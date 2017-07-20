Durak, şehir içinde ana cadde ve işlek sokaklar üzerinden çizgilerle işaretlenmiş yolcu indirme ve bindirme alanları olup, levha ile belirlenmiş yolcuların bekleme yeri olarak bilinir.

AYDIN’DA DURAKLAR İŞGAL ALTINDA

Aydın’ın Efeler ilçesinde dolmuş durak alanlarının özel araçlarca işgal edildiği bildirildi.

Aydın Özel Halk Otoları Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, şehiriçi minibüslerinin güzergahları üzerinde yolcu indirme bindirme yeri olarak yapılan durak yerlerinin, özel otomobil sahiplerince park yeri gibi kullanıldığını ve yolcu indirme ve bindirmede sorunların yaşandığını belirtti.

En büyük sorunun, nüfusun yoğun olduğu Efeler ilçesi Doğugazi, Batıgazi ve Adnan Menderes Caddeleri üzerinde yaşandığını, bu caddelerde yer alan şehiriçi minibüs duraklarının özel otomobillerce işgal edildiğine tanık olduklarını ifade eden Yalçın, gerek özel halk minibüsleri gerekse Büyükşehir’e ait sarı otobüslerin durağa yanaşamayarak yolcu indirme bindirme işlemini trafiği aksatacak şekilde yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Bu problemlerin tek çözümünün, halkın daha duyarlı olması, minibüs durak yerlerine araçlarını park etmemesi olduğunu belirten Yalçın, alınan karar gereği durakların dışında minibüslerin yolcu indirmesi veya bindirmesinin yasak olduğunu, aksi takdirde minibüs sürücülerine cezai yaptırım uygulandığını belirtti.

Yaşanılabilir bir Aydın için sağlıklı otopark alanlarının yapılması, özel araçlar dışında toplu taşıma araçlarının teşvik edilmesi, ilgililerce daha güvenli ve ulaşılabilir durakların inşasının gerçekleştirilmesi dileğiyle…