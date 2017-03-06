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Beyhan Erdoğan
06 Mart 2017
Yazarlar

ÇILDIR HAVALİMANI


Beyhan Erdoğan
beyhanerdogan@mucadele.com.tr
Aydın Ticaret Odası’nın hazırladığı 2016 tarihli Çıldır Hava Limanı Raporu elime yeni geçti.. Zevkle ve ilgiyle inceledim.Birinci sınıf renkli baskılı ve 54 sayfalık, doyurucu bilgilerle, istatistiklerle donanmış güzel ve yararlı bir kitap ortaya çıkmış. Başkanı ve yönetimi kutluyorum.
Daha önce de Çıldır Hava Alanı ile ilgili iki yazı yazmıştım. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı’dan yapılan çalışmalar ve alınan sonuçlar hakkında bilgi alınca epeyi sevinmiştim. Ama bu güne kadar, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı değerli öğrencim Hakan Ülken’in bu konuda yaptığı gayretli çalışmaları gördüğüm ve bildiğim halde istenen sonuca maalesef ulaşamadık.
Bugün 1435 metre olan pist uzunluğunu 3 bin metreye çıkaramadık. Çok düşük seviyede pilot eğitimi veren şimdiki yeri büyütemedik. THY yollarının yurt içi ve yurt dışı sivil havacılık yolcularını taşıyacak duruma getiremedik. Ticaret Odası’nın hazırladığı raporu yöneticiler görmedi mi?
Aydın’ın potansiyelini düşünmüyorlar mı diyorum. Evet işçi çalıştıran fabrikalarımız yok ama, Türkiye’de ÖSS sınavlarında dereceler yapmış, birinci, ikinci, üçüncü çıkarmış liselerimiz var. Buradan mezun olan öğrencilerimiz Türkiye’nin en değerli üniversitelerine giriyor. Hem de her yıl binlerce öğrenci. Bu öğrenciler, İstanbul ve Ankara’da yoğunluklu olarak öğrenim görüyorlar. Yılda en az 4 – 5 defa uçağa biniyorlar. İnternet üzerinden aldıkları ucuz biletlerle ve otobüs fiyatına..
Adnan Menderes Üniversitesi’ni düşünün. Öğrenci sayısı 50 bin civarında. Öğrencilerin % 90’ı Türkiye’nin her yerinden. Öğretim üyeleri, velileri, anne babaları düşünün. Türk Halkı hava yolunu sevdi. Uçaklarımız, hava alanlarımız en üst seviyede araç gereçlere ve tekniğe sahip. Aydın hala niye 500 dönüm araziye parasız sahip olduğu ve Mustafa Çıldır amcamızın vasiyeti olduğu halde yolcu taşımacılığına başlayamadı.
Sevgili okuyucular, bizim Çeştepe Ovası ile Tepecik Ovasının birleştiği yerde 10 dönüm civarında bir pamuk tarlamız vardı. Bitişiğimizde sanırım 3 – 5 dönüm civarında bir çiftlik vardı. Mustafa Çıldır Amca’nın çiftliği. Eşeğinin üzerinde elinde küçük bir sopası, ardında çoban köpekleri ile koyun sürülerini ve çobanlarını teftiş ederken bize uğrar ve merakla, ilgiyle nerede okuduğumuzu, ne olmak istediğimizi, kendisinin okuyamadığı ama çocuklarını, torunlarını okutacağını anlatır, babamla uzun sohbetlere dalardı.
Kim derdi ki Çıldır Amca’nın oğlu öğretmen olacak Beyhan Erdoğan ile görüşecek. Torunu Fizik öğretmeni olacak Beyhan Erdoğan ile çalışacak ve en değer verdiğim insanlar olacak..
Sevgili okuyucular 1963 – 1968 yıllarında İstanbul Üniversitesinde öğrenciyiz. Kamyonlardan otobüse dönüştürülmüş araçlarla gidip geliyoruz. Bildiğimiz markalar MAN ve AUSTİN. Sonraları MAGİRUS çıkınca ne sevinmiştik. Kaloriferi olmayan bu otobüsler ısınsın diye egzos borusu içten dolaştırılmıştı. Bazen valizler yanar, bazen ayakkabısının tabanı lastik olan yolcuların yanan ayakkabı kokusu ve sabaha kadar içilen sigaraların dumanı ile yolculuk..
Türkiye’de nüfus oranına göre il dışına ve yurt dışına Aydın kadar öğrenci yetiştiren bir şehrimiz var mı acaba? Başarı grafiğinde hep öndeyiz. Şimdi  Adnan Menderes Üniversitesi de ortaya çıktı. Elli Bin civarındaki, çoğunluğu Aydın dışından gelen bu öğrenciler yurtlara, evlere, lokantalara, kafelere sığmıyor artık.
Denizleri, kumsalları, sayfiye yerleri yanında dünyanın en zengin tarihi ören yerleri, antik şehirleri, harabeleri ile Aydın birinci sırada olmazsa da, ikinci sıradadır. Kuşadası, Didim, Apollon, Milet, Priene, Magnesia, Alinda, Tralles, Nissa, Afrodisias vb. gibi dünyaca ünlü yerlerimiz olduğu sürece turist sayımız çoğalmayacak mı?
Sevgili Hakan Ülken, Adnan Bosnalı. İçi Aydın sevgisiyle dolu bu iki  Aydınlımız yeter ki çalışmalardan vazgeçmesinler.
Çalışmalarınızı zevkle ve takdirle izliyoruz. Yılmayın, bıkmayın ve durmayın; güzel günler yakın..

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