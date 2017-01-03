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Güçlü Çezik
03 Ocak 2017
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Devli’ye Kulak Verelim


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Türk Eğitim-Sen Aydın Şubesi Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Aydın İl Temsilcisi Rıdvan Naci Devli, muhabirimiz Kudret Can’a önemli açıklamalarda bulundu.

“Terörle böyle mücadele olmaz” diyen Rıdvan Naci Devli, ayrıca Meclis’te görüşülmekte olan anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi paketi konusundaki çekincelerini de açık yüreklilikle dile getirdi.

“Yasama, Yürütme, Yargının neredeyse aynı elde toplanabileceği bir sitem Dünyanın hiçbir yerinde düşünülemez.” diyen Şube Başkanı Devli’nin açıklamalarında şu bölüme özellikle dikkat çekmek istiyorum:

“Ülkede bir Başkanlık sistemi gelsin veya gelmesin tartışması bildiğiniz gibi uzun zamandır devam ediyor. Bu Başkanlık sistemi nedir, ne değildir, ne anlama geliyor, bunları iyi bilmek lazım. Yarın yine bir referanduma, bir oylamaya gidilecek, ama çoğu kimse yine her zamanki gibi neye oy verdiğini bilmeden, sırf falanca taraf bunu istiyor, filanca taraf karşı çıkıyor gibi kendisine göre bazı ölçülerle oy vermeye çalışacak ki, bu hep bizi ülke olarak sıkıntıya sokmuş bir sistem.

Aslında insanlarımız bir şeyleri bilip ondan sonra, kanaat getiriyorsa oy vermesi gerekir. Öncelikle sistemin getirdiği, daha doğrusu şu anda karşımıza getirilen Anayasayı incelemek lazım. Başkanlık sistemi mi gelecek olan, Türk Başkanlığı mı, Avrupa Başkanlığı mı nasıl bir başkanlık. Dünyada uygulanan başkanlık sistemi, örnek alınarak yapılan başkanlık sisteminde bildiğiniz gibi kuvvetler ayrımı kesindir, nettir. Yasama, Yürütme Yargı birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır ve her şeyin hesabı herkese net olarak verilebilir, şeffaflık söz konusudur.
Ülkede yaşayan insanın bir şeyleri sormasıdır ya da denetleyebilmesidir. Bizde Başkanlık sistemi mi geliyor, şu anda görebildiğimiz kadarıyla tam net olarak her şey de elimize geçmiş değil ama görebildiğimiz kadarıyla herhangi bir başkanlık sistemi değil bu sistem. Çünkü Başkanlık sistemi olmuş olsa Yasama, Yürütme, Yargı birbirinden farklı olur. Bu bir Cumhurbaşkanlığı ama nasıl bir Cumhurbaşkanlığı? Bütün yetkilerin Yasama, Yürütme, Yargının neredeyse tek elde toplandığı farklı bir yürütme sistemi veya yönetim biçimi. Dolayısıyla burada da sıkıntı var, diyorlar ki sistem mi değişiyor, rejim mi değişiyor, adına isterse sistem deyin, isterse rejim deyin ama bütün yetkiler tek bir kişinin elinde toplandığı zaman bu sıkıntıdır. Çağdaş bir sistem olarak kimse tarafından savunulamaz. Hangi şartları ileri sürerseniz sürün.
Denilebilir ki, tek kişiye güvenmiyor musunuz? Şu andaki Cumhurbaşkanımıza elbet de güveniyoruz, ama hiç kimse baki değildir, hiç kimsenin de yarın ne olacağı belli değildir.
Yasama, Yürütme, Yargının neredeyse aynı elde toplanabileceği bir sitem Dünyanın hiçbir yerinde düşünülemez. Ancak Kraliyet olarak düşünebilir.”

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Sultan Abdülhamit’te bile böyle yetkilerin olmadığını hatırlatan Devli’nin açıklamalarını gazetemizde okuyabilirsiniz.

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