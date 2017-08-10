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Hüseyin Çetinkaya
10 Ağustos 2017
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ÇEŞME…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Çeşme, genel anlamda borularla gelen suyun bir oluk ya da musluktan aktığı düzenek olarak bilindiği gibi ayrıca yol kenarında veya köy meydanlarında herkesin yararlanması için yapılan su çeşmeleri olarak da değerlendirilebilmektedir.
KÖY MEYDANINDA DÖRT YILDIR ÇEŞME AKMIYOR
Aydın’ın Efeler ilçesi Çiftlik mahalle meydanında Milli Mücadele Kahramanı Çiftlikli Çete Kübra Efe adına yapılan çeşme dört yıldır musluğundan su akmadığı bildirildi.
Dönemin Aydın Valisi Kerem Al zamanında İl Özel İdaresi bütçesiyle 2013 yılında köy meydanına çeşmenin yapıldığını belirten Çiftlik Mahalle muhtarı Ahmet Demirci, dört yıldır ilgililere başvuru yapılmasına rağmen bir parmak su alamadıklarını iddia etti..
Milli Mücadele Kahramanı Çiftlikli Çete Kübra Efe adına köy meydanına yapılan çeşmeye bir parmak suyun bağlanmasının bürokrasiye takıldığını savunan muhtar Demirci, mahalleye dönüşen köylere yönelik hizmetlerde aksaklıkların yaşandığını ifade etti.
Demirci, “Bu çeşme 2013 yılında dönemin Valisi Kerem Al köyümüze bir ziyaret esnasında kadın kahramanlardan Çete Kübra Efe hakkında bilgi almak istedi. Biz de kendisine Kübra Efe’nin yakınlarını çağırarak bilgilendirdik. Kurtuluş savaşında Aydın tarihinde Çiftlikli Kübra Efe diye geçer. İl Özel İdaresi’nden sağlanan ödenekle çeşme Çiftlikli Kübra Efe çeşmesi diye yaptırıldı. İçme suyumuz Dalama Mahallesi ve Köşk ilçesinin dağından gelen kaynak sularla temin ediliyor. 1700 nüfuslu köyümüzün ortasında yer alan çeşme bir parmak su verileceği yönünde 2014 seçim öncesi Köşk Belediyesi söz verdi. Seçimin ardından büyükşehir yasasının gelmesiyle ASKİ durumu devraldı ve o gün bu gündür su akmıyor. Vali Yardımcısı’na konuyu anlattık. Ancak o da Büyükşehir’e havale ediyor. Çeşmenin suyunu bir türlü bağlattıramadık. Muhtarlığın bütçe ve yetkisi olmadığı için çeşme suyunu bağlayamadık. Toplantılarda dile getirmeme rağmen konu çözülmedi. Aydın’ın Şehrieminlerinden “Milli Mücadele Kahramanı Çiftlikli Çete Kübra Efe” çeşme musluğundan suyun akması için köylüm adına yardım istiyorum” diye konuştu.
Milli Mücadele Kahramanı Çiftlikli Çete Kübra Efe kendisinin baba annesi olduğunu ifade eden Çiftlikli Mustafa Sağlık ise büyük annesi adına çeşmenin yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ancak muhtarlığın uğraşmasına rağmen suyunun akmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Toplumumuzun bir kültürü olan köy meydanlarında yer alan çeşmelerden herkesin yararlanabileceği içme sularının akması dileğiyle…

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