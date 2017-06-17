CEYLİN (Cennete Açılan Kapı)…

Mutlu olmak güzel bir yuva kurmak umuduyla evleniyorsunuz, güzel bir kız çocuğunuz olacağını öğrendiğinizde başlıyorsunuz isim aramalara…

Dokuz ay boyunca size en güzel gelen, ona en yakışacağını düşündüğünüz bir isim arıyor ve sonunda o ismi koyuyorsunuz…

Tüm ruhların sahibine, YARADAN’ın sevdiği kullardan olsun diye belki, Ceylin koyuyorsunuz doğan meleğin adını…

Ama tüm çocuklarımız gibi zaten Melek olan Ceylin’e, yaşadığımız dünyadaki şeytanların eliyle Cennet’in kapılarının açılacağını öngöremiyorsunuz, öngöremez de zaten hiçbirimiz…

Çünkü biz ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’lerle büyütüldük. Mahallelerimizi sığınak gördük…

Sağ – sol kavgalarında, ihtilallerde, yukarı mahallede çıkan olaylarda bile kendi sokağımıza adım attık mı kendimizi yuvada hissettik…

Küçük Ceylin’in, Hande’nin, Özgecan’ın ve daha adını bilmediğimiz nice Meleklerin başına gelenlerden artık çok net anlıyoruz ki, değil mahallemizde, evimizde bile güvende değiliz…

“Ne zaman böyle olduk?” derseniz, son 15 yıla bir bakın derim…

Çünkü ayrıştırılan toplumlarda, toplumun en üst kademesinden en alt kademesine ailelerin içine dek yansır ayrışma…

Ve ayrışan toplumlar birlikte hareket etme, birbirine sahip çıkma, diğerine destek olma anlayışını yitirerek, birbirinin üstüne basarak kendi doğrularının geçerli olmasını dayatmaya, diğeri dediği kapı komşunu bile sindirmeye, baskın çıkarak daha güçlü ve hayatta kalması gereken olduğunu ispatlamaya çalışır adeta… İnsanın en temel savaşı hayatta kalma mücadelesidir…

Bu mücadelede de en temel ihtiyaç güvenlik ihtiyacıdır…

Bu sebeple ayrışan toplumlarda, her birey kendi dünya görüşüne yakın bireylerle birlikte yaşadığında kendini güvende ve hayatını devam ettirebilir görür…

Tepede başlayan ayrışmalar, yıllarca birlikte ve huzur içinde yaşayan farklı görüşlere ve inanışlara sahip insanların oluşturduğu mahalleleri de zamanla ayrıştırır ve elinizde öfkeli bireyler kalır…

Herkes birbirine kızgındır ÖTEKİ olduğu için…

Herkes birbirini ÖTEKİLEŞMİŞTİR çünkü…

Genel Ahlak yasaları da geçerliliğini kaybedip, hukuk, adalet sandalyesini güçlünün yanına çekmek ahlaklı davranış olarak görülmeye başlandığındaysa, bir toplumun yok oluşuna tanıklık ediyorsunuz demektir…

Çünkü toplum yaşayan bir organizmadır, bu organizma birlikte ortak kültürü ve ahlaki değerleri paylaşıp, uzlaşabildiği ve birlikte hareket edebildiği sürece hayatta kalır…

Aksi takdirde, ayrışarak, kendi yok oluşuna sebep olur…

Ve maalesef ki böyle toplumlarda kaçınılmaz tabloların başında, toplumun en zayıf halkası kadınlar ve çocuklara yapılan haksızlıkla, onlara karşı işlenen ve cezası adamına göre kesilen suçlar olur…

Günahsız, tertemiz nice Melek’lerin CENNET’in kapılarında bizi beklemesi de ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’cılığımızın diğer dünyada verilecek hesapların HOŞGELDİN’idir…

Yazının başlığı bile yetiyor değil mi özetlemeye yaşadığımız dünyayı…