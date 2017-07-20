Son Dakika

Son Haberler

logo

Hüseyin Çetinkaya
20 Temmuz 2017
Yazarlar

Durak…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Durak, şehir içinde ana cadde ve işlek sokaklar üzerinden çizgilerle işaretlenmiş yolcu indirme ve bindirme alanları olup, levha ile belirlenmiş yolcuların bekleme yeri olarak bilinir.
AYDIN’DA DURAKLAR İŞGAL ALTINDA
Aydın’ın Efeler ilçesinde dolmuş durak alanlarının özel araçlarca işgal edildiği bildirildi.
Aydın Özel Halk Otoları Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, şehiriçi minibüslerinin güzergahları üzerinde yolcu indirme bindirme yeri olarak yapılan durak yerlerinin, özel otomobil sahiplerince park yeri gibi kullanıldığını ve yolcu indirme ve bindirmede sorunların yaşandığını belirtti.
En büyük sorunun, nüfusun yoğun olduğu Efeler ilçesi Doğugazi, Batıgazi ve Adnan Menderes Caddeleri üzerinde yaşandığını, bu caddelerde yer alan şehiriçi minibüs duraklarının özel otomobillerce işgal edildiğine tanık olduklarını ifade eden Yalçın, gerek özel halk minibüsleri gerekse Büyükşehir’e ait sarı otobüslerin durağa yanaşamayarak yolcu indirme bindirme işlemini trafiği aksatacak şekilde yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
Bu problemlerin tek çözümünün, halkın daha duyarlı olması, minibüs durak yerlerine araçlarını park etmemesi olduğunu belirten Yalçın, alınan karar gereği durakların dışında minibüslerin yolcu indirmesi veya bindirmesinin yasak olduğunu, aksi takdirde minibüs sürücülerine cezai yaptırım uygulandığını belirtti.
Yaşanılabilir bir Aydın için sağlıklı otopark alanlarının yapılması, özel araçlar dışında toplu taşıma araçlarının teşvik edilmesi, ilgililerce daha güvenli ve ulaşılabilir durakların inşasının gerçekleştirilmesi dileğiyle…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  SICAKLIK...
YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    Durak…

    20 Temmuz 2017 Yazarlar

    Durak, şehir içinde ana cadde ve işlek sokaklar üzerinden çizgilerle işaretlenmiş yolcu indirme ve bindirme alanları olup, levha ile belirlenmiş yolcuların bekleme yeri olarak bilinir. AYDIN'DA DURAKLAR İŞGAL ALTINDA Aydın'ın Efeler ilçesinde dolmuş durak alanlarının özel araçlarca işgal edildiği bildirildi. Aydın Özel Halk Otoları Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, şehiriçi minibüslerinin güzergahları üzerinde yolcu indirme bindirme yeri olarak yapılan durak yerlerinin, özel otomobil sahiplerince park yeri gibi kullanıldığını ve yolcu in...

  • Güçlü Çezik

    FETÖ’nün Yolundan Gitmek…

    19 Temmuz 2017 Yazarlar

    FETÖ, daha ilk yıllarından itibaren neyi, kimi ve kimleri hedef almıştı? Demokratik, laik sosyal hukuk devletimizin temel yapısını, Atatürk'ü ve Atatürkçüleri hedef almıştı değil mi? Yıllarca devletimizin temel yapısını, orduyu, yargıyı içten içe ele geçirip, çürütüp sonunda da çökertme noktasına geldiler. Yıllarca gencecik insanlarımızı, öğrencilerimizi örgüt evlerinde devşirerek, Atatürk düşmanı bir kitle oluşturmak için hiç durmadan çalıştılar. 15 Temmuz durup dururken mi oldu? Bir gecede mi gerçekleşti? Bunun bir öncesi, evve...

  • Güner Dokuyucu

    Cihat Dersleri…

    19 Temmuz 2017 Yazarlar

    Okul müfredatları önümüzdeki dönemde değişecekmiş... Okullarımızda çocuklarımıza artık cihat dersleri verilecekmiş... İnsan bu kadarına artık söyleyecek bir söz, yapacak bir yorum bulamıyor... Üstelik halkımızdan, çocuk sahibi seçmenlerimizden hiçbir tepki yok. Benim asıl anlamadığım bu. AKP seçmenlerinin bile, çocuklarını cihatçı olarak yetiştirmek istediklerine pek ihtimal vermezdim bugüne kadar... Öyle ya, AKP seçmeni bile olsa, bir anne-baba, çocuklarını cihatçı bir örgüte vermek yerine devletin okuluna veriyorsa, belli ki...

  • Şükrü Turan Ergün

    ‘Maymunlar Cehennemi Savaş’

    18 Temmuz 2017 Yazarlar

    Değerli Mücadele Okurları sizlere bu yazımda az önce izlediğim ve etkilendiğim bir filmden bahsetmek istiyorum: ‘Maymunlar Cehennemi Savaş’. Daha önce diğer serilerini izlemediğim bir filmdi bu. Genelde bu tarz filmler ilgimi çekmezdi hiç ama saat 19:00’da izleyebileceğimiz bir film olunca onu seçtik mecburen. Ben, Sözlüm Duygu, Kardeşim Nazlı ve Kayınbiraderim Furkan ile gittik izlemeye. Film ilk başlayınca çok da etkilenmedim ama içerisindeki toplumsal mesajları görünce keyif aldım ve merakla sonunu bekledim. Filmin özetini paylaşmak ve ...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

15 temmuz alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE