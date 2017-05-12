CB NEDEN KINAMIYOR?

1-2 gündür, Atatürk’e en aşağılık, hayvanca hakaretleri, iftiraları yapanları herkes kınadı da, bir CB kınamadı, bir de Akar.

Neden?

Neden susuyorlar?

Kınamamak nasıl algılanır?

Devletimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı merhum bir insana böyle alçakça iftiralar, sapıkça uydurmalar isnat edenlere karşı, Atatürk’ün koltuğunda oturan en etkili makamların susması, bu haysiyet cellatlarına, bu itibar tecavüzcülerine cesaret vermez mi?

Tersinden düşünelim.

CB bu onur, hayâ, vicdan, izan yoksunu yaratıkları, yalnızca tek kelime ile bile kınasaydı?..

Bugün bu şahsiyetsizler ne hale gelirdi düşünebiliyor musunuz?

Bir kere, o göstermelik yakalama kararı anında uygulanırdı, hem de sabahı bile beklemeden!

“Bir gece ansızın gelirdi” polisler kapılarına!

Alır götürürlerdi olması gerektiği gibi.

O dergi kapanırdı.

O TV programı yayından kaldırılırdı anında.

Çünkü bunların yaptığının ne televizyonculukla, ne de tarihle alakası var.

Tam anlamıyla tetikçilik, tam anlamıyla kışkırtıcılık ve provakasyon.

Peki şimdi durum ne?

Dergi, program yerli yerinde duruyor.

Bugüne kadar hiçbir konuda açıklama yapmaktan çekindiği görülmemiş olan CB, bu konuda tek kelime etmedi.

Oysa ben bu konuda söyleyeceklerini duymak istiyorum.

Mesela, CHP Milletvekili Gamze İlgezdi, Atatürk’e yönelik hakaretlere sessiz kalan Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar’a mektup yazmış. Bir bölümünde şöyle diyor:

“Anımsatmak isterim ki, Harbiyeli Mustafa Kemal’in apolet numarası 1283’tür. Ve her yıl geleneksel “Harbiyeli Yoklamasında”, 1283 numarası okunduğunda, salonda bulunan tüm harbiyeliler ayağa kalkarak “İçimizde” diyerek yoklamaya katılırlar.

Ne var ki, ömrünü adadığı büyük mücadelede “Gazi” unvanı alarak, şehitlikten sonraki en kutsal mertebeye erişmiş Harbiyeli Mustafa Kemal’e yönelik, edep sınırlarını aşan, haysiyet ve şeref kavramlarıyla bağdaşmayan hakaretlere karşı, sinesinden çıktığı, evi, ocağı bildiği, Başkomutanı olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinin şahsında, makamınızın sessiz kalması anlaşılır değildir.

Unutmayınız ki, rejimin değiştiğine inanarak, ülkenin kurucusuna ve milletimizin ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etme hakkını kendilerinde bulanlar, aynı zamanda, Genel Kurmay Başkanı olduğunuz Türk Silahlı Kuvvetlerine de hakaret etmektedirler.

Genel Kurmay Başkanı olarak, Başkomutanınıza hakaret edilmesine bir tepki vermeyişiniz, emir-komuta zinciri içinde, sıkı bağlarla birbirine bağlanarak, bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin binlerce yıllık geleneğine ters düşmektedir.

Suskunluğunuz, büyük bir aile olan Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar vermekte, Atatürk’e hakaret ederek kişiliğini ve anısını küçük düşürdüğüne inan kişileri ise cesaretlendirmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ederek, onun aziz hatırasını lekeyebileceğini düşünenler, hiç kuşku yok ki, milletimizin tertemiz vicdanında çoktan mahkûm oldular.

Şeref ve haysiyet kavramından habersiz olduğu anlaşılan kişilerce Başkomutanınıza ve ülkemizin kurucusuna yönelik bu tür hakaretlere sessiz kalmaya devam etmeniz sizi de vicdanlarda mahkûm edecektir. Hatırlatmak isterim.

Gereğini yapmanız dileğiyle içten saygılarımı sunarım.”