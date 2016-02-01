Ekonomi Tepetaklak

15 senedir “TÃ¼rkiye uÃ§acak” masallarÄ± ile Ã¶mrÃ¼mÃ¼z geÃ§ti gitti.

2002’de “Bizi seÃ§in istikrar gelsin”

2007 referandumunda “Vesayeti kaldÄ±racaÄŸÄ±z”

2010 referandumunda yine “Vesayeti kaldÄ±racaÄŸÄ±z”

BÃ¼tÃ¼n bu dÃ¶nem boyunca yapÄ±lan tÃ¼m seÃ§imlerde “Bizi seÃ§in istikrar sÃ¼rsÃ¼n”

Ve nihayet 16 Nisan referandumunda “Evet deyin TÃ¼rkiye uÃ§uÅŸa geÃ§sin”

Ama bakÄ±n 15 yÄ±ldÄ±r Ã¼lke eskisinden daha mÄ± istikrarlÄ± hale geldi, yoksa daha mÄ± beter oldu?

Vesayet kalktÄ± mÄ±, yoksa Ã¼lke daha beter ellerin vesayetine mi teslim edildi?

16 Nisan’Ä±n Ã¼zerinden daha ÅŸimdiden 1 ay geÃ§ti bile.

Peki ekonomide en ufak bir dÃ¼zelme var mÄ±?

Zaten benim hiÃ§bir olumlu beklentim yok. Daha Ã¶nce de sÃ¶yledik.

TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk halkÄ±, 15 senelik yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±n ve demokrasiden uzaklaÅŸmanÄ±n ekonomik faturasÄ±nÄ± Ã§ok aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde Ã¶deyecektir.

Ama Ã¶nemli olan, bu fatura halkÄ±n hangi kesimlerine Ã§Ä±kacak?

Bir de, iÅŸ iÅŸten geÃ§meden halkÄ±mÄ±zÄ±n aklÄ± baÅŸÄ±na gelip de bu siyasi zihniyete “ArtÄ±k yeter” diyebilecek mi? Ã‡Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼ne kadar kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden ve felaketin ucu kendisine dokunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼lkeyi adÄ±m adÄ±m bataÄŸa sÃ¼rÃ¼kleyen zihniyete herÅŸeye raÄŸmen sÄ±rf kendi menfaati iÃ§in oy veren seÃ§menlerimizin bu tercihleri deÄŸiÅŸmezse, milletÃ§e faturayÄ± yalnÄ±zca ekonomik olarak deÄŸil, daha aÄŸÄ±r ÅŸekilde de Ã¶deme tehlikesi vardÄ±r. Ãœlkemizin birliÄŸi, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, vatanÄ±mÄ±zÄ±n tek parÃ§a kalmasÄ± artÄ±k tam anlamÄ±yla tehlikededir.

Ne diyelim, Allah her seÃ§menimizi ÅŸu Ramazan arefesi gÃ¼nlerde hidayete erdirsin, herkesin gÃ¶nÃ¼l gÃ¶zlerini aÃ§sÄ±n Ä°nÅŸallah…

Zira, gerÃ§ek MÃ¼min ve gerÃ§ek MÃ¼slÃ¼man, kÃ¼Ã§Ã¼k bir dÃ¼nya nimeti ve menfaati uÄŸruna, vatanÄ±nÄ± milletini felakete sÃ¼rÃ¼klemez, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa, baskÄ±ya, zorbalÄ±ÄŸa, Ã¶tekileÅŸtirmeye ve bozgunculuÄŸa destek vermez.

Kur’an-Ä± Kerim’de oruÃ§ var da, haksÄ±zlÄ±ÄŸa, hukuksuzluÄŸa, rÃ¼ÅŸvete, adam kayÄ±rmaya, zulme, adaletsizliÄŸe, baskÄ± ve zorbalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± emir ve yasaklar yok mu? Ä°ÅŸine gelen ayetleri benimseyip, iÅŸine gelmeyen ayetleri gÃ¶rmezden gelenlere dair, hem bu dÃ¼nya hem de ahiretleri iÃ§in en aÄŸÄ±r uyarÄ±lar yer almÄ±yor mu?