“ÇILDIR” YALANLARI

Yıllardır “vesayet” bahaneleri ardına sığınanların ellerinde hangi yetki yoktu da havaalanını açamadılar?

En küçük illere bile havaalanı açacak yetkin olacak, ama sıra Aydın’a gelince yılan hikayesi…

Aydın’a bir havaalanını çok görenler, Aydın ekonomisinin gelişmesini, kalkınmasını yıllardır engelleyenler şimdi gitsinler bakalım referanduma…

Bu yazıda, herkesin bildiği bir sırrı açıklayacağım…

Elbette ki herkesin bildiği birşey, sır değildir.

Ama bir sır gibi herkes susuyor, hiçkimse bu işin evvelini, ahirini dile getirmiyor.

Hele ki bazı meslek kuruluşlarının temsilcileri…

Bari biz gazeteciliğin “fikri takip” ilkesi gereği açıklayalım da Aydın halkı gerçekleri öğrensin.

Ortada yıllardır Aydın halkına anlatılan gerçek dışı açıklamalar, bir masal var…

Her seçim öncesinde ısıtılıp ısıtılıp Aydın halkının önüne getiriliyor ve bu masal üzerinden oy devşirilmeye çalışılıyor…

Ancak kimin masal anlattığına, Aydın kamuoyuna yapılan açıklamalardaki çelişkilerin kaynağının kim olduğuna okuyucular ve Aydın halkı karar vermelidir.

AKP yönetimi çıkıp bir açıklama yapmalıdır.

Birileri de Aydınlılardan özür dilemelidir.

Aydınlılara havaalanı konusunda bunca yıldır verilen ümitlerin, yapılan vaatlerin nasıl da masal olduğu, o paha biçilmez havaalanı arazisini bağışlayan Çıldır ailesine gelen resmi bir yazı ile tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.

Türkiye’nin en küçük illerine bile havaaalın yapılmışken,Aydın’ın yıllardır varolannın hizmete açılmamış olması, 15 yıllık AKP yönetiminin hiçbir bahane ile açıklayamayacağı bir gerçektir.

Aydın’da havaalanı yapılması şartı ile 1956 yılında 500 dönüm arazisini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü’ne şartlı olarak bağışlayan Mustafa Çıldır’ın ailesinin, 3 kuşaktır bağışladıkları arazinin havaalanı olarak kullanılması için mücadele ettikleri malum..

Hayırsever ve fedakâr hemşehrimiz merhum Mustafa Çıldır’ın torunu Mustafa Çıldır’ın, “193 bin nüfuslu Iğdır’da var olan havaalanı yaklaşık bir milyon nüfuslu Aydın’a neden çok görülüyor. Anlamış değiliz. Üstelik Aydınlı biri bu araziyi bağışlamışken” şeklindeki açıklamaları geçtiğimiz hafta basında yer aldı.

Peki bunca yıldır halka verilen ümitlerin ve vaatlerin masal olduğu nasıl ortaya çıktı?

Şöyle:

torun Mustafa Çıldır, kendilerine gelen resmi yazıyı okuyunca yaşadıkları hayalkırıklığını şöyle dile getiriyor:

“Biz Aydın’a havaalanı yapılması için mücadele verirken Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi Başkanlığı’ndan gelen son yazı ile adeta yıkıldık.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi’nden bize gelen 59335479-326.99E.126159 sayılı yazıda “Aydın Çıldır Havalimanı’nın sivil hava ulaşımına açılmasıyla ilgili olarak ilgi (a)’da kayıtlı BİMER başvurunuz kuruluşumuza intikal etmesi öncesinde, Aydın Valiliği aracılığıyla kuruluşumuza intikal ettirilen aynı kapsamdaki ilgi (b)’de kayıtlı dilekçenize ilgi (c) yazı ile cevap verilmiş olup; ilaveten, bir havalimanın yolcu trafiğine açılması, daha doğru bir ifadeyle “yolcu taşıyan uçaklarla sefer düzenlenmesi”, sadece havalimanı fiziki şartlarının uygun hale getirilmesi ile sağlanamamaktadır. Bu konu içinde bulunduğu ilin sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak ortaya çıkacak “yolcu potansiyeli” çerçevesinde, havayolu kuruluşlarının filolarında bulunan uçak tipleri ve bu şirketlerin kendi ticari tercihlerine bağlı olarak şekillenmekte olup; bugüne kadar Aydın Çıldır Havalimanı’na yolcu taşınması ile ilgili olarak havayolu kuruluşlarınca idaremizden herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz’ ifadeleri yer alıyor. Bugün Iğdır, Uşak gibi illerde havaalanı var. Aydın’da neden olmasın. Aydın’ın sosyo ekonomik durumu bu illerden kötü mü?” *** Yani, Çıldır ailesine gelen bu resmi yazıdaki en can alıcı kısmının Türkçesi şu: “Hiçbir havayolu şirketi, Çıldır havaalanının açılmasını ve Aydın’a uçak seferleri düzenlemeyi istiyoruz diye talepte bulunmamıştır” diyor. Ayrıca “Aydın’ın yolcu potansiyeli yok” demeye getiriyor. Kim diyor? Devlet Hava Meydanları İşletmesi. “Hiçbir havayolu şirketi” dediğine göre, buna THY de dahildir. Oysa biraz geriye gidelim… Yıl 2015, aylardan Eylül… Aydın basınına “servis edilen” bir açıklamada şu ifadeler yer alıyordu: “Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcısı Hakan Ülken, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü ve Avrupa Havacılık Derneği Başkanı Temel Kotil’le Çıldır Havaalanını görüştü…” “THY OLARAK AYDIN’IN YANINDAYIZ” Ülke kalkınması adına görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil “Çıldır havaalanının pist pozisyonu uygun olduğu anda biz THY olarak hazırız. En kısa sürede tekrar bir araya gelip konunun birlikte takipçisi olalım” dedi…” ***

