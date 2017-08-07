Son Dakika

Son Haberler

logo

Hüseyin Çetinkaya
07 Ağustos 2017
Yazarlar

ÇARŞI ESNAFI…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Esnaf denildiğinde el zanaatları ya da küçük ticaretle geçinen kimselere verilen genel ad olduğu gibi çarşı merkezlerinde yoğun olarak çarşı esnafının bir ada bulunması, kapalı çarşılar, katlı bedesten çarşıların yanı sıra haftanın belirli günlerinde kurulan pazar esnafı gibi esnaflar çeşitlendirilebilir.
AYDIN ÇARŞI ESNAFI’NDA DURGUNLUK
Aydın’ın Efeler ilçesinde çarşı esnafında durgunluk yaşandığı bildirildi.
Efeler Ayakkabılar çarşısında esnaflık yapan Ahmet Erdoğan, okulların tatile girmesinin ardından sıcakların da etkisiyle çarşı esnafında gün içerisinde bir durgunluk yaşandığını belirtti.

Efeler’de salı pazarında köylülerinde kent merkezine inmesi ile çarşı esnafında bir canlılık yaşandığını belirten Erdoğan, bayram öncesi ve okulların açılmasına yakın piyasanın doğal olarak canlanacağını ifade etti.
Efeler ilçesinde döviz işletmeci İlhan Günendi ise piyasada paranın henüz yeterince yatırım ve üretime dönmediğini belirterek, ”Piyasaya hükümetin sağladığı hibeler ve düşük faizlerle bir miktar nakit akışı sağlanıyor. Ancak piyasadaki nakit yatırım ve üretime dönmediği sürece piyasa canlanmaz. Bu piyasadaki paralar yatırım ve üretime dönemediği zaman ya bu nakit borca ya da buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi gereksinim duyulduğu eşya satın alımına gider. Piyasadaki nakit yatırım ve üretime dönüşmediği sürece sıkıntılar bir müddet daha devam edecektir. Özellikle Aydın ilimizde bu dönemlerde turizm hareketlik nedeniyle bir canlılık yaşanırken bugün bakıldığında gerek Kuşadası gerek Didim turizm bölgelerimizde halen durgunluk var. Yakın bölgemizde yaşanan savaş ve ekonomik istikrarsızlık turizmi de olumsuz etkilediği bir gerçektir. Temennimiz önümüzdeki günlerde turizmin canlanması halinde piyasalarda canlanma yaşanacağını unut ediyoruz” diye konuştu.
Havaların çok sıcak olmasından dolayı vatandaşların Temmuz ve Ağustos aylarında şehir dışında tatilde olmalarının da çarşı esnafının durgunluğuna neden olabildiği belirtildi.
Tüm esnaflarımıza bereketli ve bol kazançlar diler, kaybolmaya yüz tutmuş el zanatkarları ile büyük AVM karşısında rekaber gücünü yitiren ve gün geçtikçe eriyen küçük esnafların korunması ve kollanması dileğiyle…

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    ÇARŞI ESNAFI…

    07 Ağustos 2017 Yazarlar

    Esnaf denildiğinde el zanaatları ya da küçük ticaretle geçinen kimselere verilen genel ad olduğu gibi çarşı merkezlerinde yoğun olarak çarşı esnafının bir ada bulunması, kapalı çarşılar, katlı bedesten çarşıların yanı sıra haftanın belirli günlerinde kurulan pazar esnafı gibi esnaflar çeşitlendirilebilir. AYDIN ÇARŞI ESNAFI'NDA DURGUNLUK Aydın’ın Efeler ilçesinde çarşı esnafında durgunluk yaşandığı bildirildi. Efeler Ayakkabılar çarşısında esnaflık yapan Ahmet Erdoğan, okulların tatile girmesinin ardından sıcakların da etkisiyle çarşı ...

  • Duygu Yiğit

    BİR YALNIZUS’UN NOTLARI

    07 Ağustos 2017 Yazarlar

    “Bu kadar insan yalnızken neden bu kadar insan yalnız?” İzleyenler bilir, Kaybedenler Kulübü’nün unutulmaz repliklerinden biridir. Aynı zamanda İsviçreli bilim insanlarının cevap bulamadığı, muhtemelen asla bulamayacağı sorulardan biri olmaya da adaydır. Peki yedi milyar insanın içinde neden kendimizi yalnız hissederiz? Neden yalnızlığı tercih ederiz? Yalnızlık bir tercih midir yoksa bir ihtiyaç mı? Süreniz başladı, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Tik tak, tik tak… İnsan kendini yalnız hisseder. Çünkü evet yedi milyarın içinde onu an...

  • Hüseyin Çetinkaya

    YEM…

    05 Ağustos 2017 Yazarlar

    Yem, tarım işletmelerinde yetiştirilen hayvanların kendilerinden beklenen ürünü verebilmek için tüketmek zorunda oldukları tüm besin maddeleri olarak adlandırıldığı gibi ağız yoluyla tüketilebilen ve hayvanlara belirli sınırlarda verildiğinde zararlı etki yapmayan organik ve anorganik maddeler olarak da değerlendirilebilir. AYDIN'DA KANATLI HAYVAN YEM HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR Aydın'ın Efeler ilçesinde buğday hasadının ardından kanatlı hayvanlar için kırma yem hazırlıkları sürüyor. Efeler Ramazan Paşa mahallesi hasırcılar çarşısında yem tas...

  • Beyhan Erdoğan

    KUŞADASI´nda YAZLIKÇILARLA BİRLİKTE

    05 Ağustos 2017 Yazarlar

    Kuşadası'ndan Milli Park´a (Kalamaki) diğer adıyla Dilek Yarımadası'na kadar sahil kesiminde binlere varan sayıda birbirinden güzel sitelerde binlerce insan yaşamaktadır. Çoğunluk yurt içinden olmakla birlikte Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika, Hollanda, Avusturya veya diğer Avrupa ülkelerinden binlerce, Türk veya yabancı uyruklu insanların birlikte yaşadıkları veya komşu oldukları sitelerde çok renkli dostluklar kurulur, mevsim değişip ülkelerine, şehirlerine dönünce de bu sıcak ilişkiler telefonlarla da devam ettirilir. Bu insanların birçoğu...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

15 temmuz alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE