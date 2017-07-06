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Güçlü Çezik
06 Temmuz 2017
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Dağ Başını Duman Almış


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

İzmir’deki ormanlar 4 gün boyunca cayır cayır yandı…

Denizli’de orman yandı…

Çanakkale Ezine’de 30 hektar kül oldu…

Toros Dağları’nın dört bir yanı alev alev.

Antalya’nın Alanya, Akseki ve Kaş ilçelerinde orman yangınları çıktı.

Bir yangın da Mersin’de…

Bunlar, yalnızca son 1 hafta içindeki yangınlardan bazıları…

Dağ başını duman almış…

Bu ormanları kimler yakar?

Bu yangınlara kimler bakar?

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