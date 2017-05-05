Domates Niye Pahalı?

Son Dakika
Rus Lider Putin’in domates ambargosunu kaldırmayacağını açıklamasına rağmen, Türkiye’de açıklanan son enflasyon raporunda zam şampiyonu Domates oldu.
Benim anlayamadığım, domates üreticisi ürününü Rusya’ya ihraç edemediği halde iç piyasada domatesin fiyatı neden bu kadar yükseliyor?
Öyle ya, üretilen ürün ihraç edilemezse üretim fazlası oluşması lazım.
İhraç edilemeyen ürünlerin iç piyasaya verilmesi, böylece domatesin fiyatının ucuzlaması lazım.
Ama ucuzlamak şöyle dursun, domates fiyatları adeta uçuşa geçti.
Tarım Bakanlığı ve piyasaları düzenlemesi gereken diğer kurumlarımız bu durum karşısında ne yapıyor, neden bu tür durumlara bir türlü çözüm bulamıyorlar gerçekten merak etmemek elde değil.YAZARIN TÜM YAZILARI
Yeni Yorumlar Kapalı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI
05 Mayıs 2017 Yazarlar
05 Mayıs 2017 Yazarlar
04 Mayıs 2017 Yazarlar
04 Mayıs 2017 Yazarlar