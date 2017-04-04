Evet – Hayır

Önce millî iradeyi bilmek lazım.

Yani, milletin tercihlerine saygı duymak lazım.

Milli irade nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları içinde, oy verme hakkı olanların TAMAMIDIR!

Yok öyle işine geldiği gibi milli irade tanımı yapmak!

“Benim partime oy veren çoğunluk, milli iradedir” diye yok öyle çarpıtmak!

Ey vatandaş, hangi partinin seçmeni olursan ol…

Millî iradenin ne olduğunu bil.

Bil ki, aldanma, yanılma, kandırılma, beyin yıkama operasyonlarına kurban olma…

Yoksa pişman olan biz olmuyoruz, çünkü aldatılan biz değiliz…

Türkiye’de 55 milyon seçmen var.

Yani 16 Nisan günü referandum için oy kullanma hakkı olan 55 milyon seçmenin tamamıdır milli irade!

Şimdi senin önüne bir sandık koyacaklar değil mi?

2 tane de oy pusulası verecekler, değil mi?

Biri evet, biri hayır.

Evet demek senin en doğal hakkın, değil mi?

Peki hayır demek de senin en doğal hakkın değil mi?

55 milyon seçmenin tamamı milli iradenin sandığa yansımasıdır.

Yani ne yalnızca evet diyenler, ne de yalnızca hayır diyenler, tek başına milli irade değildir.

Evet diyenler ve hayır diyenlerin tamamı milli iradeyi oluşturur.

Sen, evet diyenleri milli iradeden sayıp da, hayır diyenleri yok sayamazsın!

Evet demek nasıl ki senin hakkınsa, hayır demek de senin en doğal hakkın mı kardeşim?

Hakkındır.

O halde neden evet diyenler makbul, hayır diyenler kötüleniyor?

Hani milli iradeye saygı?

Hayır diyenler de o milli iradenin yarısı değil mi?

Ah be seçmen vatandaşım, hiç düşünüyor musun, bütün televizyon kanallarında, bütün meydanlarda, internette falan, Milyarlarca Lira’lık evet reklamlarının, afişlerinin falan parası kimin cebinden çıkıyor? AKP’li siyasetçilerin cebinden mi çıkıyor sanıyorsun?

Senin cebinden çıkıyor seçmen vatandaşım. Senden evet oyu istenirken bile, faturayı sen ödüyorsun farkında bile değilsin.

Devletin bütün makam araçları, helikopterleri, uçakları, oluk oluk para harcanan mitingler, açılış törenleri vs. yani devletin bütün imkanları evet için seferber edilmiş. Sırf yakıt masrafları bile Milyarlarca lira tutuyor. Sen daha evet mührünü vurmadan, evetin faturasını aylardır ödüyorsun be seçmen vatandaşım.

Seçim mitinglerinde ve propaganda faaliyetlerinde devlet olanaklarını kullanmak yasak.

Ama Seçim Kanunu paspas edilmiş durumda, bilmiyorsun ki sevgili seçmen vatandaşım.

Hayırı savunanlar o devlet olanaklarının hiçbirisini kullanamıyor. Üstelik ülkede OHAL var.

Böyle bir ortamda senin gerçekleri öğrenmen, hayırcıların anlattıkları gerçekleri duyabilmen, tehlikeyi görebilmen, aldanmadan, yanılmadan oy kullanabilmen kolay mı seçmen vatandaşım?

Ne yazık ki değil. Bütün televizyonlarda evetçileri görüyorsun. Bütün meydanlarda evet afişleri görüyorsun. Hayır diyen tüm partilere o ekranlar yasak. Hayır afişleri her yerde parçalanıyor, okullarda, camilerde bile evet propagandası yapanların sırtı sıvazlanırken, camiye, okula bile siyaset sokulurken, pek çok şehirde küçük bir stand açıp hayır broşürleri dağıtanlar bile engelleniyor. Hayır toplantıları yasaklanıyor. Hayırcılara saldırılıyor, tehditler savuruluyor. Her türlü zorbalık ve hukuksuzluk diz boyu.

Tüm bunları yapanların istediği “evet”ten hayır gelir mi seçmen vatandaşım? Bunca haksızlığı hukuksuzluğu, kanun kural tanımazlığı yapanların istediği bir rejim değişikliğinden ne bekliyorsun? Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bu icraatlardan ülkeye fayda gelir mi?

Elbette ki gelmez.

Sırf bu yüzden bile, “Bu kadar haksızlık, hukuksuzluk, devlet kesesinden har vurup harman savurmak, bu kadar adaletsiz ve baskıcı bir seçim ortamı da olmaz arkadaş, artık bu kadarına da HAYIR!” demen gerekmez mi? Vicdanın ve mantığın sana birşeyler fısıldamıyor mu?