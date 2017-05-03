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Güçlü Çezik
03 Mayıs 2017
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Domates


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Erdoğan Putin ile bir araya geldi.

Putin, iki ülke arasındaki ticari konularla ilgili olarak yaptığı açıklamada, domates hariç her konuda anlaştıklarını açıkladı.

Bakar mısınız?

Ülkesinde doğru dürüst domates yetişmeyen Putin bile, kendi domates üreticisine nasıl sahip çıkıyor.

Bir de bize bakın?

Her türlü ürünün yetiştiği ülkemizde, üreticilerimiz hangi konuda korunuyor?

Hemen hemen her tarım ürününün ithali serbest.

Üreticilerimizin yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ithal ediyorsunuz.

Marketleri, manavları ithal meyve ve sebzeler dolduruyor.

Bizim yerli üreticimiz, çiftçimiz ise ürününü satamaz hale geliyor.

Yerli ürünün değeri düşüyor.

Çiftçinin emeği değersizleşiyor, milyonlarca çiftçimiz geçinemez hale geliyor.

Ne diyelim?

Sosyal medyadaki yaygın söylenişiyle; “Diren domates!”

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