Denizlerimizi İşgal Planı

Bugün, ne yazık ki Meclis’teki muhalefet partilerinin bile nedense hiç dile getirmediği bir tehlikeyi, bazı gerçekleri açıklayacağım.

Bugünün ayrıca, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü olması, günün anlam ve önemi açısından da doğrudan anlatacağım konuyla ilişkilidir.

Konu, MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE…

Ne olduğunu biliyor musunuz?

Birleşmiş Milletler kararlarına göre, denize kıyısı olan ülkelerin, kıyıdan 200 Deniz mili açıklara kadar olan tüm deniz sahasında her türlü ekonomik faaliyet hakkına sahip olduğu bölgelere MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE deniyor.

Ülkemizin 3 tarafı denizlerle kaplı olduğu, hattâ bir de iç denize sahip olduğumuz halde, pek çoğumuzun denizle alakası yoktur ve denizcilik terimlerini bilmeyiz bile.

200 Deniz Mili, kaç Km. yapıyor biliyor musunuz?

Tam 370 Kilometre!

Biraz daha açalım.

Bir ülkenin denize kıyısı varsa, kıyıdan itibaren taa 370 Km. açığa kadar tüm deniz sahasında hem balıkçılık gibi denizcilik faaliyetlerinde, hem de o deniz sahasının altındaki petrol ve doğalgaz gibi kaynaklarda hak iddia edebiliyor, ekonomik faaliyette bulunabiliyor.

Yani BM kararlarına göre, bizim hem Ege kıyılarımızın bir ucundan öbür ucuna kadar, hem de Akdeniz kıyılarımızın bir ucundan öbür ucuna kadar, tüm kıyılarımızın 370 Km. açıklarına kadar tüm deniz sahalarımızı MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE ilan etmeye hakkımız var!

Ne kadar devasa bir deniz hakimiyeti olduğunu zihninizde daha kolay hayal edebilmeniz için, şu örnekle açıklayalım:

Mesela Antalya’nın kıyısında karayı tam arkanıza alıp, güneye doğru, yani Akdeniz’in ortasına doğru 370 Km. ilerlediğinizi hayal edin.

İşte o 370 Km. boyunca arkanızda bıraktığınız bütün o su kütlesi, içindeki balıklar, altındaki petrol ve doğalgaz gibi bütün kaynaklar üzerinde Türkiye’nin BM kararlarına göre hak iddia etmesi gerekiyor.

Yani, Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarımızdaki MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE‘leri bütün dünyaya resmen ilan etmesi gerekiyor.

Bu kadar devasa bir deniz sahasındaki petrol ve doğalgaz kaynaklarının, balıkçılık faaliyetlerinin nasıl dudak uçuklatan bir ekonomik servet olduğunu açıklamama gerek var mı?

Şimdi gelelim bu konunun denizlerimizin işgaliyle ne alakası olduğuna…

2003’ten itibaren, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve hattâ Suriye bile, kendi münhasır ekonomik bölgelerini ilan etmiş!

2003’ten bahsediyorum efendiler!

Doğal olarak, bu 3 ülkenin de münhasır ekonomik bölgeleri, Türkiye’nin münhasır ekonomik sahalarıyla çakışıyor.

Yani 3 ülkenin de ilan ettiği bölgeler, ülkemizin denizlerini işgal ediyor.

Bu durumda Türkiye’yi yönetenlerin hiç zaman kaybetmeden ne yapmasını beklersiniz?

Derhal kendi münhasır ekonomik bölgelerimizi dünyaya ilan etmelerini ve söz konusu ülkeleri uzlaşmaya zorlamasını beklersiniz, değil mi? Nitekim dünyada denize kıyısı olan diğer bütün ülkeler böyle yapmışlar.

Lübnan bile böyle yapmış.

Peki, 2002’den beri ülkemizi yönetmekte olan AKP ne yapmış dersiniz?

Hiçbirşey!..

Evet, her ne kadar AKP’ye oy veren seçmenlerimiz inanmak istemese de, hiçbirşey yapmamış.

Yıl olmuş 2017, ama AKP yönetimi, 2003’ten beri tam 14 yıl geçmesine rağmen ülkemizin münhasır ekonomik bölgelerini ilan etmemiş.

