ÇÖP KONTEYNERİ…

Çöp konteynerlerine yeni yeraltı çöp konteynerleri de eklenmesiyle eski tip standart çöp biriktirme ve toplama alışkanlıklarına yenilikçi çözümler sunulmaya başlandı.

Yeraltı çöp konteynerleri, yer yüzeyinde görünen kısmı isteğe göre büyük veya küçük ebatta çöp kutularından ve bu çöp kutularının yeraltında kendinden 10-15 kat büyük bir haznesinden oluşan kompakt bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.

YER ALTI ÇÖP KONTEYNERLERİ ÇEVREYE KORKU SAÇIYOR İDDİASI

Yeraltı çöp konteynerlerinin yüzeyde görünen kısmı estetik görünümüyle yaşam alanlarının güzelliğine katkı sağlarken, çöpler yerin altında saklandığı için çöplerin sokaklarda biriktirilmesi ve kalıntıların etrafa dağılması ile insanların maruz kaldığı virüs ve bakteri kaynaklı hastalıkların oluşmasını önlemesi açısından önem arz etmektedir.Aydın’ın Didim ilçesinde uygulamaya geçilennin çevreye korku saçtığı iddia edildi.Bir önceki dönem CHP’li Belediye Başkanı Mümin Kamacı tarafından İstanbul, İzmir, Konya ve Antalya’nın ardından Didim’de de uygulanmasına başlatılannin yeterince güvenlik önlemleri alınmadan çöplerin alınmasının, çevredeki araç ve yayalara korkulu anlar yaşattığı belirtildi.Ana bulvarlar üzerinde 5 tonluk 50×50’lik galvaniz yeraltı deposu ve yer üstünde ayakla basılarak açılan ve otomatik kapanan bir düzenek bulunan çöp konteynerlerin vinç yardımıyla çöp alım esnasında risk taşıdığını belirten Didim belediye meclis üyesi MHP’li Nuh Ali Yılmaz, daha temiz bir Didim için uygulamaya başlatılan yeraltı çöp konteynerlerin alım esnasın da yol şeridin biri kapatılırken diğer şeritten trafik akışın olduğu ve çevrede yeterince güvenlik önlemlerin alınmadığını savundu.İki metre kazılarak yer altına alınan çöp konteynerlerin cadde ve sokaklardaki dağınıklığı giderdiği gibi koku ve sokak hayvanlarının çöpleri dağıtmasının da önüne geçilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Yılmaz, çöp alım esnasında can ve mal güvenliği için yetkililerin güvenlik şeridi çekmeleri hususunda belediye meclisine önerge vereceğini sözlerine ekledi.Nüfusun hıza artış gösterdiği kent yaşamında çevre temizliğinin yanı sıra çevre güvenliğinin de önem arz ettiğinin unutulmaması gerektiği ve her ferdin ortak paydası olan çevreye karşı duyarlı olunması dileğiyle…