen vatandaşım? Bunca haksızlığı hukuksuzluğu, kanun kural tanımazlığı yapanların istediği bir rejim değişikliğinden ne bekliyorsun? Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bu icraatlardan ülkeye fayda gelir mi?

Elbette ki gelmez.

Sırf bu yüzden bile, “Bu kadar haksızlık, hukuksuzluk, devlet kesesinden har vurup harman savurmak, bu kadar adaletsiz ve baskıcı bir seçim ortamı da olmaz arkadaş, artık bu kadarına da HAYIR!” demen gerekmez mi? Vicdanın ve mantığın sana birşeyler fısıldamıyor mu?

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güçlü Çezik

    Evet – Hayır

    04 Nisan 2017 Yazarlar

    Önce millî iradeyi bilmek lazım. Yani, milletin tercihlerine saygı duymak lazım. Milli irade nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları içinde, oy verme hakkı olanların TAMAMIDIR! Yok öyle işine geldiği gibi milli irade tanımı yapmak! "Benim partime oy veren çoğunluk, milli iradedir" diye yok öyle çarpıtmak! Ey vatandaş, hangi partinin seçmeni olursan ol... Millî iradenin ne olduğunu bil. Bil ki, aldanma, yanılma, kandırılma, beyin yıkama operasyonlarına kurban olma... Yoksa pişman olan biz olmuyoruz, çünkü aldat...

  • Şükrü Turan Ergün

    HAYVANLARI SEVİN – BİR KUMRU HİKAYESİ

    03 Nisan 2017 Yazarlar

    Değerli Mücadele Okurları, sizlere bugün yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. İşyerime gelen küçük bir misafirin ziyaretinden. Bir kumru. Yolunu şaşırmış olsa gerek ya da bunalmış sıcağından havanın... Tıpkı bir müşteri edasıyla, ama paytak paytak yürüyerek girdi içeriye. Önce yaralı olabileceğini ve uçamadığını düşündüm ve kaçmaması için hemen kapadım kapıyı. O da yorulmuş gibi sanki fazla çırpınmadan teslim oldu avuçlarıma. Kanadı yaralı mı diye bakındım sapasağlamdı Maşallah. Korkusu gözlerine vurmuş, masumluğu da... Korkak bak...

  • Hüseyin Çetinkaya

    HUZUREVİ…

    03 Nisan 2017 Yazarlar

    Huzurevi denildiğinde belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşların, ücret veya belirli bir bağış karşılığında kaldıkları bakım evleri olarak bilinir. Ülkemizde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren, 55 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, bakmak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermekle görevli ve yükümlü olduğu çoğu devlete ait huzurevi olmakla beraber özel huzure...

  • Güner Dokuyucu

    Aydın’da Hayır Çoğunlukta

    01 Nisan 2017 Yazarlar

    Elbette şaşırmayabilirsiniz... Elbette "Bize bilmediğimiz birşey söyle" diyebilirsiniz. Haklısınız. Aydın'da "Hayır" oylarının açık ara önde olduğunu yoldan geçen insanlar bile gözlemliyor, söylüyor. Ama yine de belki Aydın'daki referandum atmosferinden haberdar olmayan seçmenlerimiz vardır diye yazmak istedim. Gece gündüz ekmek peşinde koşan ve siyaset konuşacak ortamı olmayan çok sayıda insanımız var. Ya da belki tereddütte olanlar vardır. Onlar için tekrar etmekte bence sakınca yok. Zaten önceki 2 referandumda da Aydı...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE