Domates Niye Pahalı?

05 Mayıs 2017 Yazarlar

Türkiye, 2-3 gündür Sayın Deniz Baykal'ın televizyonda Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamaları tartışıyor. Doğrusu, Deniz Baykal kalibresinde bir siyasetçi adına, özellikle "Gül" sorusuna verdiği yanıta üzüldüm. Yılların deneyimci siyasetçisini, AKP seçmenlerinin önemli bir kesiminin izlediği bir kanalda sorulan bir soruya daha başka bir yanıt vermekten acaba ne alıkoymuştu? "Nasıl yanıt verebilirdi?" diye sorabilirsiniz. Ben de şöyle derim. Birazcık bile siyasi deneyimi olan bir siyasetçi, benzeri bir soruya, başka bir soruyla yanıt ...