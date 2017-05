03 Mayıs 2017 Yazarlar

Erdoğan Putin ile bir araya geldi. Putin, iki ülke arasındaki ticari konularla ilgili olarak yaptığı açıklamada, domates hariç her konuda anlaştıklarını açıkladı. Bakar mısınız? Ülkesinde doğru dürüst domates yetişmeyen Putin bile, kendi domates üreticisine nasıl sahip çıkıyor. Bir de bize bakın? Her türlü ürünün yetiştiği ülkemizde, üreticilerimiz hangi konuda korunuyor? Hemen hemen her tarım ürününün ithali serbest. Üreticilerimizin yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ithal ediyorsunuz. Marketleri, manavları ithal meyve ve...