Üstelik askeri uzmanların ve akademisyenlerin defalarca bunu tavsiye etmelerine rağmen, bakın üzerinden kaç yıl geçtiği halde bizi yönetenler hâlâ münhasır ekonomik bölgelerimizi ilan etmiş değiller…

Daha da kötüsü, yine AKP’ye oy veren seçmenlerimizin büyük çoğunluğu hâlâ inanmak istemese de, Yunanistan’ın Ege’deki 18 adamızı işgal etmesine tamamen sessiz ve tepkisiz kalmış durumda.

Evet, AKP’ye oy veren seçmenlerimiz inanmak istemese de, o adalar AKP döneminde birer birer işgal edilmiş durumda ve yine her ne kadar inanmak istemeseler de, o adalarımız birilerinin iddia ettiği gibi Lozan Andlaşması’nda verilmiş falan değil!

İnanmayan varsa, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Haritası’na baksınlar!

Bazıları İzmir, bazıları da Aydın il sınırları içindedir ve bütün dünya tarafından resmen Türkiye’ye ait olduğu kabul edilmiştir. Keza, uluslararası askeri haritalarda bile bu durumun böyle olduğunu tüm uzmanlar söylüyor.

O yüzden, bazen böyle ülkemizi ve hepimizin geleceğini yakından ilgilendiren, parti meselesi olmayan, millî güvenlik meselemiz olan böyle konularda keşke AKP seçmenlerinin çoğu olur olmaz yalanlara ve yalancılara inanmasalar da gerçekleri görseler diye diliyorum içimden…

Yine çoğu AKP seçmeninin o adaları birer kayalık, birer taş parçası olarak görme yanılgısının da geleceğimiz için ne büyük bir tehlike, ne büyük bir tuzak olduğunu anlatmak, seçmenlerimizi aydınlatmak zorundayız.

Anlatmak zorundayız ki, o adaları seçmenlerimize yalnızca önemsiz birer kayacık olarak gösterenlerin, bu kayacıklar için Yunanistan’ı karşımıza almaya değmeyeceğini söyleyenlerin, Yunan işgaline göz yumanların samimi olmadıklarını milyonlarca seçmenimiz bilsinler, gerçekleri öğrensinler.

Şimdi mesela, Kuşadası ve Didim’in dibindeki, Aydın il sınırları içinde yer alan Hurşit ve Bulamaç adalarını ele alalım.

Bu adaları Yunanistan’a terk etmeniz demek, bu noktadan tam 370 Km. içlerimize kadar, Yunanistan’a Münhasır Ekonomik Bölge iddiasında bulunma fırsatı vermeniz demektir.

Daha somut anlaşılması için, bu durumu biraz abartılı bir yorumla açıklayayım:

Farkında mısınız? Örnek verdiğim adalar Aydın’ın dibinde ve buradan 370 Km. doğuya cetveli koyduğunuz zaman, Yunanistan karaya çıkıp Afyon’a varıyor!

Yani Kuşadası ve Didim sahillerine kadar hak iddia etmesi bir yana, Ege Denizi Afyon içlerine kadar olsaydı, Yunanistan Afyon kıyılarında bile hak iddia etmeye kalkabilirdi!

Şimdi daha iyi anlaşıldı mı?

Türkiye, o adaları geri almaz, kendi münhasır ekonomik bölgelerini ilan etmez, Yunanistan’ın ilan ettiği münhasır ekonomik bölgeler de BM ve uluslararası camia tarafından kabul edilirse, Türk insanı Kuşadası ve Didim sahillerinden denize açılıp balık bile avlayamayacak!

Şimdi daha net anlaşıldı mı geçenlerde Yunan hücumbotlarının kendi karasularımızda Türk gemisine neden ateş açtığı?

Keza Akdeniz kıyılarımızda da durum aynı.

Kendi kıyılarımızda balık avlayamayacak, kendi kıyılarımızdan petrol ve doğalgaz çıkaramayacak, kendi kıyılarımızda deniz taşımacılığı bile yapamayacağız…

Elbette donanmamız da Ege ve Akdeniz’e açılamayacak bile!..

