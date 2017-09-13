Çakma Osmanlıcılar ve Kuleli

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürürlüğe giren OHAL rejimi ile yapılan ilk işlerden birisi, askeri liselerin kapatılması olmuştu.

Halbuki, kadrolar temizlenip pekala liyakata uygun vatan evlatlarının bu askeri liselere atanmasıyla bu ecdad yadigarı askeri liselerimiz yeniden açılabilirdi.

Ama bu yapılmadı.

Kapatılan askeri liseler arasında Kuleli Askeri Lisesi de vardı.

1500’lü yıllardan bu yana, yani nereden baksan 500 YILDIR askeri faaliyetlerini sürdüren Osmanlı yadigârı bu liseyi de gözlerini kırpmadan kapattılar.

Halbuki geçen ay yayımlanan KHK ile en çok görevden atılan kişi sayısı bakımından, Diyanet açık ara ipi göğüslemişti!

Binlerce imam-hatip görevden atıldı.

Peki Kuleli’nin kapatıldığı gibi, binlerce kat daha fazla sayıda FETÖ’cünün doluştuğu Diyanet’in de kapatılması neden gündeme gelmedi?

Binlerce kişinin KHK ile atıldığı Diyanet aynen yerinde duruyor, ama kapatılan kurum Kuleli!

Bu o kadar abuk bir durum ki, mesela muhtemelen atılan FETÖ’cü imamların arasında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi o selaları okuyanlar da var!..

Ama en üzücüsü, 15 senedir tarihle, tarihsel gerçeklerle hiçbir alakaları olmayan çakma ve çarpık bir Osmanlıcılık hevesi içinde olan kitlelerin, Osmanlı yadigârı olan Kuleli’nin kapatılmasına en ufak bir tepki göstermemiş olmaları…

500 yıllık askerî mazisi olan Kuleli’nin bu ünvanını ilelebet yitirmesine neden olacak bu karara, bu çakma Osmanlıcılar zerre kadar tepki göstermediler.

Halbuki, Osmanlı düşmanı gibi gösterdikleri, her türlü hakareti ve iftirayı yağdırdıkları Atatürk bile, Osmanlı mirası Kuleli’ye dokunmamış, Türk ordusunun bu en yüksek seviyeli bu askeri lisesinin faaliyetlerini destekleyerek muhafaza etmişti.

Yazının sonunda, Osmanlı mirası Kuleli’nin mazisinin nasıl da yüzlerce yıl geriye dayandığını anlatan kısa bir bölüm paylaşalım ve çakma Osmanlıcı bozuntularına soralım:

“Siz, ecdat dediğiniz, ağzınızdan düşürmediğiniz Osmanlı’nın 500 yıllık askeri mirasına, geleneğine böyle mi sahip çıkıyorsunuz? Neden Hıdır Hokka ve O’na destek veren insanlar aylardır ‘Askeri liseler açılsın’ diye eylem yaptığı halde, hiçbiriniz onların eylemlerine destek vermiyorsunuz? Eğer gerçekten Osmanlıcı olsanız, Osmanlı’ya subay yetiştiren bu en köklü askerî okula o insanlardan önce siz sahip çıkardınız. Çünkü o insanlar Osmanlıcılık iddiasında değil ama siz öylesiniz. Kuleli 500 yıllık bir Osmanlı askeri geleneğinin yaşayan mirası olduğuna göre önce siz sahip çıkmalıydınız. Ya da en azından o insanların eylemlerine siz de katılarak destek verirdiniz. Osmanlı’dan bu yana devam eden yüzlerce yıllık askerî geleneğe sahip askeri liselere sahip çıkmayan, Osmanlının bu kültür mirasının kapatılarak bu köklü eğitim kurumlarının tarihe gömülmesine göz yuman Osmanlıcı olur mu? Ona Osmanlı torunu denir mi?”

Bilmeyen çakma Osmanlıcılar (ki çoğu ne yazık ki Osmanlı tarihine dair Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamit’in adından başka hiçbirşey bilmiyorlar) için Kuleli’nin mazisinin ne zaman ve nasıl başladığını paylaşalım ki, belki zahmet edip okur ve öğrenirler:

“…II. Mehmed İstanbul’u aldığı zaman Kuleli’nin şimdi bulunduğu yerde bir koru, içerisinde de bir manastır ile bir kule bulunuyordu. 1512-1520 yılları arasında Yavuz Sultan Selim devrinde manastır yeniçerilere kışla olarak verilmiştir. Bu kışla mevkii, Bostancıbaşı Odaları diye anılırken zamanla güzel ve süslü bir bahçe haline gelişinden olacak ki Kuleli Bahçesi diye tanınmıştır. I. Süleyman padişah olunca bahçede yüksek bir kulesi bulunan dokuz katlı ve her katı fıskiyeli havuzlarla süslenen büyük bir kasır yaptırmıştır. III. Ahmed devrinde kule bahçesi ve etrafı has olarak kendisine verilmiştir…”