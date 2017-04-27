DUYGULARI EĞİTMENİN YOLU ‘SANAT’

İnsanı insan yapan en önemli vasıftır eğitim. İnsanı diğer canlılardan ayıran tek değer… Duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki bağlantının ana yoludur.

Geleceğin en büyük yatırımıdır eğitim; uzun vadede başarmak için, kazanmak için ve büyük zaferlere imza atmak adına, ulaşılmak istenen amacın planı hazırlanırken, yaşamın en merkezinde yapılandırılır.

Eğitim eleştirisi, başlı başına bir alandır. Ben birkaç cümleden yola çıkarak dile getirmeyi amaçladım. Konuyu soyutlamadan, derinliğine inmeden, kıyısından geçerek söz etmeyi amaçlıyorum.

Eğitim, geniş bir yelpazedir, bütünsel bir yapıda ele almak gerekir. Ben burada düşünsel aşamayı değil de, duyguların eğitimi üzerinde biraz durmak istiyorum.

Yıpranmış duyguların onarımı psikoloji biliminin alanına girdiği için, ben daha çok eskimiş duyguların ruhu kemiren tarafına dokunmak istiyorum.

Duyguları parlatmak, kalitesini artırmak ve erdemlilik seviyesine ulaştırma eğitimi, tabii ki de sanat yoluyla mümkündür. Sanatın her alanı, farklı duyguları yüceleştirmek için kullanılabilir. Bu noktadan hareketle,

Edebiyat diyorum; en fakir kelimeleri,

Dünyanın en zengin duygusuna yakıştırma sanatı.



İnsanların duygularını Edebiyata sevk etmek, okumayı sevdirmekten geçer ki, zaten okumayan bir nesli eğitmek söz konusu olamaz. Küçük yaşlardan itibaren, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak, gelecekte duyguların mükemmeliyeti için atılacak en sağlam temeldir.

Anne – baba okursa çocuk okur. Oku demekle, okuma alışkanlığı kazandırılmaz.

Çocuğa eziyet edilerek, çocuklara ceza niyetine kitap okutmak, onlara yapılacak en büyük kötülüktür. Bu şekilde eğitilen çocuklarımızın, ileride torunlarımızı nasıl eğiteceklerini kestirmek sanırım zor olmaz. Duyguları katletmek olur kaba bir tabirle. Bu yanlış yöntem, insanı, insanların duygularını eğitmenin ana yolu olan Edebiyattan uzaklaştırmak olur. Sanatla insanı eğitmeye giden yolu tıkamaktır. Aracı kötü kullanarak, yapılacak en büyük kazadır.

Geçmişten süre gelen, Edebiyatta kullanılan en bilindik yöntem, ezberleme tekniğidir.

Beynin gücünü sınırlandırdığı gibi, duyguları basitleştirip çürütmeye başlar. Öngörüyü körelten, ruhtaki hissetme gücünü yok eden bu basit ve kolaya kaçma yöntemi, maalesef hala kullanılıyor. İnsanı edebiyatla eğitmek mümkündür. İnsan ruhunun ayrılmaz parçaları olan birçok duygunun terbiye edilmesi, kalıcı birikimlerle mühürlenmesi doğal olarak Edebiyatla sağlanabilir.İnsanların duygularını Edebiyata sevk etmek, okumayı sevdirmekten geçer ki, zaten okumayan bir nesli eğitmek söz konusu olamaz. Küçük yaşlardan itibaren, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak, gelecekte duyguların mükemmeliyeti için atılacak en sağlam temeldir.Anne – baba okursa çocuk okur. Oku demekle, okuma alışkanlığı kazandırılmaz.Çocuğa eziyet edilerek, çocuklara ceza niyetine kitap okutmak, onlara yapılacak en büyük kötülüktür. Bu şekilde eğitilen çocuklarımızın, ileride torunlarımızı nasıl eğiteceklerini kestirmek sanırım zor olmaz. Duyguları katletmek olur kaba bir tabirle. Bu yanlış yöntem, insanı, insanların duygularını eğitmenin ana yolu olan Edebiyattan uzaklaştırmak olur. Sanatla insanı eğitmeye giden yolu tıkamaktır. Aracı kötü kullanarak, yapılacak en büyük kazadır.Geçmişten süre gelen, Edebiyatta kullanılan en bilindik yöntem, ezberleme tekniğidir.Beynin gücünü sınırlandırdığı gibi, duyguları basitleştirip çürütmeye başlar. Öngörüyü körelten, ruhtaki hissetme gücünü yok eden bu basit ve kolaya kaçma yöntemi, maalesef hala kullanılıyor.

Sanatla ruhumuza akan mükemmel duygu akımını sağlamak,

Ezberle mümkün değildir.

İliklerine kadar hissederek

Bağıra çağıra sanatın serin suyundan içmeliyiz.



Şiir hiç ezberletilir mi? Duyguların akıcı kıvamını yüreğinde yoğurmazsan şiirden nasıl tat alabilirsin ki?

Yüzlerce şiirim var, bir tanesini bile ezberlemedim bugüne kadar. Okuyacaksam, açarım kitabı. Kâğıt ve mürekkebin birbirine karışan kokusunu içime çekerek ilk sözcüğü ruhumun serin suyuyla yıkamaya başlarım. Sözcükler ağzımdan kendiliğinden dökülüverir, havanın en temiz avlusuna yavaşça düşüverir.





Oturup saatlerce konuşamıyorsan bir cümlesini,

Kelimelerin kâğıt kokusunu alamıyorsan

Kokladığında ruhunla şiiri,

Gözünü yumduğunda

Yüreğinden dökülmüyorsa sözcükler

Neye yarar aklının sarsılmaz gücü?

Zihnine giydirmemişsen

Duyguların gökkuşağına benzeyen huzurunu

Düşünmeyi bırak,

Seni çoktan terk etmiştir aşk!



Edebiyatla insanın insani duygularını eğitebiliriz. Kendimizden başlayıp çocuklarımıza doğru yol almalıyız ki, çocuklarımız torunlarımızı iyi eğitsinler. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: GALİPTİR BU YOLDA MAĞLUP Edebiyatla insanın insani duygularını eğitebiliriz. Kendimizden başlayıp çocuklarımıza doğru yol almalıyız ki, çocuklarımız torunlarımızı iyi eğitsinler. Ruhun eğitimi, duyguların cehaletini yok etmekten geçer.

İyi olanı amaç edinmek için, güzele hakkını vermek uğruna ve en önemlisi vicdanı olan, merhameti savunan bireyler yetiştirmek adına edebiyatı sevelim-sevdirelim, okuyalım-okutalım, hissedelim-hissettirelim.

Sanatın farklı alanlarını içselleştirelim. Sinemaya gidelim, tiyatro izleyelim, roman okuyalım, yaşamın en güzel şiirini haykıralım. Çünkü içimizde kötü-leşmiş, ruhumuzda nasır tutmuş olan sanata karşı olan tembelliği yıkıp yerle bir edelim. Ve en önemlisi bunu çocuklarımızla yapalım, hem gelişelim hem de geliştirelim,

Mutlu yarınlar yaşamak istiyorsak,

Çocuklarımızın duygularının eğitimi aşkına!

Sanatı ve sanatçıyı destekleyelim.