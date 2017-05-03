03 Mayıs 2017 Yazarlar

Sağlık vücudun huzur halinde olduğu dolayısıyla da ruhun berraklaştığı iyi olma halini ifade eder. Genellikle hep böyle düşünülür. Peki yeterli midir? Hayır. Çünkü başlı başına sadece vücudun ve ruh sağlığının iyi olmasının yanında bir de zihinsel sağlık da önemlidir. İşte bu üçü sağlık olgusunu pekiştiren yani tamamlayan ölçütlerdir. Sağlıklı olmak nasıl ki şükrün bir ifadesiyse hastalık da öyledir. Hastalık bir lütuftur tıpkı sağlık gibi. Çünkü ancak o zaman anlarız sağlığın kıymetini. Hastalık geldiğinde de halimize şükrederek zihnimizi taz...