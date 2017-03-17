ÇANAKKALE ve ATATÜRK

18 Mart 1915, Çanakkale’de dünyanın en büyük donanmalarına karşı tarihte eşi görülmemiş bir destan yazdığımız tarihtir.

Bu yıl, bu büyük zaferin 102’nci yıldönümünü kutluyoruz.

Bugün bir vatanımız varsa, gönderde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımızın altında özgürce yaşıyorsak, ezanlarımız yankılanıyorsa minarelerden, bütün bunları başta Çanakkale Zaferi ve sonrasında Kurtuluş Savaşı’ndaki zaferlerimiz için canlarını veren şehitlerimize ve kahramanlarımıza borçluyuz.

O şehitlerimiz ve o kahramanlarımız olmasaydı, bugün düşman çizmeleri altında sömürge haline getirilmiş bir ülkede yaşıyor olacaktık. Asimile edilmiş olacaktık. Dilimiz, dinimiz unutturulmuş, camilerimiz kiliseye dönüşmüş olacaktı. Belediye binalarında, devlet kurumlarında yabancı bayraklar dalgalanıyor olacaktı.

Bu nedenle, o şehitlerimize, o kahramanlarımıza vefasızlık yapmamalıyız.

O şehitlerimizi, o kahramanlarımızı asla unutmamalıyız.

Dünyanın ta öbür ucundan, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Çanakkale’ye her sene atalarını anmaya geliyorsa yabancılar, bizler kendi yurdumuzda, kendi topraklarımızda bize bu vatanı canları pahasına miras bırakmış atalarımızı anmaktan, hatırlamaktan bir an bile geri durmamalıyız.

O kahramanlarımız arasında, elbette Çanakkale Savaşları’nın ve Türk milletinin kaderini değiştiren bir komutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de en başta gelmektedir.

Eğer Çanakkale Savaşları’nda neler yaşandığını bilmiyorsak, hurafelere inanmayalım. Okuyalım ve gerçekleri öğrenelim.

Atatürk’ün daha ilk düşman çıkarmasında inanılmaz bir öngörü, sezgi ve dehayla, ilk müdahaleyi nasıl yaptığını, bu müdahalenin tüm savaşın gidişatını değiştirdiğini, savaşın ilerleyen aylarında da en az 2 defa daha benzeri şekilde savaşın kaderini değiştirecek eşsiz bir komutanlık dehasıyla, kararlılığıyla gidişatı tersine çevirdiğini okuyalım, bilelim.

Bu olağanüstü başarıları sayesinde kendi rütbesinden çok üst rütbedeki komutanların komuta edebileceği birliklerin, tarihte ender görülür şekilde Atatürk’ün emrine verildiğini, yarbay olduğu halde general rütbesinde komuta edilebilecek büyüklükteki birliklere komuta ettiğini ve eşsiz muhabereler ve taarruzlarla düşmanı aylarca Çanakkale kıyılarına adeta çivilediğini, düşmanı tutunduğu tepelerden defalarca geri püskürtüp sahile hapsettiğini öğrenelim, öğretelim.

Art niyetle, düşmanlıkla, kinle ve nefretle Atatürk’süz bir Çanakkale tarihi uydurmaya çalışanların tuzağına düşmeyelim.

Elbette büyük Türk milletinin kahraman Mehmetçikleri, kahraman ordumuz, şehitlerimiz ve gazilerimiz bu eşsiz zaferde en büyük pay sahibidir.

Ancak, Çanakkale’de bozguna uğrayıp geldikleri gibi giden dünyanın en büyük generalleri ve amiralleri, hem aynı şeyi söylemişlerdir:

“Nereye çıkarma yaptıysak karşımıza hep Atatürk çıktı. Atatürk olmasaydı, Çanakkale’yi daha ilk günden ele geçirmemiz işten bile değildi.”

Bana inanmayabilirsiniz. Benim bu söylediklerime benzer tarihsel gerçekleri söyleyen hiçkimseye de inanmayabilirsiniz. Ama, tarihe geçmiş bir belge var ki, ne yaparsanız yapın o belgeyi inkâr edemezsiniz.

Düşman Başkomutanı İngiliz General Hamilton, Çanakkale’den niçin geri çekildiklerinin hesabını soran İngiltere Harbiye (Savaş) Bakanlığı’na şu cevabı yazar:

“İngiltere Harbiye Bakanlığı’na,

Niçin geriye çekildiğimizi soruyorsunuz, bütün gerçeği tüm açıklığı ile size bildirmek isterim. Çok cesur muharebe eden, en iyi sevk ve idare edilen asil Türk Ordusunun ve Albay Mustafa Kemal gibi dahi bir komutanın karşısında bulunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım.”

General Hamilton

Çanakkale İngiliz Başkomutanı

17 Ağustos 1915

Bu belge, İngiliz Harbiye Bakanlığı arşivlerinde bir ibret vesikası olarak yerini alan, resmî bir yazışmadır.

Arif olan anlar… Atatürk’ün Çanakkale’de sergilediği askeri deha ile düşmanı nasıl dize getirdiğini anlamak ve kabul etmek için, bu bir tek kısa yazışma bile yetmez mi? Koskoca düşman başkomutanı bir general, Çanakkale savaşlarının başlangıcında rütbesi yalnızca Yarbay olan bir subaya boyun eğdiklerini itiraf ediyor! Bir başkomutan için bundan daha ezici, bundan daha acı bir itiraf olabilir mi?

Ama tabii ki asker kaçakları, türlü çeşitli sahtekârlıklarla vatani görevinden kaçanlar, rütbeleri bilmez. Bir başkomutan ile bir yarbay arasında kaç kademelik rütbe farkı, ve kaç bin askere hükmeden bir kuvvet farkı olduğunu elbette ki hayal bile edemezler…

En büyük düşmanlar bile O’nun dehası karşısında pes etmiş ve yenilgiyi kabul etmişken, Türkiye’de bazı vatansızların Çanakkale Zaferi’nden ve Türk tarihinden Atatürk’ü silmeye çalışmaları, Atatürk’süz bir tarih yazmaya çalışmaları ne kadar da acınası, ne kadar da akla ziyan bir çaba…

Artniyetli eleştirilerin önüne geçmek için tekrar vurgulamak isterim; elbette ki bu eşsiz zaferi asla tek başına Atatürk’e maletmek gibi bir çabamız yok ve olamaz da. Atatürk’ün bizzat kendisinin de vurguladığı gibi, Atatürk’ün tüm bu zaferleri kazanabilmesinde dayandığı en büyük güç ve kudret, kahraman Mehmetçik’in göğsündeki iman gücü ve vatan aşkı uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşan şehitlerimizin eşsiz cesaret ve fedakârlıklarıydı.

Başta Anafartalar Kahramanı olarak tarihe geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bize Çanakkale Zaferi’ni kazandıran bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum. Ruhları şadolsun.