Cemre Düşüyor

Son Dakika
Kış gelecek, geliyor, geldi derken, yine kışın son aylarına yaklaştık bile.
Zaman su gibi aktı geçti.
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Cemre vakti yaklaştı.
Peki Cemre ne zaman düşer
Eski Türklerden bugüne kadar yaşayan yaygın inanışa göre, ilk Cemre 20 Şubat’ta havaya düşer.
Havaya düşen ilk Cemre’den sonra da, havadaki kış soğukları yavaş yavaş kırılmaya, hava yavaş yavaş yumuşamaya başlar.
İnanış böyle.
İlk Cemre’miz ve kışın bitişi şimdiden hayırlı olsun…YAZARIN TÜM YAZILARI
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