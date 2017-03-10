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Hüseyin Çetinkaya
10 Mart 2017
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CANLI HAYVAN PAZARI…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Genel anlamda, canlı hayvan pazarları; kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların mevzuatlara uygun olarak alım satım işlemlerinin gerçekleştiği alan olarak bilinmektedir.

Canlı hayvan pazarların önemi, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve hayvan kaynaklı atık ve artıkların, çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemek, canlı hayvan sevkiyatları kontrol altına alınır ve satış sürecinde ihtiyaç duyulan teknik, sağlık ve hijyen koşullarının rahatlıkla sağlanıyor olmasıdır.
AYDIN’DA CANLI HAYVAN PAZARINA YOĞUN İLGİ
Aydın merkez ve ilçelerin de kurulan canlı hayvan pazarları yoğun ilgi görüyor.
Aydın’ın Efeler ilçesinde her Cuma günleri sabah saat 05.00- 08.30’da kurulurken, Merkez Dalama mahallesinde Pazar günleri, Çine ilçesinde Perşembe ve Nazilli’de ise Salı günleri sabah saat 04.00 -08.00’de kurulduğu belirtildi.
Yenipazar ilçesinde hayvan besiciliği yaptığını belirten Mustafa Uskut, Aydın merkez ve ilçelerinde kurulan canlı hayvan pazarına yoğun ilgini olduğunu belirterek, Afyon, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir’den gelen gerek canlı hayvan satıcıları gerekse alıcıların pazarlara akın ettiğini belirtti.
Uskut, “Aydın canlı hayvan pazarları sabah 05.00’de başlar 08.30’da sona erer. Bu arada herkes alacağını alır satacağını satar. Canlı hayvan pazarının erken başlamasının nedeni de uzun yola gidecek hayvan üreticileri geç kalmadan vaktinde erkenden yola çıkar. Çevre illerimizden geldikleri gibi bazen Konya’dan da canlı hayvanın geldiği olur. Efeler’de canlı hayvan pazarı Cuma günleri kurulurken, Nazilli’de Salı günleri, Dalama’da Pazar günleri ve Çine’de Perşembe günleri kuruluyor. Genelde bakıldığında en büyük ve yoğun geçen canlı hayvan pazarı Nazilli’de gerçekleşir. Nazilli canlı hayvan pazarına bölge dışındaki illerden de gelenler olduğundan sabah 04.00’te başlar 08.00 gibi pazar bitiyor” diye konuştu.
Hayvan üreticisi Ferdi Kaygısız ise yem fiyatların yüksek olduğunu, özellikle kış aylarında saman fiyatlarında yükselme yaşanması ile zorlukların yaşandığını, parasal açığın kapatılması için ellerinde damızlık inekleri bırakmak suretiyle dana ve buzağıları satışa çıkarmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Canlı hayvan pazarında en küçük buzağının 2 bin TL’den satışı gerçekleşirken, süt inekleri 6- 10 bin TL arası ve danaların da 5 bin TL den başlayıp dananın canlı ağırlığına göre fiyatların değiştiği belirtildi.
AYDIN’DA HAYVANCILIĞIN SORUNLARI YETERİNCE ELE ALINIYOR MU?
Bir tarım ili olan Aydın’da, ekonomik önem arz eden incir, zeytin ve zeytinyağı, kestane, pamuk vb. önemli ürünlerimizde olduğu gibi gerek büyük baş gerekse küçükbaş hayvancılıkta da bölge illere göre ileri düzeydedir.
Büyük işletmeler olduğu gibi bölgemizde sadece geçimini hayvancılıkla sağlayan küçük hayvan işletmeleri de mevcut olup mera ve otlatma sorunun yaşandığı, hazır yem tüketerek hayvan yetiştiren üreticilerimizin girdilerdeki pahalılık nedeniyle sorunlar yaşandığı, et ve fiyatlarındaki istikrarsızlıkları basında da üreticilerin her seferinde dile getirerek yetkililerden soruna çözüm bulmaları yönünde açıklamalarına zaman zaman tanık oluyoruz.
Üreticilerimizin ürününün bol bereketli olması dileğiyle…

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