Cemre Düşüyor

16 Şubat 2017 Yazarlar

Kanal D'deki "Vatanım Sensin" dizisini izliyor musunuz? Ben izliyorum. Hele Atatürk'ün adının geçtiği sahneleri anlatmaya kelimeler yetmez. Bu Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yine Atatürk'ü özlemle hatırladığımız öyle bir sahne vardı ki, bir kez daha duygu ve seli yaşadık. İşgal altındaki İzmir'de, Yunan Başbakan Yardımcısı'nın düzenlediği baloda, Atatürk'ün Erzurum Kongresi söylevi gramofondan seslendirildiğinde, o sözler salonu öyle bir doldurdu ki, adeta nefesler kesildi... Ama biz Aydınlıları en çok ilgilendiren ayrıntı, At...