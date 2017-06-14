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14 Haziran 2017
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ÇİKOLATA…


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guclucezik@gmail.com

Çikolatanın tarihçesine bakıldığında, Avrupa’da ilk defa 1840’ta ingiltere’de yapıldığı, kısa bir süre sonra da Amerika Birleşik Devletleri’nde geniş ölçüde çikolata yapılmaya başlandığı biliniyor.

Sütlü çikolata ise ilk olarak 1876’da İsviçre’de yapılmaya başlandığı, dünyanın en sevilen yiyeceklerinden biri haline geldiği ve tropik kakao ağacının çekirdek denen tohumlarından yapılan çikolataya kimi zaman içine şeker, süt, fındık, fıstık gibi ürünler katılan besin değeri yüksek bir yiyecektir.
AYDIN’DA EL YAPIMI “İNCİR ÇİKOLATA” ÜRETİLDİ
Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu’da ziraat ve gıda teknikeri ikiz kızkardeşler el yapımı “incir çikolata” üretmeye başladı.
İkiz kardeşlerin abileri Efe Aydar, ziraat teknikeri Melis ile ikiz kardeşi gıda teknikeri Deniz Aydar’ın okullarını tamamladıktan sonra baba mesleğini yürütmek istediklerini, Umurlu’da baba yadigarı pasta üretim atölyesinde çalışmaya başladıklarını söyledi.
Babası pasta ustası Suat Aydar’ın ani ölümü ile arda kalan sorumluluğu kendisinin aldığını ifade eden Efe Aydar, “Çocukluğumuzdan beri babama ait pasta imalathanesinde babam Suat Aydar’ın yanında çalıştım. Babam iyi bir pasta ustasıydı ve benim de ustamdı. Bazı yıllar turizm ilçesi Bodrum’da anlaşma yaptığımız büyük otellerde mutfakta pasta imalatında çalışırdık. Babamın ani ölümünden sonra arda kalan sorumlulukları ben aldım. Babama ait pasta atölyesini yeniden canlı tutmaya çalıştım. İkiz kız kardeşlerim ziraat teknikeri Melis ile gıda teknikeri çıkan Deniz benimle baba mesleğini birlikte çalışarak yürütmek istediklerini söylediler. Pasta atölyemizi nasıl geliştiririz, piyasa, tasarım ve ürün yelpazeleri üzerinde çalışmaya başladık. Antik çağlarda Ege kıyılarındaki balıkçıların tutku ve heyecanla izlediği göz kamaştıran ütopik bir deniz kızı “Elizya” adı altında ikiz kız kardeşlerimle tasarladığımız el yapımı “incir çikolatası” üretmeye başladık.Yerel el yapımı incir çikolata ile başlayan çalışmalarımız, çilek çikolatası, vişneli, frambuazlı, cevizli gibi doğal ürünlerlerle devam ederek çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.
Mutfakta gerçek Belçika, İtalyan ve Fransız çikolataları kullanılarak Aydın ürünleri ile birleştirmek istediklerini belirten Aydar, ikiz kız kardeşleri ile başlattıkları Elizya çikolatalarını önce Aydın’da ve ardından yöresel Ege’nin aromatik lezzetinin hislerini tüm Anadolu’ya tattırmayı hedeflediklerini belirtti.
Aydın ilimizle özdeşleşmiş önemli tüm tarım ürünlerimizin usta ellerde işlenerek kıymetlendirilmesi dileğiyle…

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