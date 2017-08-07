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Esnaf denildiğinde el zanaatları ya da küçük ticaretle geçinen kimselere verilen genel ad olduğu gibi çarşı merkezlerinde yoğun olarak çarşı esnafının bir ada bulunması, kapalı çarşılar, katlı bedesten çarşıların yanı sıra haftanın belirli günlerinde kurulan pazar esnafı gibi esnaflar çeşitlendirilebilir.
AYDIN ÇARŞI ESNAFI’NDA DURGUNLUK
Aydın’ın Efeler ilçesinde çarşı esnafında durgunluk yaşandığı bildirildi.
Efeler Ayakkabılar çarşısında esnaflık yapan Ahmet Erdoğan, okulların tatile girmesinin ardından sıcakların da etkisiyle çarşı esnafında gün içerisinde bir durgunluk yaşandığını belirtti.
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