Basında haber olarak yer bulan bu ifadeler için özellikle “servis edilen” dedim. Çünkü gazetecilerin kendi iddiaları ya da kendi kafalarına göre yazdıkları bir haber olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bu sözleri aklınızda tutunuz.

Peki geçtiğimiz günlerde torun Çıldır’a DHMİ tarafından gönderilen resmi yazıda hangi gerekçe öne sürülüyor? “Hiçbir havayolu şirketi Çıldır Havalimanı’nın açılması için bize talepte bulunmadı…”

Bu durumda, ya 2015’te THY Genel Müdürü’nü ziyaret eden Aydın heyeti, Temel Kotil’in açıklamalarını yanlış anladılar, ya da Temel Kotil 2015’te “THY olarak Aydın’ın yanındayız, pist uygun olduğu anda biz THY olarak hazırız” dediği halde, THY tarafından bu konuda DHMİ’ne hiçbir başvuruda, talepte bulunmadı demektir.

Bu durumda, taraflardan bir açıklama beklemek Aydın halkının hakkıdır, değil mi? THY Genel Müdürü’nün 2015’te basında yer alan açıklamalarına mı inanalım (bugüne kadar yalanlanmadı), yoksa DHMİ tarafından Çıldır ailesine gönderilen son resmi yazıya mı?

Yine benzer şekilde, 1 Kasım seçimlerinden önce Aydın halkına verilen vaatlerden bir başka örnek verelim.

2015’in Ekim ayı. 1 Kasım seçimlerinin arefesi.

Dönemin AKP Aydın milletvekili adayı Sayın Mustafa Savaş‘ın açıklamalarından, basına yansıyan bir bölüm şöyle:

“Aydın’da alt yapısı hazır olan ve yıllardır amacına uygun hizmeti bir türlü gerçekleştiremeyen Çıldır Havaalanı’nın yolcu ve kargo taşımacılığına açılması için gerekli çalışmalarımızı başlattık. En kısa süreçte de faaliyete geçireceğiz.”

Pek de güzel faaliyete geçti, değil mi? Bırak faaliyete geçmeyi, en küçük bir adım bile atılmadığı resmi yazıyla ortaya çıktı.

Yıl 2017. DHMİ, trilyonluk arazisini havaalanı yapılsın diye devlete bağışlayan Çıldır ailesine resmi yazı gönderiyor ve mealen diyor ki: “Bunca zaman geçtiği halde THY bizden Çıldır için hiçbir talepte bulunmadı. Ayrıca Aydın’ın yolcu potansiyeli yok…”

Yani 193 bin nüfuslu Iğdır’ın bile yolcu potansiyeli var, ama 60 bine yakın üniversiteli nüfusu, Afrodisias, Nysa, Kuşadası, Didim gibi her ilçesini milyonlarca turistin ziyaret ettiği devasa bir turizm potansiyeli, ayrıca her yıl yurtdışınına milyonlarca ton yaş ve kuru sebze-meyve, gıda ve tarım ürünü ihracatı olduğu halde Aydın’ın yolcu ve havayolu potansiyeli yok, öyle mi?

Efe torunlarının buna inanmasını mı bekliyorsunuz?

AKP’ye oy veren Aydınlıları, ihracatçıları, üreticilerimizi, sanayicilerimizi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversitelileri, yerli ve yabancı turistleri de 15 yıldır havaalanından mahrum bırakıyorsunuz.

Hadi gidin referanduma…

Elinizdeki yetkileri bile 15 yıldır Aydın halkı için kullanmamışken, Türk milletinin tüm yetkileri tek bir şahsa devretmesini isteyin…

Alırsınız yüzde 70’i… Ama “Hayır” cinsinden…