Son Dakika

Son Haberler

logo

GÃ¼ner Dokuyucu
19 Temmuz 2017
Yazarlar

Cihat Dersleri…


GÃ¼ner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Okul mÃ¼fredatlarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde deÄŸiÅŸecekmiÅŸ…

OkullarÄ±mÄ±zda Ã§ocuklarÄ±mÄ±za artÄ±k cihat dersleri verilecekmiÅŸ…

Ä°nsan bu kadarÄ±na artÄ±k sÃ¶yleyecek bir sÃ¶z, yapacak bir yorum bulamÄ±yor…

Ãœstelik halkÄ±mÄ±zdan, Ã§ocuk sahibi seÃ§menlerimizden hiÃ§bir tepki yok.

Benim asÄ±l anlamadÄ±ÄŸÄ±m bu.

AKP seÃ§menlerinin bile, Ã§ocuklarÄ±nÄ± cihatÃ§Ä± olarak yetiÅŸtirmek istediklerine pek ihtimal vermezdim bugÃ¼ne kadar…

Ã–yle ya, AKP seÃ§meni bile olsa, bir anne-baba, Ã§ocuklarÄ±nÄ± cihatÃ§Ä± bir Ã¶rgÃ¼te vermek yerine devletin okuluna veriyorsa, belli ki Ã§ocuÄŸu iyi bir eÄŸitim alsÄ±n, meslek sahibi olsun, hayatÄ±nÄ± kurtarsÄ±n istiyordur.

Ã‡ocuÄŸunu cihatÃ§Ä± yapacaksa, neden devlet okuluna versin? Bir yÄ±ÄŸÄ±n cihatÃ§Ä± tarikat var, onlara verir.

Oysa ÅŸimdi cihat dersleri devlet okullarÄ±nÄ±n mÃ¼fredatÄ±na giriyor, ama velilerin gÄ±kÄ± Ã§Ä±kmÄ±yor.

Halbuki bu duruma AKP seÃ§menlerinin bile tepki gÃ¶stermesini beklerdim.

AKP seÃ§menlerinin bile kendi Ã§ocuklarÄ± iÃ§in iyi bir eÄŸitim, iyi bir gelecek istediklerini sanÄ±rdÄ±m.

AKP seÃ§menlerinin Ã§oÄŸunun herÅŸeye raÄŸmen cihatÃ§Ä± bir zihniyete sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n birer cihatÃ§Ä± olarak yetiÅŸmesini asla istemeyeceklerini sanÄ±rdÄ±m.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ AKP’li seÃ§menler de, tÄ±pkÄ± tÃ¼m ana-babalar gibi, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in yemeyip yediren, iÃ§meyip iÃ§iren, diÅŸinden tÄ±rnaÄŸÄ±ndan artÄ±rÄ±p Ã§ocuklarÄ± iÃ§in ellerinden gelen her tÃ¼rlÃ¼ fedakÃ¢rlÄ±ÄŸÄ± yapan anne-babalardÄ±r.

Siyasi kavgalar, kutuplaÅŸmalar ne olursa olsun, sonuÃ§ta her anne-baba iÃ§in en Ã¶nemli en deÄŸerli ÅŸey Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hayatÄ± ve geleceÄŸidir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rdÃ¼m. Kendileri ÅŸu veya bu sebepten, belki kiÅŸisel beklentileri, belki muhalefete kÄ±zgÄ±nlÄ±klarÄ± ve yanlÄ±ÅŸ muhalif sÃ¶ylemlere tepkileri, belki de oy verecek daha uygun bir parti bulamadÄ±klarÄ± iÃ§in cihatÃ§Ä± zihniyetlere oy veren seÃ§menlerin, yine de kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± birer cihatÃ§Ä± olarak yetiÅŸtirmek gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶yle bir ÅŸeye asla rÄ±za gÃ¶stermeyeceklerini sanÄ±rdÄ±m.

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  KESME Ã‡Ä°Ã‡EK...

Ama ÅŸimdi, “Acaba yanÄ±ldÄ±m mÄ±?” diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±m.

YAZARIN TÃœM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar KapalÄ±.

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LECEK DÄ°ÄžER KÃ–ÅžE YAZILARI


  • GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik

    FETÃ–’nÃ¼n Yolundan Gitmek…

    19 Temmuz 2017 Yazarlar

    FETÃ–, daha ilk yÄ±llarÄ±ndan itibaren neyi, kimi ve kimleri hedef almÄ±ÅŸtÄ±? Demokratik, laik sosyal hukuk devletimizin temel yapÄ±sÄ±nÄ±, AtatÃ¼rk'Ã¼ ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼leri hedef almÄ±ÅŸtÄ± deÄŸil mi? YÄ±llarca devletimizin temel yapÄ±sÄ±nÄ±, orduyu, yargÄ±yÄ± iÃ§ten iÃ§e ele geÃ§irip, Ã§Ã¼rÃ¼tÃ¼p sonunda da Ã§Ã¶kertme noktasÄ±na geldiler. YÄ±llarca gencecik insanlarÄ±mÄ±zÄ±, Ã¶ÄŸrencilerimizi Ã¶rgÃ¼t evlerinde devÅŸirerek, AtatÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanÄ± bir kitle oluÅŸturmak iÃ§in hiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. 15 Temmuz durup dururken mi oldu? Bir gecede mi gerÃ§ekleÅŸti? Bunun bir Ã¶ncesi, evve...

