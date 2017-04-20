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Güner Dokuyucu
20 Nisan 2017
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Çözün Çözebilirseniz


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Öyle ya da böyle…

Referandum geldi geçti…

İtirazlar sürse de sürmese de, YSK’nın kararını değiştirmeyeceği baştan belli zaten.

Bu saatten sonra, herhangi bir hukuk sürecinden medet ummak hata.

Her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu bilerek, isteyerek, planlayarak gerçekleştirenler, hukuksal başvuruları dikkate alırlar mı?

Önemli olan bundan sonrası…

EVET diyenlerin çoğu, sorunlar çözülecek diyenlere aldanarak oy verdi. Yoksa, ülke daha da baskıcı bir rejime dönüşsün, demokrasi kökten rafa kalksın diye değil…

Artık bu ülkede akla gelebilecek her türlü yetki de tek elde toplandığına göre, bırakalım kendi hallerine…

Yapabiliyorlarsa, çözsünler sorunları, düzeltsinler ekonomiyi, bitirsinler işsizliği, yoketsinler terörü…

Yapamayacaklarına göre, zaten zamanla gerçeği anlayıp HAYIR’a dönen EVET’çiler daha da artacaktır.

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