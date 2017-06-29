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Hüseyin Çetinkaya
29 Haziran 2017
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ÇAKIRBEYLİ…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Çakırbeyli, Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı yeni büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşmüş eski bir köydür.

Ayrıca, önemli devlet adamlarının başında gelen Demokrasi’nin simgesi olmuş Merhum Başbakan Adnan Menderes’in çiftliğinin de yer aldığı Çakırbeyli’de Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla her pazar günü yerel ürünlerin de sergilendiği merkezi bir köy pazarı özelliğini de taşıyor.
ÇAKIRBEYLİ ‘KÖY PAZARI’ İLGİ BEKLİYOR
Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli köyünde Büyükşehir Belediyesi’nin de katkıları ile kurulan Çakırbeyli ‘Köy Pazarı’ ilgi bekliyor.
Koçarlının Cincin köyünde çiftçilik yaptığını ifade eden Mehmet Serindere, kendilerine ait arazilerinde mevsimlik olarak yetiştirdiği ürünleri sabahın erken saatlerinde toplayarak Çakırbeyli köy pazarına getirdiğini söyledi.
Yetiştirdiği ürünlerde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadığı, sadece hayvan gübresi kullandığını ifade eden Serindere, köy pazarına getirdiği ürünlerin doğal ve tarladan topladığı gibi tezgâha koyduğunu, tüm ürünlerin günlük ve taze olduğunu belirtti.
Köyde hayvancılık yaptıklarını belirten Muazzez Sarıdağ da, günlük sütü değerlendirdiğini, kurulan köy pazarına evde yaptığı peynir, yoğurt, kesik ve tereyağı yanı sıra pul biber ve tarhanayı pazarda satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.
Köyde babasının ürettiği ürünleri köy pazarında satmaya çalıştığını belirten Serkan Paşa da, ilçede teknik servis elemanı olarak çalıştığını, köylerin de kurulan ‘Köy Pazarı’nda, günlük yumurtanın yanı sıra bahçelerinde yetişmiş mevsimlik sebze ve meyveleri sattığını ifade etti.
Çakırbeyli Köy Pazarı’nda çevre köylerden de türlü türlü yöresel ve taze ürünlerin yanısıra ‘el işlemeli’ el sanatların da sergilendiğini kaydeden Paşa, tüm Aydınlıların Çakırbeyli köyüne beklediklerini, köy aile çay bahçesinde dinlendikleri gibi merhum Adnan Menderes’in müzesini gezme imkânı da bulabileceklerini belirtti.Çakırbeyli mahalle sakinleri’de, Aydın Büyükşehir Belediyesi sarı otobüslerin bir saat ara ile kalktığını, Pazar günü kurulan Çakırbeyli ‘Köy Pazarı’nın o gün daha çok canlılık kazanması için otobüs kalkış saatlerini yarım saate düşürülmesi, çevre ilçelerden de daha fazla vatandaşın katılım göstermesini arzu ettiklerini ifade ettiler.
Aydın’ın büyükşehir kapsamına alınmasıyla yürürlüğe giren yeni yasa ile mahalleye dönüşen onlarca ücra köylerde başta ulaşım olmak üzere bir çok alanda belediye hizmetlerini dört gözle beklerken tüm mahalleye dönümüş köylerimizin belediye hizmet alımında Çakırbeyli köyü ile eş değere getirilmesi dileğiyle…

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