  • GÃ¼ner Dokuyucu

    Cihat Dersleri…

    19 Temmuz 2017 Yazarlar

    Okul mÃ¼fredatlarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde deÄŸiÅŸecekmiÅŸ... OkullarÄ±mÄ±zda Ã§ocuklarÄ±mÄ±za artÄ±k cihat dersleri verilecekmiÅŸ... Ä°nsan bu kadarÄ±na artÄ±k sÃ¶yleyecek bir sÃ¶z, yapacak bir yorum bulamÄ±yor... Ãœstelik halkÄ±mÄ±zdan, Ã§ocuk sahibi seÃ§menlerimizden hiÃ§bir tepki yok. Benim asÄ±l anlamadÄ±ÄŸÄ±m bu. AKP seÃ§menlerinin bile, Ã§ocuklarÄ±nÄ± cihatÃ§Ä± olarak yetiÅŸtirmek istediklerine pek ihtimal vermezdim bugÃ¼ne kadar... Ã–yle ya, AKP seÃ§meni bile olsa, bir anne-baba, Ã§ocuklarÄ±nÄ± cihatÃ§Ä± bir Ã¶rgÃ¼te vermek yerine devletin okuluna veriyorsa, belli ki...

  • ÅžÃ¼krÃ¼ Turan ErgÃ¼n

    â€˜Maymunlar Cehennemi SavaÅŸâ€™

    18 Temmuz 2017 Yazarlar

    DeÄŸerli MÃ¼cadele OkurlarÄ± sizlere bu yazÄ±mda az Ã¶nce izlediÄŸim ve etkilendiÄŸim bir filmden bahsetmek istiyorum: â€˜Maymunlar Cehennemi SavaÅŸâ€™. Daha Ã¶nce diÄŸer serilerini izlemediÄŸim bir filmdi bu. Genelde bu tarz filmler ilgimi Ã§ekmezdi hiÃ§ ama saat 19:00â€™da izleyebileceÄŸimiz bir film olunca onu seÃ§tik mecburen. Ben, SÃ¶zlÃ¼m Duygu, KardeÅŸim NazlÄ± ve KayÄ±nbiraderim Furkan ile gittik izlemeye. Film ilk baÅŸlayÄ±nca Ã§ok da etkilenmedim ama iÃ§erisindeki toplumsal mesajlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce keyif aldÄ±m ve merakla sonunu bekledim. Filmin Ã¶zetini paylaÅŸmak ve ...

  • HÃ¼seyin Ã‡etinkaya

    AYDIN GAZETECÄ°LER CEMÄ°YETÄ°…

    18 Temmuz 2017 Yazarlar

    Rahmetli Mustafa Ã‡ezik'in Onursal BaÅŸkanÄ± olduÄŸu 26 yÄ±llÄ±k AydÄ±n Gazeteciler Cemiyetiâ€™nin (AGC) 30 Ocak 2016 tarihinde yapÄ±lan olaÄŸan kongrede Semra Åžener, AGCâ€™nin yeni baÅŸkanÄ± oldu. BaÅŸkan Åžener, yaptÄ±ÄŸÄ± ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, yerelde yayÄ±n yapan gazeteler ile sahada Ã§alÄ±ÅŸan basÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak ve Ã¶zellikle gÃ¼nlÃ¼k Ã¼retilen haberlerin niteliÄŸinin geliÅŸtirilmesi konusunda yeni projelerleri hayata geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ± ile dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti. AGC ADANAâ€™DA 53â€™CÃœSÃœ DÃœZENLENEN TGF...

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETÄ°KET BULUTU

15 temmuz alaaddin demirÃ¶zÃ¼ aleyna Ã¶zen ali asgar Ã¶zen alp ayaydÄ±n anÄ±l muharrem Ã¶zen atila sertel aziz sarÄ± aÄŸrÄ± bilim boyun cenaze darp esrar eÄŸitim-iÅŸ eÄŸlenceli fizik akademisi gÃ¼nlÃ¼k ev haluk alÄ±cÄ±k iskender yÃ¶nden kaza kene kkka kÄ±rÄ±m kongo kanamalÄ± ateÅŸi mehmet avcu merkez camii metin akyol neÅŸeli biyoloji akademisi nurettin Ã¶zkat omur polis salih bankoÄŸlu sanat saniye yÄ±ldÄ±rÄ±m serkan kurnaz tamer bacaksÄ±z teog toplum destekli polis uyuÅŸturucu vergi yangÄ±n yaÅŸar pektaÅŸoÄŸlu yener bozkurt Ã§Ä±lgÄ±n kimya akademisi ÅŸaban Ã¼stÃ¼ndaÄŸ ÅŸehit
#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

Sahibinden SatÄ±lÄ±k Mercedes Sprinter

-->

CLOSE