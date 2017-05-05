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Güner Dokuyucu
05 Mayıs 2017
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Domates Niye Pahalı?


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Rus Lider Putin’in domates ambargosunu kaldırmayacağını açıklamasına rağmen, Türkiye’de açıklanan son enflasyon raporunda zam şampiyonu Domates oldu.

Benim anlayamadığım, domates üreticisi ürününü Rusya’ya ihraç edemediği halde iç piyasada domatesin fiyatı neden bu kadar yükseliyor?

Öyle ya, üretilen ürün ihraç edilemezse üretim fazlası oluşması lazım.

İhraç edilemeyen ürünlerin iç piyasaya verilmesi, böylece domatesin fiyatının ucuzlaması lazım.

Ama ucuzlamak şöyle dursun, domates fiyatları adeta uçuşa geçti.

Tarım Bakanlığı ve piyasaları düzenlemesi gereken diğer kurumlarımız bu durum karşısında ne yapıyor, neden bu tür durumlara bir türlü çözüm bulamıyorlar gerçekten merak etmemek elde değil.

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