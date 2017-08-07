Esnaf denildiğinde el zanaatları ya da küçük ticaretle geçinen kimselere verilen genel ad olduğu gibi çarşı merkezlerinde yoğun olarak çarşı esnafının bir ada bulunması, kapalı çarşılar, katlı bedesten çarşıların yanı sıra haftanın belirli günlerinde kurulan pazar esnafı gibi esnaflar çeşitlendirilebilir.

AYDIN ÇARŞI ESNAFI’NDA DURGUNLUK

Aydın’ın Efeler ilçesinde çarşı esnafında durgunluk yaşandığı bildirildi.

Efeler Ayakkabılar çarşısında esnaflık yapan Ahmet Erdoğan, okulların tatile girmesinin ardından sıcakların da etkisiyle çarşı esnafında gün içerisinde bir durgunluk yaşandığını belirtti.

Efeler’de salı pazarında köylülerinde kent merkezine inmesi ile çarşı esnafında bir canlılık yaşandığını belirten Erdoğan, bayram öncesi ve okulların açılmasına yakın piyasanın doğal olarak canlanacağını ifade etti.

Efeler ilçesinde döviz işletmeci İlhan Günendi ise piyasada paranın henüz yeterince yatırım ve üretime dönmediğini belirterek, ”Piyasaya hükümetin sağladığı hibeler ve düşük faizlerle bir miktar nakit akışı sağlanıyor. Ancak piyasadaki nakit yatırım ve üretime dönmediği sürece piyasa canlanmaz. Bu piyasadaki paralar yatırım ve üretime dönemediği zaman ya bu nakit borca ya da buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi gereksinim duyulduğu eşya satın alımına gider. Piyasadaki nakit yatırım ve üretime dönüşmediği sürece sıkıntılar bir müddet daha devam edecektir. Özellikle Aydın ilimizde bu dönemlerde turizm hareketlik nedeniyle bir canlılık yaşanırken bugün bakıldığında gerek Kuşadası gerek Didim turizm bölgelerimizde halen durgunluk var. Yakın bölgemizde yaşanan savaş ve ekonomik istikrarsızlık turizmi de olumsuz etkilediği bir gerçektir. Temennimiz önümüzdeki günlerde turizmin canlanması halinde piyasalarda canlanma yaşanacağını unut ediyoruz” diye konuştu.

Havaların çok sıcak olmasından dolayı vatandaşların Temmuz ve Ağustos aylarında şehir dışında tatilde olmalarının da çarşı esnafının durgunluğuna neden olabildiği belirtildi.

Tüm esnaflarımıza bereketli ve bol kazançlar diler, kaybolmaya yüz tutmuş el zanatkarları ile büyük AVM karşısında rekaber gücünü yitiren ve gün geçtikçe eriyen küçük esnafların korunması ve kollanması dileğiyle…