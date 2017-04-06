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Güçlü Çezik
06 Nisan 2017
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“Evet” AKP’yi de Bitirir


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Soner Yalçın gayet güzel yazmış, herkesin anlayacağı şekilde, tarihimizden ibretlik anayasa değişiklikleri süreçleri ile şimdiki 16 Nisan paketini karşılaştırmış.

Şöyle diyor yazısının girişinde:

“…Sana yazıyorum AKP’li arkadaş!
“Reis’i seviyorum referandumda ‘evet’ oyu vereceğim” diyorsun.
Sev. Ama “evet” oyunun sonra neye yol açacağını iyi bil.
Hatırla; “2010 referandumunun Erdoğan’la ilgisi yok” dedik.
Dinlemedin!
“Evet” oyu verdin. FETÖ belasını başımıza sardın.
Şimdi diyorum ki:
“2017 referandumunun Erdoğan’la ilgisi yok.”
Dinlemiyorsun!
Bak sana ne anlatacağım:
Biliyorsun, 2017 Anayasa değişikliğini kimlerin hazırladığı sır gibi saklanıyor…”

Soner Yalçın, yazısının bu kısmından itibaren, Osmanlı’nın son dönemindeki anayasa değişikliklerini ve ülkeye ne büyük zararlar verdiğini örnekleriyle anlatıyor. 16 Nisan’da sizden “evet” demeniz istenen, her türlü baskı, korku, sindirme ve sansür yöntemleriyle de adeta size “evet” demenizin dayatıldığı anayasa değişikliğinin benzerliklerini ayrıntılarıyla açıklıyor.

Ancak yukarıda alıntıladığım bölümdeki en önemli vurgu, bence son satırdadır.

Gerçekten de, 16 Nisan’da sizden “evet” demeniz için her yolun denendiği bu anayasa değişikliğini kim hazırladı?

Buradan tüm AKP seçmenlerini bir kez daha uyarmak, düşünmeye davet etmek bizim için vatan görevidir.

Evet demeyi düşünen, ya da kararsız durumdaki tüm seçmenlerimiz, hiç kendinize sordunuz mu, bu paketi kim hazırladı?

AKP’den hiçbir hukukçu, hiçbir milletvekili çıkıp da, “Bu anayasa maddelerini biz kaleme aldık” demiyor, diyemiyor…

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Sayın AKP seçmenleri, tıpkı Soner Yalçın’ın da yukarıda dediği gibi, Erdoğan’ı seviyor olabilirsiniz. Ama buna evet demeden önce, tüm yetkileri tek bir şahsa vermenizin hem o şahsı, hem de Türkiye’nin geleceğini ne büyük bir riske sokacağını enine boyuna düşünmelisiniz.

Mutlak güç haline gelen o tek muktedir, yanlış bir karar verdiğinde, etrafındakilerden bir tek kişi bile karşısına çıkıp “Yanlış yapıyorsunuz haşmetlim!” diyebilecek mi? Var mı o kadar yürekli bir babayiğit? Siz olsaydınız yüzüne karşı eleştirebilir miydiniz?

Ayrıca Erdoğan’dan sonrasını da düşünmek zorundasınız.

Çünkü mevcut sistemde, AKP yakın bir gelecekte muhalefete düşse, AKP’lilere kan kusturacak hiç ummadığınız bir kişi başa gelse, yandı gülüm keten helva!

Size karşı her türlü haksız, hukuksuz, anayasaya ve insan haklarına aykırı şekilde Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir. Çıkardığı zaman da geçmişte AKP’de aktif görev yapmış ya da AKP’li olmuş herkese canının istediği her türlü zorbalığı yapabilir.

Kim engel olacak? Yargıyı kendi atamış olacak, milletvekillerinin çoğunluğu kendi adamları olacak.

Bu kadar da değil.

Diyelim ki AKP bir dönem sonra tekrar yüzde 51’e ulaştı ve adayı da cumhurbaşkanlığını kazandı.

Yine işe yaramaz.

Çünkü AKP bir dönem muhalefete düşüp, sonraki seçimde tekrar kazansa bile, mevcut cumhurbaşkanı henüz görevde olduğu ve yerini yeni cumhurbaşkanına bırakmadığı için, Meclis’i yeniden seçime götürebilir ve yeni cumhurbaşkanını o koltuğa oturtmayabilir.

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İşte 16 Nisan’da sizden “evet” demeniz istenen anayasa maddeleri, böyle büyük ve gizli tuzaklarla dolu.

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Mustafa Çezik
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