Ama bu konuda yalnızca AKP’yi eleştirirsek de haksızlık yapmış oluruz…

Şimdi hafızanızı şöyle bir yoklayarak, son 10 yıl boyunca Meclis’te yaşanan bütün tartışmaları, Türkiye’nin siyasi gündemine getirilen bütün konuları hatırlamaya çalışın…

Siz hiç CHP’den, “Münhasır Ekonomik Bölge” lafını işittiniz mi?

Ya da milliyetçi bir parti olarak, milliyetçiliğin özü gereği tüm millî yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi, denizlerimizdeki millî egemenliğimizi savunması gereken MHP’den, hiç “Münhasır Ekonomik Bölge” hakkında bir tek açıklama duyduğunuzu, okuduğunuzu hatırlıyor musunuz? Denizlerimizdeki millî egemenliğimizi, millî çıkarlarımızı savunmayan bir milliyetçilik düşünülebilir mi?

Sanki Meclis’teki bütün partiler adeta söz birliği etmişler, gizlice anlaşmışlar gibi, Türk milletinin ve gelecekteki çocuklarımızın, torunlarımızın en önemli ekonomik hak ve menfaatlerinden olan, ulusal egemenliğimizin ayrılmaz bir parçası olan denizlerimizdeki bu ekonomik sahalarımızı hiç gündeme getirmiyorlar, değil mi?

Karadeniz bölgemizdeki zümrüt ormanlarımızın içindeki bir avuç maden sahası için kıyameti koparanlar, Türkiye’nin neresinde en ufak bir maden varsa oraya adeta çöreklenen ve çevreyi, doğayı acımasızca katleden maden şirketleri, denizlerimizdeki bu maden sahalarımızı adeta görmezden geliyorlar.

Türk topraklarının her karışını madencilere açmak için en değerli tarım arazilerimizi, en değerli ormanlarımızı yitirmeyi, çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi karşısına almayı bile göze alan siyasi zihniyet ise, Türk denizlerinde ne petrol, ne de doğalgaz aramaya yelteniyor! Bu kabul edilebilir mi?

10 yıl önce denizlerimizden petrol ve doğalgaz çıkarmaya başlasaydık, bugüne kadar bütçe açığımızı kapatmış, ülke olarak en büyük ekonomik kara deliğimiz olan petrol ve doğalgaz ithalatından kaynaklanan döviz açığımızı tamamen ortadan kaldırmış, Milyarlarca Dolar bütçe fazlası vermiş ve halkımızı refaha kavuşturmuş olmaz mıydık?

Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümünde, bir başka acı gerçeği daha açıklayalım:

2003’te Rumların Münhasır Ekonomik Bölge ilan eden bu saldırgan adımına karşılık, bunca yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kendi Münhasır Ekonomik Bölge’lerini ilan etmemiş!

Ne acı değil mi?

Bilmiyorum, acaba bu yazdıklarımdan sonra ülkemizi, milletimizi ve çocuklarımızın geleceğini bekleyen bu tehlikenin büyüklüğünü kaç kişi görecek, kaç kişi gereği gibi ciddiye alacak…

Demem o ki…

“Orada, sahilin karşısında 3-5 kayacık” sandığın vatan toprakları, aslında ülkemize 370 Km’lik uzak denizlerde bile egemenlik hakkı veriyor, petrol, doğalgaz ve balıkçılık yapmak hakkı tanıyor.

Hadi diyelim ki bizim egemenlik sahamız komşularımızın egemenlik sahasıyla çakışır…

İyi de, o adalarımıza sahip çıkarsan çakışır, terkedersen kendi kıyılarının egemenliğini de tümden yitirmiş olacaksın…

Kendi münhasır ekonomik bölgelerini ilan edersen, komşularınla çakışan sahaları pazarlık masasına koyabilirsin.

Bir cetvelle tam ortadan bir çizgi çizip, “Ötesi senin, berisi benim” deme şansın olur.

Ne kadar diretseler de, sonunda kabul etmekten başka çareleri var mı?

Ama münhasır ekonomik bölgelerimizi dünyaya ilan etmeyerek, kıyılarımızın elimizden çıkmasını peşinen kabul etmiş olmuyor muyuz?

İş işten geçtikten, denizlerimizdeki haklarımız elimizden alındıktan sonra, bütün dünyaya “Eyyy!..” diye haykırsan neye yarayacak?

Bunu bir düşün…