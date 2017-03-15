En Güzel “HAYIR” Beyanı

Son günlerde Aydın’da referandum açıklaması yapan siyasi parti temsilcileri ve siyasi örgütler içerisinde, en beğendiğim açıklama Büyük Birlik Partisi Aydın İl Başkanlığı’ndan geldi.

Büyük Birlik Partisi’ni geçmişteki siyasi duruşları nedeniyle epeyce eleştirmişliğimiz vardır.

Özellikle de 2010 referandumunda “Yetmez Ama Evet”çiler arasında yer almalarını çok eleştirmiştik.

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi, bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu, 2010 referandumundan “evet” çıkmasaydı o kalkışmaya katılan hiçbir üniformalı FETÖ’cünün o komutanlıklara ve o mevkilere gelemeyeceğini, o girişimin de hiç gerçekleşemeyeceğini apaçık ispatlamadı mı?

Ama neyse ki, BBP Genel Başkanı Destici’nin aksine, BBP teşkilatları da tıpkı MHP teşkilatları ve tabanı gibi 2010 referandumundaki bu hayati hatayı görmüş olacaklar ki, çok kararlı bir şekilde “Hayır” açıklamaları yapıyorlar.

Buradan bütün siyasetçilere de BBP teşkilatlarındaki, tabanındaki siyasetçilerimizin bu tavrını örnek gösterelim:

Hatadan, yanlıştan dönmek büyük bir erdemdir beyler! BBP teşkilatları şimdi bu erdemli duruşu sergiliyorlar. Eğer ülkenizi, milletinizi seviyorsanız, hangi partiden olursanız olun, sizler de bu hatadan dönerek bu erdemli duruşu sergileyiniz.

BBP Aydın İl Başkanı Mehmet Yeter, Büyük Birlik Partisi Aydın İl Başkanlığı olarak 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandumunda Türk’ün kötüye yönelen kaderini değiştirmek için ‘hayır’ diyeceklerini açıkladı.

BBP İl Başkanı Yeter, açıklamasında “Büyük Birlik Partisi’ne operasyon yapılıyor” demiş ve tüm seçmenlerimizi, değişiklik getiren anayasa metnini iyi okumaya davet etmiş.

Yeter, başkanlık sisteminin Amerika tarafından Türkiye’ye dayatılmak istendiğini savunmuş.

Şu açıklamaya bakar mısınız?

“Güneydoğu’da hendekler kazılırken, kilometrelerce kablolar döşenirken, bayrağımız gönderden indirilirken, özyönetim ilan edileceği meydan okunurcasına açıklanırken, silahlı Barzani – PKK birlikleri güney sınırımız boyunca tatbikat yaparcasına ilerleyip Kobani’ye geçerken beka sorunu yoktu da şimdi mi var? İstanbul ve Ankara’ya çekilen Kürdistan bayrağının anlamı ne? Cumhurbaşkanı başdanışmanının okuduğu federatif yapıdan maksat ne? Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi diye ortaya çıkıldı. Şimdi federatif yapılar konuşuluyor. Türkiye’de federatif yapı mı var ki; Başkanlık sistemi olsun? Türkiye ABD’nin şart ve özelliklerine sahip mi ki? Başkanlık sistemi olsun. Anlaşılan o ki dün de BOP yürürlükteydi, bugün de yürürlükte. Acaba bunun için mi?”

Seçmenlerin, vatandaşlarımızın neden 16 Nisan’da “HAYIR” demeleri gerektiği, bundan daha kısa ve öz nasıl anlatılabilir ki?