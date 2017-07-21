Depremi Ölçmeyi Bile Beceremiyoruz

Yarın depremle ilgili Mücadele’de bir özel haberimiz yer alacak…

Kandilli Rasathanesi’nin depremle ilgili çelişkili açıklamaları insanları çileden çıkarttı.

Dünyanın belli başlı deprem merkezleri Bodrum depremini 6.7 olarak bildirirken, Yunanistan 6.6 olarak açıklarken, bizimkiler deprem anından itibaren depremin büyüklüğünü defalarca revize ettiler. Önce 6.3 açıkladılar, ama bu arada Kandilli’nin İngilizce anlık deprem bilgilerinin yer aldığı haritada 6.5 olarak görülüyordu.

E madem yabancılara gösterdiğiniz haritada 6.5 yazıyorsunuz, Türk kamuoyuna neden 6.3 olarak duyuruyorsunuz?

Hadi buna da tamam diyelim, ama iş orada da kalmadı…

Ertesi gün (bugün) öğlen saatlerinde de basının karşısına çıktılar, bu kez de 6.6 olarak revize ettiklerini açıkladılar.

E haliyle insan şu iki soruyu sormadan edemiyor:

Birinci soru şu:

“Önce 6.3 dediniz, İngilizce sitenizde 6.5 gösterdiniz, sabaha da 6.6 yaptınız. Uluslararası deprem takip ve Sismoloji siteleri ise 6.7 diyor. Hangisine inanalım?”

İkinci soru ise şu:

“Yabancı deprem merkezleri, dünyanın öbür ucundaki en büyük depremleri bile böyle zırt pırt revize etmek zorunda kalmıyorlar. Başta ne açıkladılarsa sonradan da aynen o geçerli oluyor genelde. Peki siz niye revize etmek zorunda kalıyorsunuz? Kullandığınız deprem ölçüm cihazları (sismograf) bildiğimiz kadarıyla son derece hassas ölçüm yapıyor. E peki bu aletleriniz sarsıntıların büyüklüğünü kaydetmiyor mu zaten? Bu aletleriniz yanlış mı kaydediyor ki sonradan revize etme ihtiyacı duyuyorsunuz? Doğru ölçüyorsa, neye dayanarak revize etme gereği duyuyorsunuz? Yabancılar neden böyle revizelere pek ihtiyaç duymuyorlar?”

Ne diyelim, elalem depremi önceden tespit edip halkına erken uyarıda bulunmanın peşinde, en büyük depremlere bile önlemini çoktan almış, biz daha depremi ölçmeyi bile beceremiyoruz. Halimiz buyken, büyük bir depremin yıkımlarına ve can kayıplarına karşı önlem alma ihtimalimiz var mı ki Allahaşkına?

Hem bakın bugün üniversitelerimiz depremleri araştıracaklarına nelerle uğraşıyorlar? Bugünün depremden sonraki en şaşırtıcı gündemi, üniversitelerin (akademisyenlerin) arasında alevlenen “deve sidiği şifalı mı değil mi?” tartışmasıydı!…

15 senedir ülkenin tepeden tırnağa tüm kurumlarına, tüm kılcal damarlarına hakim olan siyasi zihniyet yüzünden, Fatih İstanbul’u kuşatırken Bizanslı alimlerin “Melekler erkek mi dişi mi?” tartışmasıyla meşgul olduğu gibi, artık üniversitelerimiz bile “deve sidiği” gibi bilimsel konuları tartışmakla meşguller…

Bizim üniversitelerimiz deve sidiği gibi böyle “möhim” ve “bilimsel!” konularla meşgul iken, depremleri takip etmekle uğraşacak değiller ya?

Hem zaten aslında o kadar da haksızlık yapmayalım, depreme çözümü bulmuşlar işte.

Evinizde deprem önlemi olarak “deve sidiği” bulundurun. Deprem başlar başlamaz hemen için, deprem şıp diye geçer!..

(Şimdi bu son yazdığım cümleye de inanan çıkarsa şaşırır mıyız?)

Bodrum halkına ve Ege’ye büyük geçmiş olsun. Ucuz atlattık…