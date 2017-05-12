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Şükrü Turan Ergün
12 Mayıs 2017
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Canısı…


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com
Gidemem gidemem,
Seni terk edemem,
Ölürüm ölürüm,
Ben sensiz edemem,
Canısı canısı canısı…
Canısı canısı,
Ömrümün yarısı.
Ben senden ayrılmam,
Alnımın yazısı….
Duymasam sesini,
Tutmasam elini,
Tatmasam tenini,
Buna dayanamam,
Canısı canısı canısı…
Canısı canısı,
Ömrümün yarısı,
Ben senden ayrılmam,
Alnımın yarısı…

Küçükken çok dinledim bu şarkıyı!
Canısı…
Çok merak edip araştırdım.
Nedir bu ‘canısı’ kelimesinin anlamı diye?
Meğer bir gün merak edip sormuşlar İbrahim Erkal’a canısı ne demek diye?
İbrahim Erkal’ın soruya yönelik verdiği cevapsa derin manalar taşıyan cinsten ‘Ötenin ötesi varsa canın da canısı var’
Hiç unutmadım bu sözü.
Çok da beğendim.
Aslında ‘canısı’ şarkının sözlerine öylesine ince bir şekilde işlenmiş ki…
Sözlere kulak verdiğinizde,
Yüreğinizde işittiğinizde,
Canısı ne demek daha iyi anlaşılıyor…
Hani tenim toprak olsa da ruhum hep seni sevecek diye bilindik bir söz vardır ya o misal işte… ‘Can’ bedenden çıkana kadar…
Peki ya canısı?
Ten midir seven yoksa için de ki ‘ben’ mi diye sorduğumuzda,
Birden işitiliyor ‘canısı’
Hayat denilen bu kısa yolda “can” dedikleri bir nefes kadar sayılı…
Gidince geriye kalansa sadece ‘canısı’
Bu vesile ile, canısı şarkısıyla sevdiğim, tüm şarkılarını sıkılmadan dinlediğim İbrahim Erkal’ı kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle tüm sevenleriyle ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah…
Seni unutmayacağız ‘canısı’

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    Gidemem gidemem, Seni terk edemem, Ölürüm ölürüm, Ben sensiz edemem, Canısı canısı canısı… Canısı canısı, Ömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam, Alnımın yazısı…. Duymasam sesini, Tutmasam elini, Tatmasam tenini, Buna dayanamam, Canısı canısı canısı… Canısı canısı, Ömrümün yarısı, Ben senden ayrılmam, Alnımın yarısı… Küçükken çok dinledim bu şarkıyı! Canısı… Çok merak edip araştırdım. Nedir bu ‘canısı’ kelimesinin anlamı diye? Meğer bir gün merak edip sormuşlar İbrahim Erkal’a canısı ne demek diye? İbrahim Erkal’ın soruya ...

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