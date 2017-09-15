Cenaze Nasıl Karışır?

Türkiye’de gün geçmiyor ki, akıldan, bilimden, fenden, liyakattan uzaklaşan kurumların sistemsizliği ve düzgün işlemez hale gelmesi yüzünden yurttaşlarımızın mağdur olduğu bir yığın olay yaşanmasın…

İnternet haberlerimizde belki dikkatinizi çekmiştir…

Söke’de tedavi gördüğü hastanede vefat eden 50 yaşındaki bir yurttaşımızın cenazesi, memleketi Şanlıurfa’ya yollanır.

Ama merhumun Şanlıurfa’daki yakınları morgda cenazeyi görmek istediklerinde, hiç tanımadıkları bir kadının cenazesiyle karşılaşırlar!

Hadi varsayalım görevliler merhumu tanımadıkları için naaşını karıştırdılar desek… İyi de arkadaş, her iki cenaze de erkek olsa karıştırırsın da, biri erkek, biri kadın iki cenazeyi nasıl karıştırırsınız?

Merhumun cenazesi önce İzmir’e, oradan da uçakla İstanbul’a gönderilmiş. İstanbul’dan havayolu ile Şanlıurfa’ya getirilen cenaze, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmış.

Türkiye’de ister kamu olsun, ister özel sektör olsun, kurumlar artık o kadar laçkalaştı ki, cenazenin nerede ve nasıl karıştığına dair pek çok ihtimal var.

Mesela, vefat ettiği hastanede karışmış olabilir… Ya da İzmir’de karışmış olabilir… İzmir’den İstanbul’a uçakla gönderilirken karıştırılmış olabilir… İstanbul’dan Şanlıurfa’ya uçakla giderken karışmış olabilir… Şanlıurfa’daki morgda karışmış olabilir…

Hani bu ihtimallerden herhangi birisini elemeye kalksan, yani “Yok canım, orada karışmamıştır, orada hayatta öyle hata olmaz” deyip ihtimalleri azaltmaya çalışsan, mümkün mü?

Siz, yukarıdaki 5 ihtimalden herhangi birisini bir kalemde silebilir misiniz? “Orada öyle hata asla olmaz, çok disiplinli, sistematik ve herkesin işini kusursuz bir şekilde dikkatle yaptığı bir işletmedir” diyebilir misiniz, yüzde yüz emin olabilir misiniz?

Ülke olarak geldiğimiz durum çok üzücü…

Vatandaşın dirisine sahip çıkmak bir yana, artık ölüsüne bile sahip çıkılamayan bir ülke haline dönüşüyoruz, laçkalaşıyoruz…

Ne kadar acı, değil mi?