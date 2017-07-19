Cihat Dersleri…

Okul mÃ¼fredatlarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde deÄŸiÅŸecekmiÅŸ…

OkullarÄ±mÄ±zda Ã§ocuklarÄ±mÄ±za artÄ±k cihat dersleri verilecekmiÅŸ…

Ä°nsan bu kadarÄ±na artÄ±k sÃ¶yleyecek bir sÃ¶z, yapacak bir yorum bulamÄ±yor…

Ãœstelik halkÄ±mÄ±zdan, Ã§ocuk sahibi seÃ§menlerimizden hiÃ§bir tepki yok.

Benim asÄ±l anlamadÄ±ÄŸÄ±m bu.

AKP seÃ§menlerinin bile, Ã§ocuklarÄ±nÄ± cihatÃ§Ä± olarak yetiÅŸtirmek istediklerine pek ihtimal vermezdim bugÃ¼ne kadar…

Ã–yle ya, AKP seÃ§meni bile olsa, bir anne-baba, Ã§ocuklarÄ±nÄ± cihatÃ§Ä± bir Ã¶rgÃ¼te vermek yerine devletin okuluna veriyorsa, belli ki Ã§ocuÄŸu iyi bir eÄŸitim alsÄ±n, meslek sahibi olsun, hayatÄ±nÄ± kurtarsÄ±n istiyordur.

Ã‡ocuÄŸunu cihatÃ§Ä± yapacaksa, neden devlet okuluna versin? Bir yÄ±ÄŸÄ±n cihatÃ§Ä± tarikat var, onlara verir.

Oysa ÅŸimdi cihat dersleri devlet okullarÄ±nÄ±n mÃ¼fredatÄ±na giriyor, ama velilerin gÄ±kÄ± Ã§Ä±kmÄ±yor.

Halbuki bu duruma AKP seÃ§menlerinin bile tepki gÃ¶stermesini beklerdim.

AKP seÃ§menlerinin bile kendi Ã§ocuklarÄ± iÃ§in iyi bir eÄŸitim, iyi bir gelecek istediklerini sanÄ±rdÄ±m.

AKP seÃ§menlerinin Ã§oÄŸunun herÅŸeye raÄŸmen cihatÃ§Ä± bir zihniyete sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n birer cihatÃ§Ä± olarak yetiÅŸmesini asla istemeyeceklerini sanÄ±rdÄ±m.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ AKP’li seÃ§menler de, tÄ±pkÄ± tÃ¼m ana-babalar gibi, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in yemeyip yediren, iÃ§meyip iÃ§iren, diÅŸinden tÄ±rnaÄŸÄ±ndan artÄ±rÄ±p Ã§ocuklarÄ± iÃ§in ellerinden gelen her tÃ¼rlÃ¼ fedakÃ¢rlÄ±ÄŸÄ± yapan anne-babalardÄ±r.

Siyasi kavgalar, kutuplaÅŸmalar ne olursa olsun, sonuÃ§ta her anne-baba iÃ§in en Ã¶nemli en deÄŸerli ÅŸey Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hayatÄ± ve geleceÄŸidir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rdÃ¼m. Kendileri ÅŸu veya bu sebepten, belki kiÅŸisel beklentileri, belki muhalefete kÄ±zgÄ±nlÄ±klarÄ± ve yanlÄ±ÅŸ muhalif sÃ¶ylemlere tepkileri, belki de oy verecek daha uygun bir parti bulamadÄ±klarÄ± iÃ§in cihatÃ§Ä± zihniyetlere oy veren seÃ§menlerin, yine de kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± birer cihatÃ§Ä± olarak yetiÅŸtirmek gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶yle bir ÅŸeye asla rÄ±za gÃ¶stermeyeceklerini sanÄ±rdÄ±m.

Ama ÅŸimdi, “Acaba yanÄ±ldÄ±m mÄ±?” diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±m.