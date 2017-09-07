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Hüseyin Çetinkaya
07 Eylül 2017
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Efeler…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Efeler, tarihte Batı Anadolu’da özellikle Aydın ili ve çevre illerde yaşamış, silahlı ve mevcut düzene değişik nedenlerle başkaldırmış olan kişilere verilen isim olarak bilindiği gibi, Efe aynı zamanda günümüzde yiğit, cesur, mert ve sözünün eri olan kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır.

EFELER’İN DİYARI…

Muhabbeti baldan tatlı
Dili güzeldir Efeler’in
Ozanları mızrap vurur
Teli günceldir Efeler’in

Menderes’i yavaş yürür
Cevheri sevgi ile erir
Ağaç zeytin incir verir
Dalı güzeldir Efeler’in

Dağlarından yağ süzülür
Ovalarından bal süzülür
Zeybekleri tek gezinir
İli güzeldir Efeler’in

Tarihi miras bilinir
Yörük Ali ile övünür
Efeler diyarı bilinir
Eli güzeldir Efeler’in

Ozan Muharririn şehiri
Osmancık Seymenler eli
Ülkemin dokuzuncu ili
Aydın ilidir Efeler’in..

(Hüseyin Çetinkaya)

Yazılan şiirler yarışmaya katılıp 5-6 kişilik jüri tarafından da dereceye layık görülmese de özgürce katılım göstermek bir cesaret örneğidir…
Aydın da ‘Efeler ve Efelik’ konulu şiir yarışması
Aydın’ın Efeler ilçesinde Efeler ve Efelik’ konulu şiir yarışması düzenlendi.
Efeler Belediyesi ile Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği işbirliğinde düzenlenen ‘Efeler ve Efelik’ konulu şiir yarışmasında, 25 Ağustos 2017 Cuma gününe kadar şiirlerini teslim eden yazarların şiirleri 6 kişilik seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucu ‘Gönül957’ rumuzlu Efeler şiiri birinci, ‘Efeler Sülalesi 791’ rumuzlu Efe Deyince şiiri ikinci, ‘Dağlar dağlar 919’ rumuzlu İşte Budur Efelik şiiri üçüncü oldu.
İlk üçe giren şiirlerin yanı sıra 3 kişiye de mansiyon ödülü verilen ‘Bengisu029’ rumuzlu Efelerin Dünyası şiiri, ‘Yörük Beyi 035’ rumuzlu Vatan Kutsaldır Efe şiiri ve ‘İkizler 2010’ rumuzlu Efem şiiri sahipleri mansiyon ödülü almaya hak kazandı.
Emek verilerek duygu ve düşüncelerini kaleme alan şairlerin şiirlerinin altın ve plaketlerle ölçülemeyeceği kanaatiyle özgürce yazan tüm yazarların kalemlerine sağlık diyor başarılarının devamını diliyorum…

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