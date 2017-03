ÇILDIR HAVAALANI ve EFELER SPORTİF HAVACILIK DERNEĞİ

Geçenlerde Çıldır Havaalanı ile ilgili yapılan çalışmaları ve son durumu anlatan bir yazı yazmıştım.Masadan kalkmadan bu yazıyı da yazma isteğini duydum.Çeştepe’deki tarlamızda pamuk çapalama, sulama, toplama çalışmaları yanında boş kalınca okul ihtiyaçlarımızı, harçlığımızı çıkarmak için Tepecik Köyü’ndeki tuğla ocağında çalışmaya giderdik. Kalıptan çıkmış ve geride kurumaya başlamış tuğlaları kafes yapardık. Daha da kuruyanları ocak için istif eder, aralarına kömür tozlarını uygun miktarda yerleştirir, gücümüz yeten her çeşit çalışma karşılığında günde 5 TL kazanırdık.Pamuk tarlasında çalışınca 2.50 TL., Tuğla ocağında 5 TL. Bu nedenle ocakta çalışmayı yeğlerdik. Yedi Eylül Aydın’ın Kurtuluş Bayramlarında da Çıldır Havaalanı’nda 10 TL vererek o pırpır uçaklarla havada bir tur atmaya giderdik ama o uçaklara alınmazdık. Bu nedenle içimde uçma özlemi bir türlü sönmemişti. Sanıyorum 1987 yıllarıydı. Cumhuriyet Kız Lisesi Müdürlüğü’nden ayrılmış Aydın Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapıyordum.Liseden arkadaşım Fuat Şahin Amerika’daki tahsilini tamamlayıp yedi yıl sonra Aydın´a dönünce Eyüp Şahin Halefleri Un Fabrikası’nın başına geçmişti. Ağabeyi Ertan Şahin´in ölümü üzerine genel müdürlüğe geçen Fuat Şahin´e işler az gelince Aydın’da ilk olarak Rotary Kulübü’nün kuruluşunu gerçekleştirdi.O da yetmeyince sanayi odası başkanlığı ve o da yetmeyince Efeler Sportif Havacılık Derneği’nin kuruluşu ile derneğe Türk Hava Kurumu desteği ile 1949 model tek motorlu, tek pervaneli ve bez kanatlı bir uçak kazandırdı.Bu da yetmeyince kendi hesabına aynı tipte iki kişilik bir uçak satın aldı. İzmir Hava Meydanları’ndan emekli Ali ağabey haftada iki gün Aydın’da kalır, her iki uçağın bakımını yapar, yağını ve benzinini İzmir’den getirir ücretini Fuat Şahin’den alırdı.Dernekte görevli en faal kişiler: Fuat Şahin, Aydın Kuyumcu, Fikret Cumalıoğlu Marangoz Vedat Erdede ve ben vardım. Her gün uçuyorduk. Akbük, Söke, Kuşadası, Selçuk, Umurlu, Köşk, Sultanhisar, Atça hava sahalarında uçuyor, etrafı seyrediyorduk.Ne güzel bir olaydı uçmak. Fuat Şahin Pilot belgesi de almıştı. O’nu sırasıyla Aydın Kuyumcu ve Fikret Cumalıoğlu takip etti. Eğitim şartları, uçuşta belli saatleri doldurma nedeniyle bazen Antalya havaalanına ek pistlerde de uçuşlar devam etti. İdarecilikten ayrılmak sade bir öğretmen olmak ne güzel imkanlar yaratıyordu bana.Haftanın üç günü ders, dört günü boş.Un fabrikasının ihtiyacı için gerekli buğday alımları için, Polatlı, Konya, Denizli, Dinar, Afyon, Tekirdağ seyahatlerinden boşluk yakaladığımızda bol bol uçuyorduk. Yine bir gün çocuklarım sırayla Fuat Şahin’le uçuyorlar ben de aşağıdan onları izliyordum. Siyah ve bayraklı bir resmi araba yanımda durdu. Aydın Valisi Rahmetli Recep Yazıcıoğludeyince kollarımla işaret ederek Fuat Şahin´in yere inmesini istemiştim.O günden sonra sayın Valimiz de uçuşlara katılmaya başlamıştı. Bir gün, sanırım Ocak 1991 yılının bir günü. Ben Kuşadası’ndayım. Fuat yalnız uçuşa başlamış. Rüzgarın ters esmesiyle yere zor inen uçak devrilmiş ve sevgili arkadaşım Fuat Şahin bu kazada hayatını kaybetmişti.Aydın Kuyumcu başkanlığa geçti ve Aydın’da ilk olarak Dünya Hava Olimpiyatı’nı gerçekleştirdik. Bu faaliyete 21 ülke katılmıştı. Hatta Ay´a ilk ayak basan Neil Armstrong (1969’da ayak basmış ve şu sözü söylemişti: Benim için küçük bir adım, ama insanlık için büyük bir adım.) Aydın´a gelmiş bir gece misafirimiz olmuştu. Ancak bütün bu güzel çalışmalar ve günler sevgili arkadaşımızın ölümüyle duyduğumuz üzüntü ve sıkıntılar nedeniyle son buldu. Faaliyetler bitti. Dernek kapandı. O güzel yıllar anılarımızın en seçkinleri arasına karıştı.Kayboldu mu? Unutuldu mu? Hayır! Yaşadığımız sürece de o yılları unutmamız mümkün değil….