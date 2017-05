Değerli Mücadele okurları sizlere bu yazımda geçen hafta yaşadığım anıları tüm içtenliğimle sizlere anlatmak istiyorum. Anlatmak istiyorum çünkü gerçek sevginin dostluğun ne demek olduğunu bu sayede bir kez daha anladım. Esas önemli şeyin sevdiğin insanlarla geçen zaman olduğunu ve sevgi bağının ancak ve ancak bu şekilde düğümlenerek ebediyete kadar bozulamayacağını anladım.Menfaat üzerine kurulmuş her sevgi çatlak verir. Huzursuzluk sızdırır. Önemli olan hiçbir çıkar ilişkisi gözetmeden arkadaşlıklar kurmak ve sürdürmektir. Arkadaşlık biraz daha genel bir ifade ama esas vurguladığım dostluk ise seçici davranma hali, karşındakine değer verme ve onu önemsenin bir sonucu. Kardeşliğin sözde değil özde yaşandığı kalben bağlı olma hali.Birine kardeşim demek kolay ama gerçekte onu kardeş bellemek zor. Bahsedeceğim kişi Meltem. Onu tanıdığımdan beri kardeşim derim hep. Gerçekten de bugüne kadar bir kardeş gibi oldu bana. Arkadaşlığımız her geçen gün daha fazla pekişti. Hele bir de ailelerimiz tanışınca da bu gönül bağı öylesine bağlandı ki içli dışlı oluverdik. Bir de ailesi var ki pırlanta. Güzel insanlar işte hepsi…Ve kendisini geçen hafta evlendirdik. 13 Mayıs Atça’da 20 Mayıs’da İstanbul’da oldu düğünleri. Damat Bey Tokatlı. Kendisinin adı kulağıma gelince önce bir kim bu dedim sonra onu tanıyınca öyle çok sevdim ki bir anda adeta Damat tarafı oluverdim. (Meltem duymasın. 😊)Nişanları neredeyse 1 yıl önce kadar olmuştu ve ben yeni fotoğraf çekmeye başlamama rağmen dış çekimlerini yapmıştım. Ricaları beni o kadar mutlu etmişti ki ben de onların o özel anlarını ölümsüzleştiriyor olmanın verdiği hazla en güzel fotoğrafları çekmeye çalıştım. Bir de baktım ki düğün günleri gelmiş çatmış. Düğünlerinden ilki Atça’da olunca uzaktaki arkadaşları da geldi Meltem’in. Hal böyle olunca da o geceyi Atça’da geçirdik. Yoğun iş temposunda olmama rağmen ben de kaldım ve o an için o anın verdiği huzura odaklandım. Meltem’in abisi Uğur, Ordu’dan buraya kadar gelmişler düğün bahanesiyle. Ben de her zaman bu anı yakalayamayacağımı düşündüğümden birlikte hafta içinde güzel vakit geçirdik. Gece kokoreçleri, sohbetleri falan derken saat nasıl geçmiş anlamıyor bile insan…İşin en ilginç tarafı ise şu; normalde uykusuz kalamayan birisiyim. En az 7 saat uyuyor olmam lazım ki gün içerisinde zihnim bulanmasın. Ama sohbet muhabbet derken neredeyse her gün ortalama 4 saatlik bir uyku ile bir hafta boyunca ayakta kaldım, üstelik uykusuzluğumu da hissetmedim. Kendime kendim bile şaşırdım. Ver o an anladım ki sağlıklı olmanın birinci koşulu mutlu olmak. Aslında insanın ilacı bu türden gönül dostları. Bizim ilacımız onların sohbeti muhabbeti ve güler yüzleri…Bu vesile ile 17 Mayıs Çarşamba günü yola çıkıp düğün evine erkenden gittim. Hatta ben Meltem’in ailesinden önce oradaydım. Orada o ailelerle birlikte vakit geçiriyor olmak çok güzeldi. Damat Cemil Bey Tokatlı demiştim. Ailesi öyle bir misafirperverdi ki anlatamam. İstanbul Esenler’de Atışalanı mevkiinde oturuyorlar. Mahalle Tokatlı. Hatta 36 bin seçmeni olan bir yer imiş çünkü muhtar seçimleri de vardı gittiğimizde, 24 muhtar adayı olan bir yer. İnsanlar sıcakkanlı. Bulunduğumuz bina 4 katlı ve tüm komşular evlerinin kapısını düğün için gelen misafirlere açtılar. Cemil’in annesi Hafize Teyze bir de güzel yemekler yapıyor ki seve seve anlatamam. Bir insan nasıl bu kadar misafirperver olur diye düşündüm, gece 3’te kazan kazan yemeklerin altı açılıyor. Çabalayıp duruyorlardı biz misafirlerini memnun edebilmek için. Ne mutlu…Tokat Karadeniz’e yakınlığıyla sanki o yörenin özellikleri alıyor gibi düşünülebilir belki, en azından benim bu konuda hiçbir fikrim yoktu ama gayet doğu kültürünü almış ve adetleri ve özellikle de yöresel ellik ve birden çok değişik halayıyla, bizim Ege’den farklı bir takı töreni ile apayrı bir kültürü oluşturuyor.Her yörenin kendine özgü kültürel bir değeri var. Adetleri, gelenekleri görenekleri var. İşte bizi biz yapan değerlerdir bunlar. Egenin insanı sıcakkanlıdır, tatlı şivesi ile dikkat çeker mesala. Harmandalısı vardır, inciri vardır vb…Örneğin düğünde Tokatlılar halaya başlayınca baktım biz çekemiyoruz, zaten hepi topu 20 Egeliyiz, baktım bizi gömüyorlar 😊, Harmandalı oynayalım da biraz Ege rüzgârı estirelim, düğün eğlencesine karınca kararınca katkımız olsun dedim. Nitekim öyle de oldu sanırım. Sonra aldım davulu elime halaya eşlik ettim, yetmedi şarkılara eşlik ettim. Kısaca o anın verdiği neşe ile ben de o atmosferin tadını çıkarmaya çalıştım. İki farklı kültürün kaynaşmasını zevkle izledim. Gerçekten güzel oluyor.Kardeşlerimin; Cemil ile Meltem’in mutluluklarına şahit olunca Meltem ile tanıştığımız ilk gün geldi gözlerimin önüne. Hayat dedim işte böyle bir şey, tesadüflerle dolu… Tesadüflerse bizim gönlümüzün birbirimize açtığı can bağıyla bağlı… Güzel insanlar nerede olursa olsun birbirini buluyor. Kim derdi ki lisede tanıştığım arkadaşımın, ki o dönem çok fazla samimi olmamamıza rağmen bir gün evliliklerine adım adım şahit olacağım… Çok şükür… Böyle dostluklar edinip bu can bağını güçlendirmişiz. Ne mutlu bizlere…Bu vesile ile bu yazının yazılmasına vesile olan başta çiçeği burnunda Meltem ve Cemil Karabulut çifti olmak üzere, örnek bir evlat yetiştirerek can bağımızı güçlendiren Meral ve Mesut Oskay’a, bana da abilik yaparak her daim örnek olan Uğur ve eşi Nagihan Oskay’a, bizleri evlerinde ağırlayarak son derece muazzam bir misafirperverlik örneği sergileyen Hafize ve Doğan Karabulut’a, Cemil’imin kardeşleri Kaan, Gizem ve ablası Hanife’ye ve burada isimlerini tek tek sayamadığım diğer güzel yürekli insanlara da bir kez daha teşekkür ederim.